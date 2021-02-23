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提升粮食和重要农产品供给保障能力

解读人：中央一号文件起草组成员 采访人：本报记者  郁静娴  朱  隽
2021年02月23日07:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　人勤春来早。四川泸县方洞镇陈田村高标准农田示范区里，机声隆隆，一台台履带旋耕机正在平整水田。“今年合作社流转了1500亩土地，得提前为育秧做准备。这两天农机已经到位，种子、肥料也都备好了，就等着惊蛰前后播种了。”泸县粟裕粮油专业合作社负责人刘世超说。

　　保障重要农产品有效供给始终是“三农”工作的头等大事。习近平总书记强调，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。今年中央一号文件提出明确目标：到2025年，农业基础更加稳固，粮食和重要农产品供应保障更加有力，农业生产结构和区域布局明显优化，农业质量效益和竞争力明显提升，现代乡村产业体系基本形成，有条件的地区率先基本实现农业现代化。

　　牢牢把住国家粮食安全主动权，确保重要农产品稳产保供

　　去年以来，克服新冠肺炎疫情冲击和严重自然灾害影响，我国粮食总产量连续6年站稳1.3万亿斤台阶，实现了历史性的“十七连丰”，为应变局、开新局发挥了“压舱石”作用。

　　但必须看到，当前和今后一个时期，我国农产品保数量、保多样、保质量的任务越来越重。特别是在国际环境错综复杂、不稳定性不确定性因素日益增加的背景下，必须坚持立足国内、办好自己的事，坚决稳住农业基本盘，以国内粮食稳产保供的稳定性来应对外部环境的不确定性，牢牢把住国家粮食安全主动权。

　　千方百计稳面积、稳产量。粮食主产区、主销区、产销平衡区都要保面积、保产量，饭碗一起端，责任一起扛。中央一号文件提出，“十四五”时期各省（自治区、直辖市）要稳定粮食播种面积、提高单产水平。加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，研究制定配套支持政策。

　　牢牢把住粮食安全主动权，要实行粮食安全党政同责。中央一号文件要求，地方各级党委和政府要切实扛起粮食安全政治责任。深入实施重要农产品保障战略，完善粮食安全省长责任制和“菜篮子”市长负责制，确保粮、棉、油、糖、肉等供给安全。

　　长期以来，产粮大省、大市、大县为保障国家粮食安全做出了重要贡献。中央一号文件强调，要健全产粮大县支持政策体系，让地方政府抓粮有动力、有干劲。同时，也要调动和保护好农民种粮积极性，通过稳定种粮农民补贴，完善最低收购价和生产者补贴政策，让农民种粮有钱挣、有奔头。

　　“丰年不忘灾年”，要厉行粮食节约，减少损失浪费，建立遏制“舌尖上的浪费”长效机制。中央一号文件提出，要开展粮食节约行动，减少生产、流通、加工、存储、消费环节粮食损耗浪费。

　　抓好种子和耕地两个要害，不断夯实粮食产能基础

　　稳定发展粮食生产，要深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，重点抓好种子和耕地两个要害。中央一号文件对此进行了专门部署。

　　农业现代化，种子是基础。目前我国农作物自主选育品种面积占比超过95%，农作物良种覆盖率稳定在96%以上。但是，我国种业在核心技术创新、商业化育种体系等方面与发达国家还存在差距。中央一号文件专门提出，打好种业翻身仗。加强农业种质资源保护开发利用，加快实施农业生物育种重大科技项目。

　　粮食生产出路在科技。2020年，全国农作物耕种收机械化率达到71%，农业科技进步贡献率迈上60%的新台阶，高素质农民数量突破1600万人，对支撑引领农业现代化发挥了重要作用。

　　中央一号文件提出，强化现代农业科技和物质装备支撑。坚持农业科技自立自强，完善农业科技领域基础研究稳定支持机制，深化体制改革，实施农业关键核心技术攻关工程，布局建设一批创新基地平台。这有利于推动农业生产转向设施化、机械化、绿色化和数字化，给现代农业插上科技的翅膀。

　　粮食生产根本在耕地。中央一号文件提出，坚决守住18亿亩耕地红线。采取“长牙齿”的措施，落实最严格的耕地保护制度。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

　　守住耕地红线的同时，要持续提升耕地质量。评估数据显示，高标准农田项目区耕地质量能够提升1到2个等级，粮食产能平均提高10%到20%，实现“一季千斤，两季吨粮”。中央一号文件提出，实施新一轮高标准农田建设规划，2021年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。同时，实施国家黑土地保护工程，并健全耕地休耕轮作制度。

　　深化农业供给侧结构性改革，引导小农户迈入现代农业发展轨道

　　保障重要农副产品供给，要深化农业供给侧结构性改革，提高农业质量效益和竞争力。

　　坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，进一步增加优质绿色产品供给，满足人民对美好生活新期待。2020年，我国化肥农药使用量实现连续4年负增长，新认证绿色、有机、地理标志农产品2.2万个，农产品例行监测合格率达到97.8%，绿色、优质已成为我国农业生产主旋律。

　　中央一号文件提出，持续推进化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术；支持国家农业绿色发展先行区建设；加强农产品质量和食品安全监管，发展绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品，试行食用农产品达标合格证制度，推进国家农产品质量安全县创建。

　　构建现代乡村产业体系，推进一、二、三产业融合发展。去年，我国新创建39个国家现代农业产业园、259个农业产业强镇。中央一号文件提出，依托乡村特色优势资源，打造农业全产业链，把产业链主体留在县域，让农民更多分享产业增值收益。同时，把农业现代化示范区作为推进农业现代化的重要抓手，围绕提高农业产业体系、生产体系、经营体系现代化水平，建立指标体系，加强资源整合、政策集成，以县（市、区）为单位开展创建，到2025年创建500个左右示范区，形成梯次推进农业现代化的格局。

　　当前，我国有承包耕地农户数2.07亿，通过土地流转经营30亩以上的农户占全国农户总数的5%，小农户仍是农业生产的主体。要立足大国小农的基本国情农情，把小农生产引入现代农业发展轨道。中央一号文件提出，推进现代农业经营体系建设。特别是要突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体，鼓励发展多种形式适度规模经营，发展壮大农业专业化社会化服务组织，将先进适用的品种、投入品、技术、装备导入小农户。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月23日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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