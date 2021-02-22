王君晖 孙璐璐

原标题：互联网贷款监管升级 银保监会新设三项指标

监管“打补丁”，银行开展互联网贷款业务再迎严要求。2月20日，银保监会印发《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，这是对去年7月正式实施的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》的一次“打补丁”升级，进一步细化审慎监管要求。

总体看，相比于《办法》，《通知》设置了多项更为具体、量化的监管要求，对银行互联网贷款业务可谓加码严监管，新设三项定量指标，包括出资比例、集中度指标和限额指标，细化《办法》要求。明确禁止地方性银行跨区域经营，但对如民营银行等无实体经营网点、业务主要在线上开展的银行予以豁免。

互联网贷款严监管升级，意味着一些银行将不满足新规要求，需要整改。因此，《通知》也设置了过渡期，具体分两阶段执行：一是对于集中度风险管理、限额管理的量化标准，监管部门将按照“一行一策、平稳过渡”的原则，督促指导各机构在2022年7月17日前有序整改完毕；二是针对出资比例标准和跨地域经营限制，实行“新老划断”，要求新发生业务自2022年1月1日起执行《通知》要求，允许存量业务自然结清。

银保监会有关负责人称，《通知》在起草过程中充分体现了既要依法加强监管、切实防范金融风险，又要维持长尾客户和小微企业金融服务连续性的导向。一方面，《通知》提出的各项要求，有利于商业银行遵循市场化、法治化原则，实现互联网贷款业务的高质量发展。从长远来看，商业银行互联网贷款业务持续规范，有利于增强对实体经济发展和消费升级的支持力度，不断满足小微企业和居民日益增长的融资需求。另一方面，监管部门在督促商业银行按照《通知》有序开展整改过程中，也会积极引导各机构维护存量业务的连续性，不增加客户融资成本、不降低客户服务质量和标准。

严监管“打补丁”升级

作为新兴的贷款类型，互联网贷款在快速发展的同时，也出现一些隐患。为规范商业银行互联网贷款业务经营行为，去年7月17日，银保监会发布实施《办法》。《办法》的制定，旨在填补互联网贷款监管的空白，界定互联网贷款内涵及范围，明确互联网贷款应遵循小额、短期、高效和风险可控原则，明确风险管理要求、规范合作机构管理。

此次发布的《通知》，是对《办法》中提出的原则性要求进一步细化监管考核指标，旨在强化《办法》执行效果。例如，对商业银行与合作机构共同出资发放贷款的出资比例、集中度、跨地域开展业务等事项，细化提出监管标准。

银保监会有关负责人对记者表示，《办法》发布实施后，各家机构在监管部门的指导和督促下，正在积极开展相关整改工作，这次《通知》主要是结合目前掌握的各家机构在整改过程中遇到一些实际问题，包括执行的力度上可能还存在差异。以及在独立实施风险控制的核心环节以及加强合作机构管理方面，与之前监管的要求还存在差距。所以监管部门进一步根据之前《办法》的授权，明确细化三个定量指标。

三项量化指标

是底线要求

针对具体的三项指标，在出资比例方面，《通知》明确，商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，单笔贷款中合作方的出资比例不得低于30%。

这一要求对互联网平台等互联网贷款合作方无疑提出更高的出资要求。一从事互联网金融的银行业人士曾对证券时报记者透露，中小银行与大型互联网平台合作联合贷款时，合作方的出资比例通常只有10%~20%左右。

对于为何会确定合作方出资比例不得低于30%，银保监会有关负责人表示，这一标准是根据当前商业银行互联网贷款业务开展的实际情况，经充分调研测算确定的，同时也考虑到与《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》的相关规定保持一致，避免监管套利。

《通知》除了设定出资比例这一量化监管指标外，还明确了另外两项量化指标，一方面，商业银行与合作机构共同出资发放贷款，与单一合作方发放的本行贷款余额不得超过本行一级资本净额的25%；另一方面，商业银行与合作机构共同出资发放贷款的互联网贷款余额，不得超过本行全部贷款余额的50%。

银保监会有关负责人表示，对于商业银行与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额不得超过全部贷款余额的50%这一指标，之前发布的《办法》已经对于限额管理财务服务机构提供管理提了要求。在此后的工作汇总，监管部门根据实际掌握的机构实践情况，进行了相应测算，并与此前的监管办法保持一致，避免套利。

“目前看绝大部分机构贷款规模应该都在限额以内，因为50%其实是一个相当高的比例，现在看基本上没有机会能够达到。我们考虑的一方面是规范，另一方面是为促进业务、维持业务发展预留一些空间。”上述负责人表示。

银保监会有关负责人还表示，这些量化指标其实是底线要求，各家机构可以在满足这几个标准的基础上，根据自身的发展定位和互联网贷款业务的整个发展考虑，去设定符合自己实际情况的标准。银保监会授权银保监会派出机构可以根据辖内商业银行经营管理的风险水平和业务开展的实际情况，对于这三个指标提出更严格的监管要求。

值得注意的是，《通知》关于禁止地方性银行跨区域经营的要求，要更严于《办法》中的相关要求。《办法》提出，监管机构可对跨注册地辖区业务提出审慎性监管要求，相比之下，《通知》进一步明确严控互联网贷款跨地域经营，强调地方法人银行开展互联网贷款业务的，不得跨注册地辖区开展。这无疑会对当前不少地方中小银行的互联网贷款业务带来冲击。

银保监会有关负责人表示，立足本地市场、服务本地客户是地方性银行经营发展的基本定位，但近年来，个别地方性银行利用互联网技术拓展业务区域，严重偏离定位，盲目无序扩张，带来较大风险。针对这一问题，监管部门始终高度重视，在人民银行不久前公开征求意见的《商业银行法（修改建议稿）》中，也明确作为区域性商业银行不得跨区域展业的规定。

此外，《通知》提出信托公司也需参照执行。银保监会对此解释称，由于目前信托公司开展互联网贷款业务已具有一定规模，其中部分业务也借助于相关合作机构进行。为统一监管标准、避免监管套利，同时推动信托公司加强相关业务风险防控，按照“对同类业务、同类主体一视同仁”的原则，《通知》此次明确信托公司参照执行《办法》和《通知》的相关规定。

(责编：罗知之、吕骞)