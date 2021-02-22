人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

央行：1月债券市场共发行各类债券4.3万亿元

2021年02月22日17:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月22日电 （记者罗知之）今日，人民银行公布2021年1月份金融市场运行情况。数据显示，1月份，债券市场共发行各类债券4.3万亿元，银行间货币市场成交共计90.7万亿元。

债券市场发行方面，1月份，债券市场共发行各类债券4.3万亿元。其中，国债发行5740亿元，地方政府债券发行3623.4亿元，金融债券发行9472.4亿元，公司信用类债券发行1.2万亿元，资产支持证券发行1193.8亿元，同业存单发行1.1万亿元。

截至1月末，债券市场托管余额为117.8万亿元。其中，国债托管余额为20.1万亿元，地方政府债券托管余额为25.8万亿元，金融债券托管余额为28.1万亿元，公司信用类债券托管余额为25.8万亿元，资产支持证券托管余额为4.6万亿元，同业存单托管余额为11.2万亿元。

货币市场运行方面，1月份，银行间货币市场成交共计90.7万亿元，同比上升31%，环比下降16.5%。其中，质押式回购成交80.6万亿元，同比上升37.2%，环比下降14.9%；买断式回购成交0.4万亿元，同比下降19.3%，环比上升12.9%；同业拆借成交9.7万亿元，同比下降3.2%，环比下降28%。

1月份，同业拆借月加权平均利率为1.78%，较上月上行48个基点；质押式回购月加权平均利率为2.07%，较上月上行71个基点。

债券市场运行方面，1月份，银行间债券市场现券成交16.2万亿元，日均成交8094.5亿元，同比下降5.4%，环比上升16.1%。交易所债券市场现券成交2.1万亿元，日均成交1038.6亿元，同比上升152.9%，环比下降2.3%。1月末，银行间债券总指数为204.1点，较上月末上升0.4点。

股票市场运行方面，1月末，上证综指收于3483.07点，较上月末上涨10点，涨幅为0.29%；深证成指收于14821.99点，较上月末上涨351.31点，涨幅为2.43%。1月份，沪市日均交易量为4843亿元，环比上升32.5%，深市日均交易量为6092.6亿元，环比上升34.3%。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
央行：1月债券市场共发行各类债券4.3万亿元
　　人民网北京2月22日电 （记者罗知之）今日，人民银行公布2021年1月份金融市场运行情况。数据显示，1月份，债券市场共发行各类债券4.3万亿元，银行间货币市场成交共计90.7万亿元。…
中央一号文件送来“政策大礼包” 擘画乡村振兴新蓝图
　　22日国新办就全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况举行发布会 图片来源：国新网 人民网北京2月22日电 （记者李栋）“中央一号文件为广大农民群众送去了牛年新春的‘政策大礼包’。”在今日国新办举行的“全面推进乡村振兴加快农业农村现代化”发布会上，中央农办、农业农村部相关负责人介绍了文件有关情况，并针对社会各界关心的“菜篮子”“米袋子”供给保障、打好种业翻身仗等热点话题，回答了记者提问。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部