2月22日，交银理财（助力战疫）稳享精选资产1年封闭式2001理财产品到期兑付。据了解，在2020年2月初春节假期，交银理财有限责任公司决定通过发行抗疫理财产品的形式，为抗击疫情贡献一份力量。产品发行前，交银理财为实现如何将抗疫目标贯穿产品设计发行全流程，多次召开会议。

“我们将该产品定位于‘助力战疫’，主要体现在两方面：一方面募集的资金主要投资于疫情防控相关地区及相关行业，在资产投向上体现‘战疫’主题。另一方面，交银理财与交通银行个金部、托管部通力合作，免除了该产品销售手续费、托管费和全部投资管理费，体现了交通银行和交银理财积极承担社会责任的国企担当。”交银理财相关负责人解读道。

“降低投资门槛，其目的就是便于更多投资者参与购买，从而集腋成裘、积少成多，汇聚全社会的力量，共同支持金融抗疫事业。”交银理财相关负责人表示，为让更多投资者参与到抗疫产品投资，这款理财产品的认购金额起点仅为1元。

据了解，在产品设计主题确定后，交银理财各项工作有条不紊地推进。从摸排现有产品情况到了解疫情地区相关企业融资需求；从微信群线上多次电话会议到确定产品主题、投向及降费方案；从资产端相关机构的协商到负债端涉及上千人的微信群路演等。

为确保抗疫产品的每一分钱都用到抗疫主体，把金融活水输送到最需要的抗疫前线，交银理财相关人士介绍，该公司严把资金去向，在确保资金投向抗疫主体的同时，保证产品的业绩回报。以该产品投资的非标资产——湖北联合交通投资开发有限公司类永续信托计划为例，该投资集团支持的楚天云信息工程师全天候保障项目，协调4000余名医生线上问诊；梁子湖区人民医院由联投集团梧桐湖公司投资建设，在获得资金支持后，医院完成了主体住院楼的建设项目；联投集团投资的酒店拥有341间客房，在抗疫期间全部免费用于接待援汉医护人员……

回顾该产品成立一周年以来的运行情况，交银理财投资经理杨越感慨：“在产品运行的一年内，债券市场大幅调整，该产品通过非标资产打底、严控债券信用资质、严控债券久期等途径平滑了波动，取得了较好的投资收益，用稳健的业绩回报了客户的爱心善举。”

(责编：王紫、吕骞)