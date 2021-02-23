人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中央一号文件是今年的任务书、五年的施工图

“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴（权威发布）

2021年02月23日07:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月22日电  （记者郁静娴）日前，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》印发，这是新世纪以来连续发出的第十八个中央一号文件。在22日举行的国新办新闻发布会上，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健表示，“文件既是今年的‘任务书’，也明确了‘十四五’时期的工作思路和重点举措，是管5年的‘施工图’”。

　　根据文件精神，要做到两个“决不能”、两个“开好局、起好步”、一个“全面加强”，即巩固拓展脱贫攻坚成果决不能出问题、粮食安全决不能出问题，农业现代化、农村现代化都要开好局、起好步，以及加强党对“三农”工作的全面领导。

　　唐仁健说，实施乡村振兴的“四梁八柱”制度框架和基本政策体系已经形成，各地也有积极探索。进入新发展阶段，“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴，同之前相比表现为三个变化：由顶层设计到具体政策举措全面实化，由示范探索到全面推开，由抓重点工作到五大振兴全面推进。

　　农业现代化，种业是基础。“中央一号文件对打好种业翻身仗作了顶层设计和系统部署，涉及种质资源保护、育种科研攻关、种业市场管理，即整个种业全链条各个环节。”农业农村部副部长张桃林说，“概括起来，就是要加快构建种业创新体系，全面提升自主创新、企业竞争、供种保障和依法治理四种能力。”

　　农村现代化开好局、起好步，一个重要抓手就是要大力实施乡村建设行动。“乡村建设行动应包括硬件和软件两个方面，硬件就是要加强农村的基础设施建设，软件就是要加强农村的公共服务。”农业农村部党组成员兼中央农办秘书局局长吴宏耀表示，乡村建设要强化统筹、突出重点，把县域作为城乡融合发展的重要切入点，对基础设施和公共服务实行县乡村统筹，不同层级明确不同建设重点，满足农民不同层面的需要，实现功能衔接互补、资源统筹配置。

　　全面推进乡村振兴，最大的动力仍然是改革。吴宏耀介绍，今年要基本完成农村集体产权制度改革阶段性任务，主要包括：全面开展集体成员身份确认，扎实推进经营性资产股份合作制改革，积极探索发展新型农村集体经济的有效路径。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月23日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化
　　人民网北京2月22日电 （申佳平）近日，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（以下简称《意见》）。国家发展改革委有关负责人在回答记者提问时介绍，党的十八大以来，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面促进资源循环高效利用，坚决打好污染防治攻坚战，加快推动形成绿色生产生活方式，我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化。…
296.93亿元！两部委下达保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资
　　人民网北京2月22日电 （申佳平）据国家发展改革委员会官网消息，为加强保障性安居工程配套基础设施建设，国家发展改革委、住房城乡建设部近日将保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划296.93亿元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。 以下为全文： 国家发展改革委 住房城乡建设部关于下达保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划的通知 发改投资〔2021〕198号 有关省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委、住房城乡建设厅（住房城乡建设委、建设和交通委、建设局）： 为加强保障性安居工程配套基础设施建设，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展和改革委员会令2016年第45号）和《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规〔2019〕1035号），现将保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划2969300万元以投资补助方式切块下达你们，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设，并就有关事项通知如下： 一、项目实施 请严格按照有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部