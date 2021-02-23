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就地过年 服务不打烊（经济新方位·新春观察）

本报记者  林丽鹂  窦瀚洋  季觉苏
2021年02月23日07:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　春节是传统消费旺季，为减少疫情传播风险，许多地方提倡春节假期非必要不流动，引导群众就地过年，区域性需求结构较往年发生较大变化。特别是一些大城市，今年要面对大量人员就地过年的新情况。各地及时调节餐饮、快递、家政等服务市场的供给，为百姓欢度佳节提供保障。

　　餐 饮 

　　礼盒外卖占比提升

　　1至2人年夜饭增加

　　大年三十早上，在北京同春园饭店，行政总厨王鸿庆准时带着徒弟们上岗。从1984年入行至今，他没在家里过过除夕。“今年顾客的需求变化挺大，预订成品、半成品礼盒的占比明显提升，堂食占比有所下降，我们从菜品制作到烹制完成后晾凉、装盒等操作流程也随之调整。”王鸿庆说。

　　一些城市春节就餐需求与往年相比有所扩大，餐饮市场面临挑战。“食材价格上涨、用工成本提高等给经营带来影响，但企业也积极开拓新思路。”中国饭店协会会长韩明说。

　　王鸿庆介绍，饭店安排员工提前或错后休假，同时店里提前一到两天准备净菜，降低除夕当天的供餐压力。

　　“我们启动‘锁价保供’，餐厅全部菜品锁定价格，确保45天不涨价。”北京华天饮食集团公司副总经理白森森介绍，在满足年夜饭就餐需求的同时，还积极推出多款二三十元的便民优惠套餐，满足居民的日常就餐需求。

　　“就地过年催生给年夜饭加道菜等新的市场需求，年货礼盒、成品或半成品年夜饭以及外卖的需求较往年增加不少。”韩明说。

　　北京餐企京味斋外卖负责人介绍，往年的年夜饭都聚焦在多人套餐，今年考虑到有很多年轻人就地过年，推出了双人年夜饭套餐、单人品质套餐。据美团外卖统计，除夕当天外卖订单量同比增长70%。

　　国家税务总局增值税发票数据显示：春节假期（2月11日至17日），餐饮服务销售收入同比增长358.4%，已恢复至疫情前常态水平，比2019年春节增长5.4%。

　　快 递 

　　年货包裹流动繁忙

　　揽收投递增长260%

　　正月初六，浙江台州椒江区云西路顺丰快递营业点，一片繁忙景象。34岁的快递员席智超来自河南，平日里一天接70多单快递，除夕前他一连几日至少每天120单，大部分是大中型的年货包裹。

　　“除夕到正月初三有3倍加班工资，还有5倍的计件奖励……”席智超算了一笔账，“往年回趟家得花一两万块钱，今年不回去还赚了不少。”快递营业点负责人李光锐说，80%的外地员工选择留下来过年，公司才有底气尽力保证不停运、不涨价、不超时。

　　在北京，有快递工作人员形容，3个“双11”都比不上今年春节假期忙。国家邮政局数据显示：春节假期（2月11日至17日），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%。全网揽收量是去年同期的3倍左右，投递量更是达到3—4倍。

　　“今年倡导就地过年，也对企业的网络、运力、人员、客服等方面提出了更高要求。”椒江区邮政分公司市场营销部经理郑瑜说。

　　“飞机装载能力、货车运输能力、快递智能柜运用等都面临压力测试。疫情防控也加快了快递行业智能化末端的变革，成为未来行业竞争的关键。”台州顺丰副总经理王建芳说。

　　浙江大学中国数字贸易研究院院长马述忠认为，经历高速增长后，中国快递行业由增量挖潜转向存量争夺，市场竞争更激烈。“快递行业供需关系趋于平衡且有望长久维持，与此同时，疫情防控常态化情形下，消费者对快递服务质量的要求日益提高，低污染、低排放、高效率、高效益的理念有待进一步落实。”

　　马述忠认为，未来应推进智慧化，通过自动化分拣设备、无人车等应用打造智慧物流，提升物流配送效率；着力精细化，细分快递物流模式，重点挖掘中西部省份、农村地区等市场潜力；进一步在收寄、包装、运输、投递等环节深化绿色实践，减少环境污染与资源消耗。

　　家 政 

　　短暂缓解供需紧张

　　长远还须苦练内功

　　清洁剂、玻璃刮、地板擦……保洁员张丽每天背着十几种打扫工具在上海穿梭。春节前，不少家庭忙着做清洁，张丽的订单很多。

　　“空调滤网、洗衣机侧边卡槽、油烟机、冰箱、纱窗……”在张江高科上班的小柯确定今年不回老家后，他的妈妈发来了一长串深度清洁清单。小柯觉得活太多，自己干不完；上盒马鲜生APP一查，居家保洁3小时299元，“价格略有上涨，但在可接受范围内。”

　　记者从上海市商务委获悉：在企业自愿的基础上，上海市家庭服务业行业协会遴选了105家家政企业，春节前后可提供保洁、母婴护理、老人护理等服务。

　　夏君的公司就在这105家企业之中。以往从小年到正月十五，公司只剩下20%的人手，人员的调度最令他头疼。“但今年不一样，大多数住家保姆都选择留在上海过年。”

　　据统计，今年春节假期，上海近六成家政员选择留沪，养老类家政留沪率超70%。上海家政服务业的劳动力供给增加，居民可选择的服务也变多了，这对夏君来说反倒成了一次挑战：“像一场考试，各家企业都做了充足的准备，哪家服务好、专业性强，消费者有了货比三家的机会。”

　　上海对外经贸大学国际经贸学院副教授何晓波认为，家政企业应当积极苦练内功，走上职业化和正规化之路。除了培养家政员的专业技能，也应该重视其各项权益，培养职业荣誉感和对城市的归属感。

　　正月初三，住家保姆朱春南获得了一次难得的休假，她领到了公司发的电影票，和姐妹们看了场电影，晚上一起包饺子。今年3月，她将在上海开放大学进修家政专业。“如果顺利毕业，将成为系统学习家政学的‘金牌阿姨’，希望以后的收入更高一些。”朱春南说。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月23日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)

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