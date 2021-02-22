钟源

原标题：开年首月规模“双降” 信托严监管持续加码

随着行业“两压一降”严监管持续加码，我国信托产品发行迎“倒春寒”。1月份，我国集合信托发行和成立规模“双降”，其中1月份有53家信托公司成立集合信托产品1606.65亿元，环比下降超3成。

用益信托网最新数据显示，今年1月共有57家信托公司发行集合信托产品2261只，发行规模为2180亿元，环比下降20.38%；1月有53家信托公司成立集合信托产品2189只，成立规模为1606.65亿元，环比下降31.93%。另外，普益标准的数据也显示，1月行业内信托公司累计发行了2393款集合信托产品（包含根据成立日期推算的发行产品），发行数量环比减少了41款，降幅为1.68%。而在成立规模上，开年首月的1885款集合信托产品，共募集资1133.27亿元（不包括未公布募集规模的产品），环比减少721.9亿元，降幅为38.91%。

对此，用益金融信托研究院喻智认为，1月集合信托产品的发行、成立规模环比回落，主要原因是2020年12月相关基数较高。通常年末是集合信托市场发行和成立的高峰时间窗口，但这种“爆发式”增长不能持续。

抛开年末因素影响，在监管层引导下，信托行业正有序压降融资和通道类业务规模。在春节前召开的2021年度信托监管工作会议上，监管人士明确表示，2021年将继续开展“两压一降”：继续压降信托通道业务规模，逐步压缩违规融资类业务规模，加大对表内外风险资产的处置。

记者了解，监管部门2020年为信托公司制定的压降计划是，全年全行业压降1万亿元具有影子银行特征的融资类信托，在2019年末基础上继续压降2万亿元通道类信托。不过，在2021年度信托监管会议上，监管人士通报了2020年信托公司压降任务完成情况，现场点名批评近20家信托公司。

“2021年若政策未出现巨大的变化，且未出现黑天鹅事件，集合信托产品的发行预期将会保持下滑。区别于2020年下半年的集中式压降，2021年集合信托产品的下滑预期会是一个平滑而渐进的过程。”喻智表示。

中国信登最新披露的数据显示，2020年末信托业存量信托产品数量6.69万个，总规模约为20.13万亿元，较年初下降1.56%。具体来看，2020年末信托产品的主要投向为工商企业、金融机构、基础产业、房地产，占比分别为31.64%、20.37%、15.65%、12.12%。其中投向房地产领域资金总规模较年初下降12%，在“三道红线”约束和信托行业一系列监管政策出台的背景下，房地产信托规模精准压降成效显著。

(责编：罗知之、吕骞)