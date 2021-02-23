本报北京2月22日电 （记者郁静娴）日前，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》印发，这是新世纪以来连续发出的第十八个中央一号文件。在22日举行的国新办新闻发布会上，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健表示，“文件既是今年的‘任务书’，也明确了‘十四五’时期的工作思路和重点举措，是管5年的‘施工图’”。

根据文件精神，要做到两个“决不能”、两个“开好局、起好步”、一个“全面加强”，即巩固拓展脱贫攻坚成果决不能出问题、粮食安全决不能出问题，农业现代化、农村现代化都要开好局、起好步，以及加强党对“三农”工作的全面领导。

唐仁健说，实施乡村振兴的“四梁八柱”制度框架和基本政策体系已经形成，各地也有积极探索。进入新发展阶段，“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴，同之前相比表现为三个变化：由顶层设计到具体政策举措全面实化，由示范探索到全面推开，由抓重点工作到五大振兴全面推进。

农业现代化，种业是基础。“中央一号文件对打好种业翻身仗作了顶层设计和系统部署，涉及种质资源保护、育种科研攻关、种业市场管理，即整个种业全链条各个环节。”农业农村部副部长张桃林说，“概括起来，就是要加快构建种业创新体系，全面提升自主创新、企业竞争、供种保障和依法治理四种能力。”

农村现代化开好局、起好步，一个重要抓手就是要大力实施乡村建设行动。“乡村建设行动应包括硬件和软件两个方面，硬件就是要加强农村的基础设施建设，软件就是要加强农村的公共服务。”农业农村部党组成员兼中央农办秘书局局长吴宏耀表示，乡村建设要强化统筹、突出重点，把县域作为城乡融合发展的重要切入点，对基础设施和公共服务实行县乡村统筹，不同层级明确不同建设重点，满足农民不同层面的需要，实现功能衔接互补、资源统筹配置。

全面推进乡村振兴，最大的动力仍然是改革。吴宏耀介绍，今年要基本完成农村集体产权制度改革阶段性任务，主要包括：全面开展集体成员身份确认，扎实推进经营性资产股份合作制改革，积极探索发展新型农村集体经济的有效路径。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 03 版）

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