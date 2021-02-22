人民网北京2月22日电 （记者罗知之）今日，人民银行公布2021年1月份金融市场运行情况。数据显示，1月份，债券市场共发行各类债券4.3万亿元，银行间货币市场成交共计90.7万亿元。

债券市场发行方面，1月份，债券市场共发行各类债券4.3万亿元。其中，国债发行5740亿元，地方政府债券发行3623.4亿元，金融债券发行9472.4亿元，公司信用类债券发行1.2万亿元，资产支持证券发行1193.8亿元，同业存单发行1.1万亿元。

截至1月末，债券市场托管余额为117.8万亿元。其中，国债托管余额为20.1万亿元，地方政府债券托管余额为25.8万亿元，金融债券托管余额为28.1万亿元，公司信用类债券托管余额为25.8万亿元，资产支持证券托管余额为4.6万亿元，同业存单托管余额为11.2万亿元。

货币市场运行方面，1月份，银行间货币市场成交共计90.7万亿元，同比上升31%，环比下降16.5%。其中，质押式回购成交80.6万亿元，同比上升37.2%，环比下降14.9%；买断式回购成交0.4万亿元，同比下降19.3%，环比上升12.9%；同业拆借成交9.7万亿元，同比下降3.2%，环比下降28%。

1月份，同业拆借月加权平均利率为1.78%，较上月上行48个基点；质押式回购月加权平均利率为2.07%，较上月上行71个基点。

债券市场运行方面，1月份，银行间债券市场现券成交16.2万亿元，日均成交8094.5亿元，同比下降5.4%，环比上升16.1%。交易所债券市场现券成交2.1万亿元，日均成交1038.6亿元，同比上升152.9%，环比下降2.3%。1月末，银行间债券总指数为204.1点，较上月末上升0.4点。

股票市场运行方面，1月末，上证综指收于3483.07点，较上月末上涨10点，涨幅为0.29%；深证成指收于14821.99点，较上月末上涨351.31点，涨幅为2.43%。1月份，沪市日均交易量为4843亿元，环比上升32.5%，深市日均交易量为6092.6亿元，环比上升34.3%。

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