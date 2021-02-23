人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

山东滨州推行三级“田长制”（落实最严格的耕地保护制度）

本报记者  肖家鑫
2021年02月23日07:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　刚从田里回来，闫洪岩跺了跺鞋底的泥，就忙着将巡查结果登记在册。“按照要求，我作为‘田长’，每周至少要对全村耕地进行一次全面巡查。一旦发现有违法占用、破坏行为，就要及时制止并上报。”

　　闫洪岩是山东省滨州市无棣县信阳镇北赵村党支部书记。从2020年10月开始，滨州市在全市范围内推进建立“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的三级“田长制”管理体系，设立“田长”5400多名。其中，一级“田长”由各县（市、区）长、高新区管委会主任担任，二级“田长”由各乡（镇）长、街道办事处主任担任，三级“田长”由各村（居）主要干部担任，以此实现对耕地和永久基本农田的全方位、全覆盖、无缝隙管理。

　　滨州市、县、乡三级相继出台了“田长制”工作方案，在交通要道、田间地头、村民健身广场、村委会办公室等处设立“田长制”永久固定标志牌，做到保护区域图、“田长”姓名、联系电话及工作职责等内容一目了然。

　　作为二级“田长”，信阳镇镇长李建强感受强烈：“耕地保护的范围更加准确、责任更加明确，每块耕地都有了守护人。”

　　现代科技的应用，也让“田长”们有了更趁手的工具。2020年10月23日18点10分，李建强收到了信阳镇“田长制”监测平台（综合智慧监测平台）发来的预警信息，提示一处耕地疑似存在违法占地建设行为。经现场调查，原来有村民正占用永久基本农田施工建设仓库。“在‘田长’以及自然资源和规划局工作人员的劝阻下，村民当场自行拆除了违建。”李建强说。

　　耕地保护，除了保证数量，更要提升质量。滨州市自然资源和规划局局长邱延博表示，滨州以“田长制”为基础，不断提高耕种水平，避免土地撂荒，提升耕地质量。

　　滨州市邹平市明集镇种植大户田纯锋，是里六田村的党支部书记兼三级“田长”，在履行好宣传、巡查等常规职责的同时，还按照要求规范种植户生产行为，督促清理白色垃圾及废弃农药瓶等，避免对土壤造成“二次污染”。

　　为激励“田长”履职尽责，自2021年起，滨州市对20个上年度耕地保护成绩显著的乡镇给予资金激励，主要用于农田基础设施后期管护与修缮、耕地开发和耕地质量提升、永久基本农田建设与保护等。同时，还在全市范围内普遍推行了三级“田长”的管理成效与绩效工资直接挂钩机制。

　　目前，山东省已出台《关于推行耕地保护“田长制”的指导意见》，将在全省范围内推行“田长制”，实现“横向到边、纵向到底”的耕地保护责任全覆盖，形成“田长”基层产生、农民看护耕地、政府保障运行的工作体系。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月23日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化
　　人民网北京2月22日电 （申佳平）近日，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（以下简称《意见》）。国家发展改革委有关负责人在回答记者提问时介绍，党的十八大以来，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面促进资源循环高效利用，坚决打好污染防治攻坚战，加快推动形成绿色生产生活方式，我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化。…
296.93亿元！两部委下达保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资
　　人民网北京2月22日电 （申佳平）据国家发展改革委员会官网消息，为加强保障性安居工程配套基础设施建设，国家发展改革委、住房城乡建设部近日将保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划296.93亿元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。 以下为全文： 国家发展改革委 住房城乡建设部关于下达保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划的通知 发改投资〔2021〕198号 有关省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委、住房城乡建设厅（住房城乡建设委、建设和交通委、建设局）： 为加强保障性安居工程配套基础设施建设，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展和改革委员会令2016年第45号）和《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规〔2019〕1035号），现将保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划2969300万元以投资补助方式切块下达你们，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设，并就有关事项通知如下： 一、项目实施 请严格按照有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部