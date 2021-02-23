山东滨州推行三级“田长制”（落实最严格的耕地保护制度）
刚从田里回来，闫洪岩跺了跺鞋底的泥，就忙着将巡查结果登记在册。“按照要求，我作为‘田长’，每周至少要对全村耕地进行一次全面巡查。一旦发现有违法占用、破坏行为，就要及时制止并上报。”
闫洪岩是山东省滨州市无棣县信阳镇北赵村党支部书记。从2020年10月开始，滨州市在全市范围内推进建立“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的三级“田长制”管理体系，设立“田长”5400多名。其中，一级“田长”由各县（市、区）长、高新区管委会主任担任，二级“田长”由各乡（镇）长、街道办事处主任担任，三级“田长”由各村（居）主要干部担任，以此实现对耕地和永久基本农田的全方位、全覆盖、无缝隙管理。
滨州市、县、乡三级相继出台了“田长制”工作方案，在交通要道、田间地头、村民健身广场、村委会办公室等处设立“田长制”永久固定标志牌，做到保护区域图、“田长”姓名、联系电话及工作职责等内容一目了然。
作为二级“田长”，信阳镇镇长李建强感受强烈：“耕地保护的范围更加准确、责任更加明确，每块耕地都有了守护人。”
现代科技的应用，也让“田长”们有了更趁手的工具。2020年10月23日18点10分，李建强收到了信阳镇“田长制”监测平台（综合智慧监测平台）发来的预警信息，提示一处耕地疑似存在违法占地建设行为。经现场调查，原来有村民正占用永久基本农田施工建设仓库。“在‘田长’以及自然资源和规划局工作人员的劝阻下，村民当场自行拆除了违建。”李建强说。
耕地保护，除了保证数量，更要提升质量。滨州市自然资源和规划局局长邱延博表示，滨州以“田长制”为基础，不断提高耕种水平，避免土地撂荒，提升耕地质量。
滨州市邹平市明集镇种植大户田纯锋，是里六田村的党支部书记兼三级“田长”，在履行好宣传、巡查等常规职责的同时，还按照要求规范种植户生产行为，督促清理白色垃圾及废弃农药瓶等，避免对土壤造成“二次污染”。
为激励“田长”履职尽责，自2021年起，滨州市对20个上年度耕地保护成绩显著的乡镇给予资金激励，主要用于农田基础设施后期管护与修缮、耕地开发和耕地质量提升、永久基本农田建设与保护等。同时，还在全市范围内普遍推行了三级“田长”的管理成效与绩效工资直接挂钩机制。
目前，山东省已出台《关于推行耕地保护“田长制”的指导意见》，将在全省范围内推行“田长制”，实现“横向到边、纵向到底”的耕地保护责任全覆盖，形成“田长”基层产生、农民看护耕地、政府保障运行的工作体系。
《 人民日报 》（ 2021年02月23日 10 版）
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