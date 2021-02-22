人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

减税降费“助拔穷根” 税务力量助力脱贫攻坚

车柯蒙
2021年02月22日14:37 | 来源：人民网
小字号

“我叫韩宇南，是河南周口市税务局驻太康县马厂镇前何村第一书记，我们第一书记，要继续在乡村振兴中，一马当先，冲锋在前！”2021年央视春晚上，韩宇南代表全国驻村第一书记“向祖国报告”。这一幕，正是全国税务系统为打赢脱贫攻坚战贡献税务力量的生动缩影。

记者从国家税务总局了解到，全国税务系统先后共有33个省局、499个市局、2504个县局承担扶贫帮扶任务，帮扶245万贫困人口顺利实现脱贫。不仅如此，税务总局最新数据显示，2020年全国税务系统落实支持脱贫攻坚税收优惠政策实现减税金额达1022亿元，有力推动贫困地区脱贫脱困。

近年来，全国税务系统通过高效落实一系列支持脱贫攻坚税费优惠政策、开展定点帮扶工作和派驻扶贫干部等多种方式，助力打赢脱贫攻坚。

上下联动“五级协同”

帮扶245万贫困人口顺利实现脱贫

近年来，全国税务系统坚持党建引领，树立“一盘棋”思维，上下协同破难题。

记者了解到，税务总局党委成立定点扶贫和对口支援工作领导小组，总局党委书记、局长王军担任领导小组组长，多次主持召开党委会和领导小组会研究部署扶贫工作，并组织制定扶贫干部管理、扶贫资金使用、税收优惠政策指引等一系列制度办法，从落实优惠政策、实施政府采购等方面，对脱贫攻坚作出详细部署。为进一步发挥好党建引领作用，税务总局党委每年通过专门部署、检查巡视等方式，督促各级税务局党委切实履行扶贫政治责任。

找准“路子”，才能迈开“步子”。税务部门坚持“输血”“造血”并举，综合运用消费扶贫、产业扶贫等模式，创新帮扶举措，提高扶贫成效。在电商扶贫平台“扶贫832平台”上，有“税务对口帮扶专区”，鼓励各级税务部门优先采购，仅2个月时间交易总额超过1.2亿元，有效解决了贫困地区农产品销售难题。

此外，税务部门还在产业扶贫上下功夫。“十三五”时期，各地税务部门因村因户因人施策，帮助贫困地区引进企业2332家，扶持龙头企业和农村合作社5702个，培养种植、养殖技术人员16.37万人次。

东西部税务部门结对互助、协作扶贫，也是具有税务特色的“扶贫模式”。2018年，税务总局确定北京、上海、江苏等8个经济发达地区省（市）税务局作为定点扶贫的协作帮扶单位，建立省税务局协作帮扶工作机制，形成了“税务总局主导，有关省市联动配合”的帮扶模式，实现东西部经验互鉴、资源互补、优势互联，达到了扶贫效益最大化。

据统计，全国税务系统先后共有33个省局、499个市局、2504个县局承担扶贫帮扶任务，投入扶贫资金42亿元，引进帮扶资金72亿元，帮扶245万贫困人口顺利实现脱贫。

税费优惠政策落实落细

2020年落实支持脱贫攻坚税收优惠政策超过1000亿元

近年来，税务总局全面梳理110项支持脱贫攻坚税费优惠政策，从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、推动普惠金融发展等六个方面，分门别类介绍政策内容以及享受条件。

中共中央党校（国家行政学院）经济学部教授许正中认为，《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》针对性强、覆盖面广，既为贫困地区加强“输血”，也为贫困地区增强“造血”功能。

国家税务总局最新数据显示，全国税务系统落实支持脱贫攻坚税收优惠政策实现减税金额从2015年的263亿元提升到2019年的742亿元，2020年更是达到1022亿元，年均增长超过30%，有力推动贫困地区脱贫脱困。

大数据有大作为。围绕助力打赢脱贫攻坚收官战，税务总局专门走访有关部门，成立专题组开展脱贫攻坚分析。从增值税发票数据看，2020年全国4500余户扶贫产品经销企业销售收入同比增长32.9%，增速比2019年和2018年分别提高19.4个和17.7个百分点，显著高于2020年全国企业销售的总体增速，充分反映消费扶贫有力支持和巩固脱贫攻坚成果。

脱贫摘帽“尽锐出战”

全国税务系统累计派出专职扶贫干部3.42万名

2021年央视春晚上，韩宇南代表全国驻村第一书记亮相。2015年至今，韩宇南在前何村任驻村第一书记已经六年。

回首来路，艰辛的扶贫岁月仍历历在目。“买种子的钱我出，赚了是你们的，赔了算我的。”当年为打消群众顾虑，韩宇南自掏腰包买种子，在基础薄弱的前何村发展特色产业。

现在的前何村，路宽了、灯亮了、树绿了，种植业有春辣椒冬小麦套种，有宝盈蜜梨，加工业有服装加工，有藤艺编织，建立了可持续发展的特色产业，激发了群众脱贫致富的内生动力。

2020年底，中央组织部、中央宣传部公布“最美公务员”评选结果，国家税务总局亳州市税务局机关党委副书记，驻利辛县汝集镇朱集村第一书记、工作队队长刘双燕作为税务系统唯一代表，荣膺“最美公务员”称号。

今年46岁的刘双燕，自2012年3月开始担任贫困村第一书记，是全国扶贫战线上为数不多连任三届共9年的第一书记。在朱集村，刘双燕带头发展种养合作社，引入特色种植养殖项目、光伏发电、林业扶贫等产业，帮助村民走向新生活。

韩宇南和刘双燕只是一万多名税务驻村第一书记的缩影。据统计，2013年以来，全国税务系统共派出专职扶贫干部3.42万名，其中第一书记1.05万名，帮扶8782个贫困村，做到真扶贫、扶真贫，全面实现了脱贫目标。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
减税降费“助拔穷根” 税务力量助力脱贫攻坚
　　“我叫韩宇南，是河南周口市税务局驻太康县马厂镇前何村第一书记，我们第一书记，要继续在乡村振兴中，一马当先，冲锋在前！”2021年央视春晚上，韩宇南代表全国驻村第一书记“向祖国报告”。这一幕，正是全国税务系统为打赢脱贫攻坚战贡献税务力量的生动缩影。…
牛年消费市场“开门红” 税收红利添动力增底气
　　牛年春节，我国消费市场迎来“开门红”。记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年春节假期期间（2月11日-2月17日），全国批发零售业销售收入同比增长27.9%；餐饮服务销售收入同比增长358.4%；文体娱乐业销售收入同比增长117.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部