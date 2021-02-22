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2020年轻工行业呈稳步恢复态势 利润同比增长3.6%

2021年02月22日18:21 | 来源：人民网
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　　人民网北京2月22日电 （赵超）据工业和信息化部网站20日消息，2020年，轻工行业工业增加值同比下降0.8%，降幅逐月收窄；实现利润13341.6亿元，同比增长3.6%，盈利水平逐月回升。轻工行业生产总体呈现稳步恢复态势。

　　具体来看，2020年12月份，轻工产品60%的品种产量实现正增长，其中具有较高技术含量和较高附加值的产品及市场需求旺盛的产品如家用电器类产品、自行车、电池等产品继续保持快速增长。

　　效益方面，2020年，轻工行业规模以上企业10.87万家，累计实现营业收入19.47万亿元，同比下降1.7%，降幅逐月收窄、经营继续改善。

　　出口情况方面，据海关总署出口统计快讯数据显示，2020年轻工8种重点商品出口额3621.0亿美元，同比增长7.0%。家用电器、塑料制品、灯具、家具出口分别增长23.5%、19.6%、14.3%、11.8%。年初出口下降幅度较大的玩具，全年出口同比增长7.5%。

(责编：赵超、高雷)

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