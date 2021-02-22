日前，2020年中债成员综合评定公布，兴业银行获得了8个奖项，包括优秀发行机构（金融债发行人、ABS发起机构）、优秀承销机构、优秀资产托管机构、优秀做市结算机构（国债、地方债做市）、中债绿色债指数样本券优秀承销机构。

据兴业银行相关人士介绍，该银行过去一年持续推动“商行+投行”战略实施，在债券发行、承销、结算、托管等领域持续发力。2020年，该银行发挥债券业务优势，服务“六稳”“六保”和经济社会发展大局，非金融企业债务融资工具承销规模6542亿元，并且债券品种结构进一步优化，实现全谱系突破，承销金融债同比增长超过200%。

该人士还表示，自开展资产证券化业务试点以来，兴业银行在资产证券化领域持续发力，先后落地银行间市场首单绿色信贷ABS、首单“债券通”RMBS、首单质押式回购ABS等专属资产证券化品牌，有力支持我国实体经济高质量发展。到2020年末，兴业银行通过银行间债券市场共发行信贷资产支持证券39笔，累计规模2123.47亿元，位居银行间债券市场前列。在债券做市结算方面，兴业银行积极参与各类债券的做市业务，为二级市场提供各个期限的流动性。在资产托管方面，托管服务能力持续提升，品牌影响力与市场美誉度与日俱增。截至2020年末，全行资产托管规模超13万亿元，并持续推进“托管+”，打造优质金融服务生态圈，在提供托管服务的同时为客户提供市场全景信息，提高托管服务价值。

(责编：王紫、吕骞)