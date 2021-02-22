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银联商务打造“无接触式”外卖 助推校园餐饮数字化转型

2021年02月22日13:17 | 来源：人民网
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为了防止校园食堂内学生就餐时间集中、人员密集等问题，银联商务凭借在金融科技领域积累的服务经验和技术，为山东威海职业技术学院等学校定制上线高校“无接触式”外卖方案，通过“手机下单、自助取餐”的安全就餐新模式，助推校园餐饮服务实现数字化、智能化转型。

此前，山东威海职业技术学院的学生一日三餐主要在学校食堂解决，饭点时的人员聚集给学校开展常态化疫情防控带来了很大不便。针对威海职业技术学院封闭管理、分散就餐的迫切需求，银联商务为其提供了“无接触式”外卖方案，可涵盖线上点餐、食堂接单、骑手配送、自助取餐等全流程，让学生无需食堂排队，在宿舍就可以轻松享受到各类美食。现在，威海职业技术学院的学生只需要关注专门用于点餐的微信公众号，打开菜单栏的“我要点餐”，输入手机号、学号完成身份认证，在线选择热干面、螺蛳粉、麻辣烫等各种美食，下单后完成支付，即可凭借手机上收到的取餐码短信，前往宿舍楼下的取餐柜凭码自助取餐。从下单到取餐，整个过程大概需要二三十分钟。

未来，银联商务“无接触式”外卖方案还将通过接入“云闪付”APP数字校园模块，支持学生手机下单、食堂或校内商家自取等模式，助力校园外卖形式更加多元化和个性化。

据了解，银联商务“无接触式”外卖方案后续将陆续推广至园区、工厂、医院等更多封闭式场景，帮助园区类的行业商户进一步筑牢疫情防控的安全防线。

(责编：王紫、吕骞)

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