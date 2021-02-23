本报记者 王俊岭

近年来，浙江省丽水市景宁畲族自治县出台鼓励招收易地搬迁村民就业等措施，帮助村民实现家门口就业。图为2月22日，该县民族创业园一家幼教装备公司的员工在白坯组装车间清点木板料。

李肃人摄（人民视觉）

春耕备耕时节，江西省新余市铁路货场联合供销社系统为农资调配开通绿色通道，全力保障春耕备耕农资需求。图为2月22日，工人正在新余市供销社农资仓库忙着调配化肥、种子等农资，运往各乡镇网点。

赵春亮摄（人民视觉）

2月21日，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式发布。这是新世纪以来连续发出的第18个“一号文件”。22日，国新办就全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况举行发布会，农业农村部负责人就《意见》起草背景和主要内容做了介绍。总体来看，《意见》既立足当前，部署今年必须完成的任务，是管今年的“任务书”；又兼顾长远，明确“十四五”时期的工作思路和重点举措，是管5年的“施工图”。

坚决守住18亿亩耕地红线

对于中国这样一个有着14亿人口的大国来讲，保障粮食安全是一个永恒的课题。

“这些年，我国粮食年年丰收，去年达到13390亿斤，创了历史新高，比上一年增了100多亿斤。”农业农村部部长唐仁健表示，一方面，全社会的库存目前非常充裕，中国的粮食安全是完全有保障的，中国人有能力端牢自己的饭碗；另一方面，中国粮食供求一直是一种“紧平衡”状态，随着消费升级，粮食需求还会有刚性增长，一刻也不能掉以轻心。

对此，《意见》明确提出“坚决守住18亿亩耕地红线”，并强调严格实行土地用途管制，采取“长牙齿”的措施，落实最严格的耕地保护制度。同时，严禁违规占用耕地和违背自然规律绿化造林、挖湖造景，严格控制非农建设占用耕地，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

与此同时，《意见》也为确保粮食安全设定了明确目标：2021年，农业供给侧结构性改革深入推进，粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上；到2025年，农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶，粮食和重要农产品供应保障更加有力，农业生产结构和区域布局明显优化，农业质量效益和竞争力明显提升。

唐仁健表示，“藏粮于地、藏粮于技”是确保国家粮食安全的重要基础。下一步，有关部门还要继续把农业供给侧结构性改革这篇文章做深、做细、做实，进一步调整和优化农业的生产结构，在满足市场消费需求的同时，也增加农民收入、提高农业效益。

多措并举打好种业翻身仗

在今年的中央一号文件中，“打好种业翻身仗”被置于突出位置。

“当前，我们国家农作物特别是粮食种子能够靠我们自己来解决。我国自主选育的品种种植面积占到95%以上，做到了‘中国粮主要用中国种’。猪牛羊等畜禽和部分特色水产种源立足国内有保障，现在畜禽、水产的核心种源自给率分别达到了75%和85%，这些都为粮食和重要农副产品的稳产保供提供了关键保障和支撑。”农业农村部副部长张桃林说，总的来讲，中国农业用种安全是有保障的，风险也是可控的。

不过，与国际先进水平相比，中国种业还有不少短板与弱项，如大豆、玉米现在的单产水平还不高，种质资源保护利用不够，种业创新的主体企业竞争力不强，一些高品质、有特殊功能的品种和产品相对缺乏等。

加快第三次农作物种质资源、畜禽种质资源调查收集，加强国家作物、畜禽和海洋渔业生物种质资源库建设，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持，加快实施农业生物育种重大科技项目，实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程，研究重大品种研发与推广后补助政策……对于“种子”这一事关农业发展重大基础问题，《意见》给出了顶层设计和系统部署。

“目前，世界种业正迎来以基因编辑、合成生物学、人工智能等技术融合发展为标志的现代生物育种科技革命，需要我们抓住机遇、加快创新，打好种业翻身仗，从而实现种业的跨越式发展。”张桃林说。

为乡村振兴注入新动能

2020年，中国在现行标准下农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，创造了人类减贫史上的奇迹。

唐仁健表示，脱贫地区脱贫群众虽然总体上已经脱了贫，但他们发展的基础尤其是自我发展的能力还不强。在新时代脱贫攻坚目标任务完成以后，“三农”工作重心要历史性地转向全面推进乡村振兴。

中央一号文件明确提出“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”“加快推进农业现代化”“大力实施乡村建设行动”，同时给出了系统的配套政策。比如，在过渡期方面，摆脱贫困的县“扶上马，送一程”，过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定；在科技兴农方面，提高农机装备自主研制能力，支持高端智能、丘陵山区农机装备研发制造，加大购置补贴力度，开展农机作业补贴；在绿色发展方面，健全耕地休耕轮作制度；持续推进化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术……

“下一步，需要建立城乡公共资源均衡配置机制，聚焦教育、医疗、养老、社会保障等农民群众反映的突出问题，持续推进城乡基本公共服务均等化，实现从形式上的普惠向实质上的公平转变。”农业农村部党组成员兼中央农办秘书局局长吴宏耀说。

(责编：胡永秋、杨光宇)