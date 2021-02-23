原标题：只需从鼻腔吸入便可治愈新冠？以研发者详解实验细节

近日，有媒体报道称以色列研制出一种新型药物，只需从鼻腔吸入，短短数天即可治愈重症新冠肺炎患者。参与一期临床实验中的30名重症志愿者，有29人使用其治疗5天即痊愈。2月17日，该药的发明者、以色列伊齐罗夫医院教授纳迪尔·阿尔伯通过视频会议向包括科技日报在内的多国媒体揭开了这款药物的神秘面纱。

阿尔伯称，该药是CD24蛋白与外泌体的结合体，因此被命名为EXO-CD24。CD24既能与机体细胞死亡所释放的内源性分子(DAMPs)结合、避免DAMPs引起进一步的免疫反应，同时又能阻断免疫细胞的Siglec-10受体，双管齐下调控免疫系统。外泌体则是小的脂质囊泡，能在细胞间穿梭运送蛋白质、RNA等物质，其主要作为CD24的运输工具。二者“强强联手”，能够有效抑制重症新冠患者常见的“免疫风暴”。

所谓“免疫风暴”，就是新冠肺炎患者体内免疫系统被过度激活，失去控制，在消灭入侵病毒的同时，对自身组织器官造成严重损伤，这是新冠肺炎致死的重要原因。因此，EXO-CD24的作用并非直接消灭病毒，而是通过遏制免疫风暴，让免疫系统安全地清除病毒。

科技日报记者从视频会议了解到，2020年9月，以色列卫生部批准EXO-CD24开启临床试验。首批30名患者全部为重症，年龄从33岁到77岁不等，平均年龄为58岁，其中三分之一为女性。上述患者按使用药物剂量被分为3组，其中低剂量组5人，中剂量(低剂量的5倍)组5人，高剂量(低剂量的10倍)组20人。结果除一人因转入重症监护室而停止参与试验外，其余29人在经过5天治疗后全部治愈，无一例因药物出现严重的副作用。

另据阿尔伯介绍，目前还有一个5人的最高剂量(低剂量的100倍)组仍在试验过程中，结果尚待统计。

根据阿尔伯公布的病情资料，绝大部分康复患者在使用EXO-CD24治疗前血氧浓度已降至90至92，呼吸频率接近30，属于缺氧状态；反应蛋白水平大多超过100，最高达到400以上，显示严重感染。治疗后，患者血氧浓度显著上升，超过20人达到95以上，呼吸频率全部降至25以下，反应蛋白水平也普遍下降，缺氧和感染情况得到明显改善。

阿尔伯表示，相比使用类固醇激素类药物遏制免疫风暴的传统治疗方案，EXO-CD24通过气管直接吸入免疫风暴的心脏——“肺部”，使用外泌体技术低剂量局部给药，安全性高，无不良反应且效果显著。同时，其易于生产，成本较低。此外，该药物或可用于其他急性呼吸窘迫综合征、哮喘、过敏反应、自身免疫系统疾病等问题的治疗。

据悉，以色列研究人员将对EXO-CD24开展进一步试验。

2月8日，以色列总理内塔尼亚胡在会见参与EXO-CD24研究的阿尔伯等人时称：“(EXO-CD24)如果成功，将具有重大意义，全球性的意义。”（记者 胡定坤）

(责编：赵竹青、吕骞)