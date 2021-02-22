人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

我国渤海再获亿吨级油气大发现

2021年02月22日15:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月22日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）获悉，我国渤海再获大型油气发现——渤中13-2油气田，探明地质储量亿吨级油气当量，进一步夯实了我国海上油气资源储量基础。

渤中13-2油田首口开发评价井，利用毗邻油田设施钻探，并快速转入生产。（中国海油供图）

渤中13-2油气田位于渤海中部海域，距离天津市约140公里，平均水深约23.2米。渤中13-2-2井共钻约346米厚的油层，完成钻井深约5223米。经测试，该井平均日产原油约300吨、天然气约15万方。

“渤中13-2发现的主体区属于太古界潜山构造，被中生界的致密地层所覆盖，就像头顶带了一层帽子，储层难以清晰认识，油气运移的路径不明，勘探难度大。”中国海油勘探部总经理周心怀告诉记者，近年来围绕潜山等复杂地质构造，中国海油不断加强地质认识创新和勘探技术攻坚，先后在渤海发现了大型凝析气田渤中19-6、亿吨级油田垦利6-1等油气田。

“渤中13-2油气田的发现，实现了渤海海域‘覆盖型’潜山勘探的重大突破，对未来渤海及中国近海同类型潜山勘探具有重要的推广价值，是中国海油持续加大国内油气勘探开发力度的又一重要勘探成果，为我国海上油气开发开拓了新的增长点。”周心怀说。

渤中13-2油田首口开发评价井，利用毗邻油田设施钻探，并快速转入生产。（中国海油供图）

值得注意的是，为实现储量高效转化，中国海油创新应用勘探开发一体化管理模式，利用现有油田设施快速推动井区建产，探井直接转为生产井进行试采，在降低钻井费用的同时，增加了油气产量。

“‘十四五’期间，渤中13-2油气田投产后，将与渤中19-6凝析气田等协同发力，成为渤海油田上产4000万吨的重要力量，进一步发挥海上油气生产对于我国油气资源安全稳定供应、降低对外依存度的重要作用。”周心怀说。

中国海油董事长汪东进表示，中国海油将持续加大勘探投入力度，以寻找大中型油气田为目标，持续深化地质认识和技术创新，力争在新区新领域新层系实现新突破，为保障国家能源安全贡献力量。

(责编：赵超、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
减税降费“助拔穷根” 税务力量助力脱贫攻坚
　　“我叫韩宇南，是河南周口市税务局驻太康县马厂镇前何村第一书记，我们第一书记，要继续在乡村振兴中，一马当先，冲锋在前！”2021年央视春晚上，韩宇南代表全国驻村第一书记“向祖国报告”。这一幕，正是全国税务系统为打赢脱贫攻坚战贡献税务力量的生动缩影。…
牛年消费市场“开门红” 税收红利添动力增底气
　　牛年春节，我国消费市场迎来“开门红”。记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年春节假期期间（2月11日-2月17日），全国批发零售业销售收入同比增长27.9%；餐饮服务销售收入同比增长358.4%；文体娱乐业销售收入同比增长117.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部