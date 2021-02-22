2月22日，滴滴发布牛年新春假期出行大数据。数据显示，由于今年各地鼓励就地过年，用户打车去休闲娱乐目的地的出行量同比增长247%，其中，前往户外活动、旅游景点、购物、美食、美容美发场所的订单涨幅更为明显。与此同时，用户前往交通枢纽以及异地出行的频率都有不同程度下降。

滴滴平台大数据显示，今年春节假期，前往户外活动、旅游景点、美食、购物和美容美发目的地的订单增长更为明显，同比增幅分别达630%、360%、227%、217%和203%。分析全国城市目的地类别的占比情况，可以看出不同城市人民出行的特点。

例如在北京，使用滴滴打车前往美食类目的地的订单较去年春节上涨395%；而广州，前往美食类目的地的订单同比上涨166%；在上海和深圳，前往旅游景点的订单较去年春节分别增长920%和945%。

同时，休闲娱乐需求旺盛也使代驾订单进一步增长。数据显示，今年春节假期全国代驾订单较2019年春节上涨156%。和往年需求主要集中在二三线城市不同，今年大城市代驾需求更多。北京、深圳、上海、成都、温州成代驾单量靠前的五大城市，分别较2019年上涨205%、233%、450%、170%和62%。

值得注意的是，青桔单车与电单车的订单量较去年都有显著提升。其中探亲访友占到了订单总量的30%以上，休闲娱乐也占到25%左右。

滴滴平台还通过分析用户离开常驻城市，在外地使用滴滴的情况，可以观察出行的流动。数据显示，2021年全国春节假期，用户离开常驻城市，在异地打车出行的订单（即异地订单）比例降至三年最低，这一占比较2019年下降33.4%。具体到城市，北京异地打车订单占比全国最低，异地打车出行量较2019年下降57%。往返火车站、机场及长途客运站等交通枢纽的订单较2019年下降34.7%。具体到一线城市，北京，打滴滴往返大型枢纽的出行量较2019年下降63%，上海下降30%，广州下降35.8%，深圳下降29.9%。

此外，数据显示，2021春节假期，平台上打车上下班的订单较去年春节上涨了103%。90后成春节假期加班打车的主力。一线城市中，90后呼叫订单数量是80后的1.2倍，是70后的4.5倍。

(责编：王紫、吕骞)