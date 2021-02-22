人民网北京2月22日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）获悉，我国渤海再获大型油气发现——渤中13-2油气田，探明地质储量亿吨级油气当量，进一步夯实了我国海上油气资源储量基础。

渤中13-2油田首口开发评价井，利用毗邻油田设施钻探，并快速转入生产。（中国海油供图）

渤中13-2油气田位于渤海中部海域，距离天津市约140公里，平均水深约23.2米。渤中13-2-2井共钻约346米厚的油层，完成钻井深约5223米。经测试，该井平均日产原油约300吨、天然气约15万方。

“渤中13-2发现的主体区属于太古界潜山构造，被中生界的致密地层所覆盖，就像头顶带了一层帽子，储层难以清晰认识，油气运移的路径不明，勘探难度大。”中国海油勘探部总经理周心怀告诉记者，近年来围绕潜山等复杂地质构造，中国海油不断加强地质认识创新和勘探技术攻坚，先后在渤海发现了大型凝析气田渤中19-6、亿吨级油田垦利6-1等油气田。

“渤中13-2油气田的发现，实现了渤海海域‘覆盖型’潜山勘探的重大突破，对未来渤海及中国近海同类型潜山勘探具有重要的推广价值，是中国海油持续加大国内油气勘探开发力度的又一重要勘探成果，为我国海上油气开发开拓了新的增长点。”周心怀说。

渤中13-2油田首口开发评价井，利用毗邻油田设施钻探，并快速转入生产。（中国海油供图）

值得注意的是，为实现储量高效转化，中国海油创新应用勘探开发一体化管理模式，利用现有油田设施快速推动井区建产，探井直接转为生产井进行试采，在降低钻井费用的同时，增加了油气产量。

“‘十四五’期间，渤中13-2油气田投产后，将与渤中19-6凝析气田等协同发力，成为渤海油田上产4000万吨的重要力量，进一步发挥海上油气生产对于我国油气资源安全稳定供应、降低对外依存度的重要作用。”周心怀说。

中国海油董事长汪东进表示，中国海油将持续加大勘探投入力度，以寻找大中型油气田为目标，持续深化地质认识和技术创新，力争在新区新领域新层系实现新突破，为保障国家能源安全贡献力量。

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