产业观察：春节消费“牛”劲十足 制造业新春赶工忙
疫情防控和倡导就地过年的背景下，今年春节消费市场精彩纷呈，居民消费需求集中释放。
商务部数据显示，今年除夕至正月初六（2月11日-17日），全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%。同时，线上采购年货、“云端过节”、数字红包等消费方式成为今年春节新潮流，拉动电子产品消费，通讯器材、家电数码消费额同比增长39.0%和29.9%。
旺盛的市场需求推动制造业春节开工，全国大量企业纷纷采取行动，提前招工满足春节生产用工需求，并推出春节加班补贴、举办春节活动等措施为员工提供便利。就地过年等稳岗留工政策同样效果显著，员工在春节期间坚守岗位继续生产、马力全开，产线呈现一番热火朝天的景象。
据青岛市工业和信息化局统计，春节期间家电企业订单充足，海尔、海信、澳柯玛三家重点企业生产冰箱、洗衣机、电视机等家电合计51.3万台，完成产值合计7亿元，产量和产值比上年同期均有较大提高。汽车行业也不遑多让，据报道，上汽乘用车宁德基地大年初四便迅速复工，总装车间保持全产能生产节奏，每53秒即有一辆新车下线，力求满足市场需求。
电子产品作为春节期间一大消费热点，相关企业同样热火朝天地展开生产。记者从联宝科技了解到，公司根据不同岗位和目标，也出台了相应的激励政策。如果员工留下来按照排程计划参与生产，加上政府补贴，最多的人可以拿到6000多元。以增资扩产促就业，广东格兰仕春节后也启动了新一轮招聘工作，新入职员工收入可达6100元以上。
业内人士指出，从往年情况来看，通常春节前2-3周外地劳动人口就会陆续开始返乡，直到节后2周才能补齐岗位缺口。这使得以往春节月份的生产活动受到抑制。而今年出于防疫需要，全国各地积极倡导就地过年，增强了春节期间的生产能力。
国泰君安证券也分析称，就地过年增加了有效工作日。虽然难以全部消除气温和民俗等影响，预计 2 月工业增加值同比或仍将超 40%。
家电行业观察人士许意强表示，工厂全速运转的蓬勃景象背后，是中国供应链克服疫情带来的重重挑战，为中国制造提供的坚实支持。我国制造业和供应链在打响牛年“头炮”后，应进一步加速数字化、智能化转型，提升敏捷性、透明度和适应性，才能更好育新机、开新局。
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