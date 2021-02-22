车柯蒙

“我叫韩宇南，是河南周口市税务局驻太康县马厂镇前何村第一书记，我们第一书记，要继续在乡村振兴中，一马当先，冲锋在前！”2021年央视春晚上，韩宇南代表全国驻村第一书记“向祖国报告”。这一幕，正是全国税务系统为打赢脱贫攻坚战贡献税务力量的生动缩影。

记者从国家税务总局了解到，全国税务系统先后共有33个省局、499个市局、2504个县局承担扶贫帮扶任务，帮扶245万贫困人口顺利实现脱贫。不仅如此，税务总局最新数据显示，2020年全国税务系统落实支持脱贫攻坚税收优惠政策实现减税金额达1022亿元，有力推动贫困地区脱贫脱困。

近年来，全国税务系统通过高效落实一系列支持脱贫攻坚税费优惠政策、开展定点帮扶工作和派驻扶贫干部等多种方式，助力打赢脱贫攻坚。

上下联动“五级协同”

帮扶245万贫困人口顺利实现脱贫

近年来，全国税务系统坚持党建引领，树立“一盘棋”思维，上下协同破难题。

记者了解到，税务总局党委成立定点扶贫和对口支援工作领导小组，总局党委书记、局长王军担任领导小组组长，多次主持召开党委会和领导小组会研究部署扶贫工作，并组织制定扶贫干部管理、扶贫资金使用、税收优惠政策指引等一系列制度办法，从落实优惠政策、实施政府采购等方面，对脱贫攻坚作出详细部署。为进一步发挥好党建引领作用，税务总局党委每年通过专门部署、检查巡视等方式，督促各级税务局党委切实履行扶贫政治责任。

找准“路子”，才能迈开“步子”。税务部门坚持“输血”“造血”并举，综合运用消费扶贫、产业扶贫等模式，创新帮扶举措，提高扶贫成效。在电商扶贫平台“扶贫832平台”上，有“税务对口帮扶专区”，鼓励各级税务部门优先采购，仅2个月时间交易总额超过1.2亿元，有效解决了贫困地区农产品销售难题。

此外，税务部门还在产业扶贫上下功夫。“十三五”时期，各地税务部门因村因户因人施策，帮助贫困地区引进企业2332家，扶持龙头企业和农村合作社5702个，培养种植、养殖技术人员16.37万人次。

东西部税务部门结对互助、协作扶贫，也是具有税务特色的“扶贫模式”。2018年，税务总局确定北京、上海、江苏等8个经济发达地区省（市）税务局作为定点扶贫的协作帮扶单位，建立省税务局协作帮扶工作机制，形成了“税务总局主导，有关省市联动配合”的帮扶模式，实现东西部经验互鉴、资源互补、优势互联，达到了扶贫效益最大化。

据统计，全国税务系统先后共有33个省局、499个市局、2504个县局承担扶贫帮扶任务，投入扶贫资金42亿元，引进帮扶资金72亿元，帮扶245万贫困人口顺利实现脱贫。

税费优惠政策落实落细

2020年落实支持脱贫攻坚税收优惠政策超过1000亿元

近年来，税务总局全面梳理110项支持脱贫攻坚税费优惠政策，从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、推动普惠金融发展等六个方面，分门别类介绍政策内容以及享受条件。

中共中央党校（国家行政学院）经济学部教授许正中认为，《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》针对性强、覆盖面广，既为贫困地区加强“输血”，也为贫困地区增强“造血”功能。

国家税务总局最新数据显示，全国税务系统落实支持脱贫攻坚税收优惠政策实现减税金额从2015年的263亿元提升到2019年的742亿元，2020年更是达到1022亿元，年均增长超过30%，有力推动贫困地区脱贫脱困。

大数据有大作为。围绕助力打赢脱贫攻坚收官战，税务总局专门走访有关部门，成立专题组开展脱贫攻坚分析。从增值税发票数据看，2020年全国4500余户扶贫产品经销企业销售收入同比增长32.9%，增速比2019年和2018年分别提高19.4个和17.7个百分点，显著高于2020年全国企业销售的总体增速，充分反映消费扶贫有力支持和巩固脱贫攻坚成果。

脱贫摘帽“尽锐出战”

全国税务系统累计派出专职扶贫干部3.42万名

2021年央视春晚上，韩宇南代表全国驻村第一书记亮相。2015年至今，韩宇南在前何村任驻村第一书记已经六年。

回首来路，艰辛的扶贫岁月仍历历在目。“买种子的钱我出，赚了是你们的，赔了算我的。”当年为打消群众顾虑，韩宇南自掏腰包买种子，在基础薄弱的前何村发展特色产业。

现在的前何村，路宽了、灯亮了、树绿了，种植业有春辣椒冬小麦套种，有宝盈蜜梨，加工业有服装加工，有藤艺编织，建立了可持续发展的特色产业，激发了群众脱贫致富的内生动力。

2020年底，中央组织部、中央宣传部公布“最美公务员”评选结果，国家税务总局亳州市税务局机关党委副书记，驻利辛县汝集镇朱集村第一书记、工作队队长刘双燕作为税务系统唯一代表，荣膺“最美公务员”称号。

今年46岁的刘双燕，自2012年3月开始担任贫困村第一书记，是全国扶贫战线上为数不多连任三届共9年的第一书记。在朱集村，刘双燕带头发展种养合作社，引入特色种植养殖项目、光伏发电、林业扶贫等产业，帮助村民走向新生活。

韩宇南和刘双燕只是一万多名税务驻村第一书记的缩影。据统计，2013年以来，全国税务系统共派出专职扶贫干部3.42万名，其中第一书记1.05万名，帮扶8782个贫困村，做到真扶贫、扶真贫，全面实现了脱贫目标。

(责编：王连香、高雷)