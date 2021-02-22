人民网北京2月22日电 （记者孙红丽）记者从住房和城乡建设部官网获悉，今年春节期间住房和城乡建设领域安全形势总体平稳。据悉，住房和城乡建设部按照党中央、国务院部署要求，专门印发通知对春节期间安全防范工作作出部署。各地住房和城乡建设部门及有关单位全力做好节日期间安全防范和应急值守工作。

加强城市市政公用设施运行安全。督促指导各地组织开展安全风险隐患排查，严格落实安全管理责任，加强人员安全教育，细化完善安全防控措施。强化应急值守，实行日报制度。建立工作情况日调度制度，整理形成《春节期间每日全国园林绿化与公园安全管理工作动态》，重点加强城市公园、动物园等人员密集场所安全稳定运行监控，及时做好相关信息收集处理和报送工作。各地统筹做好疫情防控和城市安全运行工作，加强城市公园、动物园等场所安全管理，严防拥挤、踩踏等事故发生。开展城镇供水、燃气、排水与污水处理、垃圾处理等设备设施的巡查维护，确保节日期间各个系统安全运行。严格落实国家疫情防控要求，加强环卫人员安全防护，做好对一线环卫人员关心爱护工作。各地市政公用设施安全稳定运行，未发生影响较大的安全事故。

加强房屋市政工程施工安全管理。督促指导各地紧盯危险性较大的分部分项工程、城市轨道交通工程等重点环节，加大风险管控力度，严防各类施工安全事故发生，认真做好应急值守工作。节后，根据各地房屋市政工程逐渐进入全面开复工阶段的特点，指导各地统筹发展和安全，做好开复工准备，加强开复工条件验收，坚持监管和服务并重，在做好疫情防控的前提下，认真落实各项安全防范措施，安全有序推动开复工，确保元宵节和“两会”期间安全稳定。各地针对冬春季节和岁末年初的安全生产规律特点，从严从实从细做好停复工前安全生产条件核查及隐患排查治理等工作，严防各类生产安全事故发生，确保了安全稳定。

加强城市管理监督。督促指导各地城市管理部门加强值班值守，强化巡查检查，利用城市综合管理服务平台等信息化手段，对城市运行状况实时监测、预测预警、及时处置，确保春节期间城市管理安全平稳运行。各地提前部署，全面落实安全管理各项任务。突出重点，严防死守安全管理重要部位，重点对工程建设、环卫、园林等行业领域开展违法建设清查，抓好商场超市、餐馆食堂、商务楼宇“三类场所”疫情防控和燃气安全检查执法工作，全面排查户外广告牌匾。加强值班值守和巡查检查，确保第一时间处置各类突发事件。利用城市管理服务平台，强化城市管理领域安全风险防控，确保遇重大突发事件第一时间启动应急响应，实现线上线下一体化快速调度、协调处置，保障城市运行平稳有序。

加强农村房屋安全防范工作。召开农村房屋安全隐患排查整治工作部际协调机制第二次工作会议，总结第一阶段工作成果，部署下一阶段工作，要求各地对第一阶段排查发现存在安全隐患的农村自建房特别是用作经营的农村自建房立即采取停止营业等有效措施，确保人民群众生命财产安全。组织召开农村房屋安全隐患排查整治联络员第八次视频调度会，要求各地压实春节期间农村房屋安全工作责任，会同相关部门做好春节期间农村自建房的安全管理和信息报送工作。各地住房和城乡建设部门安全隐患排查整治联络员实时关注辖区内农村房屋突发安全事故情况和相关舆情动态并及时报告。春节期间未收到各地农村自建房发生安全事故的报告。

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