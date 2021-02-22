原标题：多项政策酝酿出台 中小银行新一轮改革提速

2月20日，银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，要求落实风险控制要求，商业银行应强化风险控制主体责任，独立开展互联网贷款风险管理。业内指出，互联网贷款主要集中于中小银行，通知将促进中小银行进一步规范互联网贷款行为。

不久前，2021年中国银保监会工作会议首次提出，推动大型银行向中小银行输出风控工具和技术。

中小银行改革是金融领域改革的重要内容。近来，央行、银保监会等部门密集发声部署，中小银行新一轮改革正全面提速。记者获悉，下一步，围绕完善公司治理监管制度体系，银行保险机构公司治理准则等一系列政策措施正加快出台。

强化中小银行风险控制

《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》要求落实风险控制要求，商业银行应强化风险控制主体责任，独立开展互联网贷款风险管理，并自主完成对贷款风险评估和风险控制具有重要影响的风控环节，严禁将贷前、贷中、贷后管理的关键环节外包。同时，通知提出加强出资比例管理，实施总量控制和限额管理等。

今年以来，金融监管频频部署，强化中小银行风险控制。央行日前发布的2020年第四季度货币政策报告提出，支持银行特别是中小银行多渠道补充资本和完善治理，增强金融机构的稳健性和可持续经营能力。2021年中国银保监会工作会议提出，持续改革优化银行保险机构体系。推动大型银行向中小银行输出风控工具和技术。

厦门国际银行投行分析员任涛表示，银保监会工作会首次提出“推动大型银行向中小银行输出风控工具和技术”，表明金融监管部门认为，多数中小银行目前可能很难依靠自身的力量达到风控监管和金融科技要求。未来在加大普惠金融服务力度的政策导向下，传统风控模式需要不断变革和升级。“中小银行数量众多，自身管理能力较为薄弱，容易产生风险积累。对中小银行而言，单个银行自建风控成本高昂，因此适度接收大行技术、经验和方法，有利于中小银行提升自身风控能力，也有利于学习大行风控和管理经验。”光大证券研究所金融业首席分析师王一峰说。

不过，中国银行研究院研究员原晓惠指出，很多规模较小的地方性中小银行受疫情影响，经营业绩和风险状况面临较大冲击。中小银行的资产质量具有明显的地方性特征，不能简单地复制学习大型银行的风险管理模型，需要充分结合当地经济和金融市场环境做好风险预判和风险预警。要进一步鼓励、支持中小银行优化创新风险管理模型，提高特色化、差异化风险管理水平。

异地展业再上“紧箍”

值得注意的是，今年金融监管部门多次发声，强调中小银行需回归当地。银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企日前在国新办发布会上对中小银行经营进行定调。他指出，中小银行、地区性银行原则上只能够在本地发展，聚焦小微企业和“三农”以及个人金融服务，满足当地企业和居民的金融需求。

2020年第四季度货币政策报告也提到，要促进中小银行和农村信用社聚焦主责主业，回归当地、回归本源，建立有效的治理制衡机制。

对于中小银行异地展业金融监管部门已有多个实质性举措落地。《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》明确，地方法人银行开展互联网贷款业务的，应服务于当地客户，不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。此前，银保监会发布的《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》叫停互联网存款，涉及银行主要为中小银行、地区性银行和村镇银行等。央行提出，于2021年第一季度起，将地方法人银行吸收异地存款情况纳入宏观审慎评估，禁止其通过各种渠道开办异地存款。

王一峰分析称，对异地存款保持高压主要是由于异地存款扰动存款市场竞争秩序，推高负债成本，导致非理性竞争，还可能由此导致部分机构从事高风险业务，加大发生金融风险隐患。

任涛表示，金融监管部门之所以鼓励中小银行扎根当地，一方面是有助于增强中小银行与当地经济的联系，使中小银行与当地经济形成良性循环，避免金融风险跨区域传染、使金融风险不断收敛；另一方面，中小银行对当地客户通常较为了解、业务服务触角可以更好延伸、服务水平更好提升。此外，异地展业也不利于中小银行持续维护和了解客户，容易加剧中小银行助长不重视风险只重视收益的经营导向。

公司治理多项政策在途

在鼓励中小银行补充资本实力，聚焦当地业务的同时，政策支持下，中小银行公司治理也进一步走向深入。据了解，包括银行保险机构公司治理准则等监管规制将加速出台。

《货币政策报告》提出，支持银行特别是中小银行完善治理，增强金融机构的稳健性和可持续经营能力。银保监会副主席梁涛也表示，银保监会坚持将健全公司治理作为推动银行保险机构强化风险防控、实现高质量发展的一个重要抓手。

更多公司治理监管政策在途。据了解，下一步银保监会将加快完善公司治理监管制度体系，抓紧出台银行保险机构公司治理准则、大股东行为监管、关联交易管理、薪酬扣回、董事监事履职评价等监管规制。同时，商业银行股权托管机制，以及股东中长期分类惩戒处置机制也在加快健全，银保监会将综合采取“黑名单”、限制股东权利、违法违规股东公开和清理等措施，加大违法违规股东惩戒力度。

除了加大对股东资质的穿透审查外，任涛预计，金融监管部门还将强化“两会一层”的履职监督能力和合规文化建设，加强高管层履职行为规范，提升董事和监事的独立性，规范信息披露，强化外部监督和市场约束。同时进一步提升地方政府和金融消费者在中小银行公司治理中的主动性。

原晓惠还认为，监管还将加强对银行高管道德风险的监督、检查和处罚力度，进一步提升金融反腐力度，同时还会鼓励中小银行探索更加有效的薪酬和股权激励计划，更大程度激发员工活力。

(责编：罗知之、吕骞)