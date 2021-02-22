李静

原标题：牛年首只退市股落定 A股退市效率显著提升

2月18日，*ST天夏发布公司股票终止上市公告称，公司因连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，根据相关规定，2021年2月18日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2021年2月26日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所将对公司股票予以摘牌。至此，牛年退市第一股落定。随着注册制改革的全面落地和退市新规的推动，专家预计牛年会有更多上市公司告别A股市场。

2月19日，*ST航通发布公告称，公司股东大会已审议通过了终止公司股票上市事项的议案，公司也向上交所上报了撤回股票交易的申请。之后公司股票将申请在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。由此，*ST航通也成为退市新规发布后首个主动退市的企业。

此外，还有*ST宜生、*ST成城提前锁定为牛年“一元退市”股。2月19日，*ST宜生收盘价为0.55元/股，这是该公司第19个交易日股价低于1元。同日，*ST成城收盘价为0.76元/股，已是第17个交易日股价低于1元。根据此前发布的退市新规，这两只股票无法在有效期限内回到一元的退市触发线之上，因此退市几无悬念。

2020年12月31日，退市新规正式发布并施行。同花顺数据统计显示，包括*ST天夏、*ST宜生、*ST成城在内，目前A股市场还有*ST长城、*ST鹏起、*ST欧浦、*ST富控等共计7只个股正面临退市风险。这显示出目前A股市场退市制度正在步入良性循环的阶段，对于资本市场优胜劣汰、保持长期健康发展意义重大。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，如果A股市场只有进没有出，就无法发挥优胜劣汰和资源配置功能，优秀的企业上市，“垃圾”公司的退市，才能够起到净化市场、提升投资风险意识的作用。注册制改革和新退市制度改革对于整个资本市场生态有着深刻的影响，从2019年开始，整个A股的退市效率大幅提升，退市周期大幅缩短，尤其是一元退市标准的作用极大地发挥出来，使得退市公司数量最近两年出现了快速增长。目前的A股市场退市制度正在步入良性循环的阶段。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也表示，去年底发布的退市新规，取消暂停上市和恢复上市，增加了重大违法财务造假“造假金额和造假比例”指标，进一步完善退市制度，让一些触犯退市条件的公司及时退市，实现优胜劣汰，提高上市公司整体的质量，也使A股市场保持长期健康发展。

董登新预计，2021年A股退市公司数量将大大超出去年的20家左右，有望突破30家。他表示，在注册制改革和新退市制度改革之后，资本市场的服务实体经济能力会更强，市场资源配置功能的发挥也会凸显出来。“可以说，注册制是构建了优者准入的激励机制，退市制度是构建了劣者退出的淘汰机制，全新的注册制和退市制度使得资本市场进退有序，未来的A股市场将会是大浪淘沙，甚至是大进大出的。”董登新说道。

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