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《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》正式生效

2021年02月22日10:52 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （赵竹青）据商务部网站消息，2月21日，由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（下称亚太经社会）倡导发起的《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》（下称《协定》）正式生效。

商务部国际司负责人指出，《协定》是我国进入“十四五”时期后，生效的第一个联合国框架下以促进贸易便利化为目标的多边协定，对于我以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势，具有重要意义。

《协定》是联合国框架下跨境无纸贸易领域的第一个多边协定。《协定》涵盖国家贸易便利化政策框架和有利的国内法律环境、跨境无纸贸易便利化和发展单一窗口系统、电子形式贸易数据和文件的跨境互认、电子形式贸易数据和文件交换的国际标准，以及相关行动计划、能力建设、试点项目和经验交流等内容。《协定》将促进本地区电子形式的贸易数据和文件的交换和互认，推动国家和次区域单一窗口和其他无纸贸易系统之间的兼容，打造良好的跨境无纸贸易法律规制环境，从而提高国际贸易的效率和透明度。《协定》还将进一步丰富“一带一路”贸易便利化领域合作，增强亚太地区贸易领域互联互通，为在后疫情时代加快经济复苏和发展作出贡献。

据了解，《协定》于2015年4月启动谈判，2016年5月完成谈判，随后向亚太经社会所有成员开放签署和加入。中国于2017年签署《协定》，并于2020年完成国内核准程序。随着中国完成核准程序，《协定》达到正式生效条件。本次《协定》对中国、阿塞拜疆、菲律宾、伊朗和孟加拉国5个已完成国内核准的创始缔约方开始生效，亚美尼亚和柬埔寨已签署《协定》并正在履行国内核准程序，同时还有多个国家正在积极寻求加入《协定》。

(责编：赵竹青、章斐然)

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