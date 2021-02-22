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同盾知识联邦入围2020大数据产业创新技术突破榜单

2021年02月22日14:59 |
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近日，行业研究机构数据猿公布“数智跃新，破浪而出——大数据的2020，我的2021”活动评选结果。经过数据猿内部与外部专家评审把关，最终评选出了2020大数据产业创新技术突破等五项榜单，展示了大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链、5G等技术应用潜力与企业服务实力。同盾科技人工智能研究院自主研发的知识联邦理论体系入围。

据同盾科技相关人士介绍，同盾科技知识联邦是一个国产原创、自主可控、全球引领的技术，该技术在解决了数据割裂和数据安全问题的同时，可进一步开展跨源跨域的知识发现、表示、归纳、推理和演绎。该项技术从信息层、模型层、认知层、知识层来实现知识共创和共享。信息层通过安全多方计算在密文空间上直接进行计算或学习，进而提取或发现知识；模型层联邦与传统的联邦学习相似，基于模型加密交互共创知识，并实现知识共享；认知层对同/异构数据进行认知学习之后进行集成或多模态融合，进而生成复杂的知识网络；知识层对分布的知识进一步学习提炼，实现基于知识的表达推理及智能决策。

目前，这项技术已在多家金融机构开始试点，包括多头共贷、智能风控、反欺诈、企业征信等领域，后续同盾将继续在医疗、保险、政务、数字城市等涉及数据隐私保护行业加大落地投入。以智能金融行业为例。很多地方政府为了盘活地方中小微经济，组织了不少面向产业链或者供应链的撮合平台，一方面撮合上下游产业供给，一方面对接银行资金。这类中小微融资扶持平台跨智慧金融和智慧政务场景，需要打通政务、税务、银行、企业及个人等安全和隐私要求差异较大的异构数据，采用知识联邦的方式对信息/流程进行安全串联。

(责编：王紫、吕骞)

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