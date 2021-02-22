1月我国债券市场发行债券约4.3万亿元
2021年02月22日21:22 | 来源：新华社
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新华社北京2月22日电（记者吴雨）中国人民银行22日发布的数据显示，1月份，我国债券市场共发行各类债券约4.3万亿元。
央行公布的金融市场运行情况显示，1月份，我国国债发行5740亿元，地方政府债券发行3623.4亿元，金融债券发行9472.4亿元，公司信用类债券发行1.2万亿元，资产支持证券发行1193.8亿元，同业存单发行1.1万亿元。
数据显示，1月份，我国银行间债券市场现券成交16.2万亿元，日均成交8094.5亿元，同比下降5.4%，环比上升16.1%。交易所债券市场现券成交2.1万亿元，日均成交1038.6亿元，同比上升152.9%，环比下降2.3%。
(责编：郝江震、白宇)
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