在2021 MWC上海的华为DAY0数字化运营运维转型论坛上，华为创新地提出多领域数字化共振理论，从业务、平台、技术和生态四个领域分层推进和展开数字化转型，从而激发更多的场景和更创新的业务，孵化更多的数字化人才，实现整个组织的系统化变革，加速电信行业向数智化转型。

“5G和智能技术的发展加速了生产力、生产关系和生产流程的数字化变革，对电信运营商提出了资源柔性、业务柔性和数据柔性的新要求，运营商的运营和运维能力体系需要具备资源运营、服务运营和业务运营三层架构，且各层级自治闭环控制，这将带来极致用户体验、全生命周期运营的敏捷、最大化资源效率和新业务增长。” 华为全球技术服务部总裁汤启兵指出，“电信运营商在业务、平台、技术和生态四个领域，相互配合、相互开放、相互激发，形成价值的共振，将带来更多的场景、更创新的业务和更深层次的转型。只有共振才能将一个点的变化扩散到全局，突破阈值，产生更大的质变，激发整体的能级跃迁，打开新的空间。”

业务共振：随着市场变化的加快，传统的规建维优营需要更加动态和敏捷地互相协同，而个性化的新业务越来越多，现有的运营模式已经无法有效支撑。为了面对这些挑战，例如做到网络随业务而动以及网格化上门维护和营销一体化，就需要面向用户和场景，打通流程断点，实现数据的贯通和业务之间的共振。

平台共振：通过统一的平台架构实现共部署，使得资产、数据和智能能够流动，方便各业务部门采用微创新的模式快速行动，在平台上迭代推进变革，将基于人的协同转化为基于平台上的数据、资产和智能的数字化协同，减少变革的阻力。

技术共振：意味着端管云和智能等多种数字化技术的发展将会极大的帮助运营商改进很多传统的工作流，通过将多种数字化技术带入每个环节，将基于人的、静态的、被动的工作流逐渐转型到基于智能的、动态的和主动的智能工作流。

生态共振：通过采取灵活的生态联合创新模式，聚集广大合作伙伴的力量，共同完成数字化转型。华为提供基础平台和技术，封装技术的复杂度，将数据、自动化、编排开发能力开放出去，将复杂留给自己，将简单留给伙伴和运营商，与运营商和伙伴共生、共创和共赢。

汤启兵强调，“数字化转型是从上到下的治理体系变革，也是从下到上的接受体系建构。华为服务自身的数字化也是一步一步逐渐积累和改进的，自2016年开始，华为服务启动了一场名为“Digital GTS”的变革，去拥抱数字化和平台化，用自动化和数字化的技术来改变这个行业。总结过去四年静水潜流和埋头苦干的实践，我们的经验是围绕点、线、面，采用稳步推进的方式。首先，针对关键业务节点及其痛点，不断实现技术迭代与创新，这是点的方面；线是指通过平台打通现有的孤立系统；然后将线连成面，依靠统一的GDE平台，将多个业务场景连接，通过数据自动流转，实现更大范围的自动化与智能化。最终以平台为核心，实现业务、数据和生态的多领域数字化共振，持续加速数字化转型。”

在本次论坛上，华为还发布了更开放、更智能、更高效的HUAWEI SmartCare下一代融合平台，实现了三大升级。首先，升级了数据和网络开放能力，让运营商和生态伙伴可以通过低代码工具链进行数据和网络能力编排，使能应用创新；其次，平台内置了30多个“开箱即用”的智能模型，让重复问题处理自动化，复杂问题处理智能化；最后，通过“智能潮汐调度”、“冷热数据智能识别和存储”等核心算法，进一步提升了数据计算资源利用率。通过这三大升级，让华为从体验出发，加速运营商运维运营数字化转型的落地。

数字化站点是构建数据的基础，是数字化转型的基座。在论坛的最后华为发布电信站点信息化模型T-BIM（Telecom-Building Information Modeling）技术白皮书，定义电信站点信息化建模规范。通过把一些规范标准格式接口定义好，最大限度保持信息在跨系统和跨专业协作中保持完整性和有效性，牵引工程建设的规范化，提升资产运营管控效率，为后续行业开放奠定基础。面向未来，华为将持续与塔商、运营商和行业伙伴共同努力，通过全产业链的创新，实现全产业链共赢，释放数字化站点全新价值。

(责编：赵超、吕骞)