王俊岭 张梓桐

1月14日，山西省运城市大运新能源汽车生产基地的工作人员正在加紧生产订单产品。

金玉敏摄（人民视觉）

2月8日，贵州省遵义市余庆县首批新能源汽车充电桩正式投入使用。

穆明飞摄（人民视觉）

近日，工业和信息化部、国家发改委、科技部等部委召开节能与新能源汽车产业发展部际联席会议，深入讨论落实《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）工作举措，明确了新能源汽车产业发展2021年重点工作，要求做好全产业链协同、“车—路—网—云”协同，统筹好发展和安全的关系，实现新能源汽车产业高质量发展。

当前新能源汽车领域发展现状如何？《规划》启动之年，车企和消费者都有哪些新动向？笔者进行了采访。

“智能”“环保”受青睐

如今，新能源汽车正加速驶入普通人的生活，成为一种新时尚。

这几天，在江西南昌从事教育工作的俞先生收到了自己的新车——特斯拉MODEL Y。“这辆车我在半年前就下单了，等了这么久终于提到车了！开了一周，感觉和传统燃油车区别真的挺大。”俞先生说，自己购买这款新能源车前已有一辆车龄七年的燃油车，到了换车的时候。新能源汽车的发展态势如火如荼，很多新理念、新应用吸引了他。

“最初的想法很简单，就是觉得新能源汽车省钱。比如，燃油车每公里要耗掉约0.4元油费，而电动车一般百公里需要15度电，大约8元钱，这样一下子就能省30多元钱的费用。电动车的保养、维修费用也与传统燃油车不同。除此之外，以电作为汽车的能源，还十分环保，有助于减少碳排放。”他说。

对杭州市民张财明而言，除了节能环保之外，智能化水平高是自己选择新能源车的一大原因。“新能源汽车都有OTA系统升级，不像以前的燃油车那样，车机功能较为单一，系统升级还得去4S店，导航升级要单独收费。另外，新能源汽车的智能系统不像普通车的电瓶那样特别亏电。”张财明说，政府的政策优惠，也让很多人觉得新能源汽车更划算。

按照《规划》，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。力争经过15年的持续努力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

业内人士指出，此次《规划》明确了新能源汽车产业未来发展目标和重点任务，是中国工业领域第一个面向“十四五”及更长一段时期的发展规划，体现了国家的高度重视。新能源汽车属于汽车工业领域的一个新赛道，其成长潜力和想象空间十分丰富。借助政策扶持与技术攻关，新能源汽车产业发展已取得显著成效，但能否获得更多消费者青睐，依然有赖于产品自身的技术“含金量”。

科技含量不断提高

与传统的燃油车相比，新能源汽车依然存在续航里程、低温条件适应、充电桩布局等方面问题。这些因素导致一些消费者持观望态度。

家住天津的张思文表示，尽管身边一些朋友已经开始购买新能源车，但自己目前还不打算出手购买。“我感觉，新能源汽车在续航方面不如我现在开的燃油车令人踏实。一方面，加油站的普及程度目前依然远比充电桩高，而且加油几分钟完事；另一方面，北方冬天寒冷，车外气温低，车内又要开暖风，新能源汽车的电池状态容易受影响。”

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是《规划》启动之年。工信部已明确，在新能源汽车领域要统筹推进补短板和锻长板，增强产业链韧性和竞争力，同时强化质量安全监管，切实提升新能源汽车安全水平。

据了解，各大车企正纷纷加大技术攻关，努力提升新能源汽车的品质。

福特汽车推出的Mustang Mach—E将主打中国高端智能纯电SUV市场。该车搭载基于蜂窝车联网（C—V2X）技术的福特车路协同系统，国产车型将具备超过600公里续航里程。“福特在全球的电动化战略非常清晰。2017—2022年间，福特汽车将投资超过115亿美元开发新能源车型。同时，在全球范围内与各合作伙伴开展战略合作，在自动驾驶技术、智能出行服务和电动车型等领域推动发展，率先将明星车型电动化。”福特中国电动车事业部首席运营官朱江说。

吉利汽车也积极布局电气化及新能源技术，对相关领域的主流技术路线均实现了覆盖。据了解，吉利在新能源汽车领域研发及产业已投入超300亿元，经过十多年的研发经验积累，拥有了完整的动力总成开发能力。在新能源领域，吉利拥有核心专利技术超过百项，包括48V、HEV、电机、电子电气架构等，实现了真正100%自主研发的中国新能源技术体系和解决方案。

服务提升后劲儿足

中国汽车工业协会副秘书长师建华认为，无论是政府政策还是市场需求，促进新能源汽车产业发展的根本还在于解决消费者的“痛点”，更好满足消费者的需求。

“中国新能源汽车产业未来的发展一方面当然要依靠政策驱动，但更重要的还是凭借市场的力量，不断推进产品、服务乃至于整个产业的优化。比如，充电桩等基础设施的不断完善必然会带动新能源汽车的快速发展，消费者 ‘充电难’‘续航短’的问题解决了，新能源汽车的销量自然也就会更上一层楼。”师建华说。

北汽新能源新闻发言人连庆锋表示，由于核心技术的不同，新能源汽车与传统燃油汽车相比，更为节能环保，对于用户的经济优势更为明显。同时，在能源结构和梯次利用上，新能源汽车更具有显著的优势。“目前，新能源汽车可分为充电模式与换电模式。相比于‘给电池充电’，直接更换电池更为高效和快捷，成为备受行业关注的新热点。北汽蓝谷旗下子公司北汽新能源是国内最早对换电模式进行研发和布局的车企之一。截至2020年12月，北汽蓝谷已在21个城市建成并启用了251座换电站，投入运营的换电车辆达2.2万台，已累计完成换电775万次，换电车辆行驶总里程达到11.2亿公里。未来，北汽蓝谷将努力开发兼容换电模式旗舰车型与建设高端智能换电站等配套设施，丰富公司车型产品线的同时为市场提供更多能源补给方案。”连庆锋说。

工业和信息化部运行监测协调局局长黄利斌表示，与燃油车相比，电动汽车具有节能减排、使用成本低、维修保养方便、动力性、操控性好等优点，但产业仍处于发展阶段，还存在整车成本偏高、充电不够方便等问题，低温环境性能下降也是问题之一。这是新兴产业发展过程中出现的问题，也只有依靠更高水平的发展去解决。未来，随着技术水平的提高和管理政策的完善，新能源汽车低温使用性能一定会获得实质性提升。2021年，有关部门和地方将大力完善基础设施体系，破解充电桩“进小区难”等问题，提升互联互通水平，提高充电便利性和产品可靠性。此外，还将加大推广应用力度，实施推动公共领域车辆电动化行动，出台更多使用环节优惠政策，进一步拉动私人消费。

(责编：胡永秋、杨光宇)