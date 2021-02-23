本报记者 李昌禹

习近平总书记强调，全面建成小康社会，一个民族都不能少。党的十八大以来，民族地区和各族群众牢记习近平总书记的殷切嘱托，走出了一条波澜壮阔的脱贫奔小康之路。“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫”这一郑重承诺在少数民族和民族地区如期实现。困扰少数民族和民族地区千百年来的绝对贫困和区域性整体贫困问题历史性地得到解决。

据统计，2012年，内蒙古自治区、广西壮族自治区、西藏自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和贵州、云南、青海八省区（以下简称民族八省区）贫困人口达3121万人，贫困发生率为20.8%，现行标准下民族八省区农村贫困人口已全部脱贫；2016年至2020年，民族八省区建档立卡贫困人口人均纯收入从4203元增长到10770元，增幅达156%。全国民族自治地方420个贫困县全部脱贫摘帽，28个人口较少民族全部实现整族脱贫。

从青藏高原到塞外草原，从天山脚下到彩云之南，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，民族地区发生历史巨变，各族儿女携手同行，正向着更加美好的新生活奋力奔跑。

巨变——

民族地区如期实现脱贫，迎来历史性变迁

走进位于甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县高山乡的布楞沟村，3600亩高标准梯田环绕村落，整齐划一的红砖红瓦房坐落山间；5米宽的水泥硬化路绵延村外，地下15公里的自来水管通向每一户村民家里……

而在2013年之前，这里完全是另外一幅景象。布楞沟，东乡语意为“悬崖边”，村如其名，山大坡陡、沟壑纵横，村民吃水困难，要么喝雨水或者盐碱水，要么往返30公里到洮河取水；全村都是又窄又陡的土路，八成以上群众住的是土坯危房……

2013年2月，习近平总书记赴甘肃调研考察。在布楞沟村，习近平总书记留下殷殷嘱托，希望乡亲们“发扬自强自立精神，找准发展路子、苦干实干，早日改变贫困面貌。”经过几年努力，布楞沟村发生了巨变。

“水来了，路通了，我还贷款养了200多只羊，年收入能达到20万元以上。”说起变化，村里的养殖大户马建英满是感慨：“感谢党的好政策，村子一年一个样，我们都在跑步进入小康社会！”

布楞沟村所在的临夏回族自治州，是国家重点扶持的“三区三州”深度贫困地区之一。党的十八大以来，中央多个部门相继出台支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚的文件。2018年，《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》出台，专门对“三区三州”等深度贫困地区脱贫攻坚作出部署。从住房安全、饮水安全到教育医疗、基础设施建设，各项扶贫举措一项项推进，昔日阻碍当地脱贫致富的“穷根”被逐渐斩断。

数据显示，2016年至2020年，中央累计安排财政专项扶贫资金2415.2亿元用于支持民族八省区，占全国总量的45.5%；累计安排中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）304亿元。2016年以来，民族八省区共完成贫困户危房改造210万户，易地搬迁400万人。

产业扶持、资金投入、易地扶贫搬迁、教育提升，一项项扶持政策接踵而至，一个个扶贫项目扎实落地，让民族贫困地区的整体面貌发生了翻天覆地的变化。

截至2018年底，独龙族、德昂族、基诺族等18个人口较少民族实现整族脱贫；2019年，保安族、普米族、毛南族等7个人口较少民族实现整族脱贫；截至2020年底，我国28个人口较少民族都已如期脱贫，迎来历史性变迁。

路拓宽了、隧道通了，独龙族告别了大雪封山半年、不通公路的历史；树枝建的杈杈房、茅草房被特色民居取代，德昂族整族搬进了“安心房”；从刀耕火种到茶叶之乡，基诺族走上了产业致富的康庄大道……从交通闭塞到“天堑变通途”，从温饱不足到安居乐业，“决不让一个兄弟民族掉队，决不让一个民族地区落伍”的庄严承诺正成为现实。

奋进——

扶贫、扶志、扶智相结合，民族地区干部群众干劲儿十足

客栈、餐厅、店铺的招牌一个接一个……眼前的这座清新洁净、活力四射的苗寨，就是湖南省花垣县十八洞村。

2013年11月，就是在这里，习近平总书记首次提出“精准扶贫”重要论述。

如今，红色旅游、特色产业让村民的日子越过越殷实，全村建档立卡贫困户已全部脱贫，2019年人均纯收入14668元。产业兴旺，也带起了一批致富能人：经营着村里“网红打卡地”小酒坊的杨冬仕，从浙江回乡创业开办特色民宿的杨正邦，带领留守妇女成立苗绣合作社的石顺莲……去年初，苗家姑娘施林娇还把“直播电商”的新风带进了山中苗寨，和几位返乡创业大学生一起搞起直播带货，销售十八洞村的土特产品。

“小时候觉得这里贫穷闭塞，一心要走出大山。现在通过精准扶贫政策的帮扶，农村富了，机会多了，大家观念也变了，都愿意回乡发展。”施林娇说。

扶贫政策给力，扶贫干部带头，基层党组织和党员充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，带领群众找思路、办培训、兴产业，扶贫、扶志、扶智并重，民族地区干部群众致富路上有了更强劲的内生动力。

在广西壮族自治区环江毛南族自治县，当地创建100多间“扶贫车间”、400多间扶贫商铺，鼓励贫困群众自主创业；在四川省凉山彝族自治州，全州兴建3000多个村级幼儿教学点，将教育扶贫的种子播撒到大山深处，从源头阻断贫困代际传递；在西藏自治区林芝市更章门巴民族乡久巴村，村党支部书记多布杰发动党员外出学习技术，带领村民试种草莓、甜玉米等果蔬，建起草莓种植大棚66座，年收入达224万元……

据统计数据，截至2020年底，民族八省区共有驻村工作队5.3万个、驻村干部23.3万人，在贫困人口精准识别、宣传和落实脱贫攻坚政策、帮助建强基层组织等方面发挥了重要作用。

“驻村工作队来了之后，变化越来越大！”在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村林果示范基地，古丽阿扎提·达吾提告诉记者，几年前，这里还是戈壁荒滩。2017年，自治区来了驻村工作队，发动大家一起办产业，3年间将4000亩戈壁荒滩变成了果园。现在村里不仅有了林果基地，还启动水上乐园、农家乐等旅游产业，延伸形成养殖、加工等产业群，为大家稳定就业增收提供保障。

“我当护林员一年有1万元工资，自己还承包了10亩地。加上我爱人打工挣的钱，现在家里人均收入能到1.3万元。”古丽阿扎提·达吾提高兴地说。

展望——

脱贫只是第一步，更好的日子还在后头

干净宽阔的村道、红顶白墙的院落、蓝得透亮的天空……走进青海省格尔木市唐古拉山镇长江源村，处处都是风景。

长江源村，顾名思义，位于长江源头。过去，村民逐水草而居，一年四季都住在帐篷里，人均年收入不到2000元。如今，根据自愿原则，部分村民搬迁至政府统一建造的定居点，文化广场、学校、卫生所、养老院等公共设施一应俱全。

2016年8月22日，习近平总书记来到长江源村视察。看到乡亲们衣食住行各方面条件比较好，有稳定的收入，普遍参加了基本医疗保险和养老保险，习近平总书记很高兴，对他们说你们的幸福日子还长着呢。

“听了总书记的话，我们更有干劲了。”提起当天的场景，长江源村原村支书才仁扎队十分激动，他介绍，现在村里有172名草原管护员、23名湿地管护员，村民除了生态岗位收入，还能领到草原奖补、燃料补助等，人均年收入已超2.5万元。“生态好了，野生动物也多了，以后的日子越来越美！”才仁扎队笑着说。

数据显示，截至2020年底，民族八省区累计选聘50多万名建档立卡贫困人口担任生态护林员。此外，还设置了大量的保洁员、护路员等公益岗位，带动大批贫困群众就地就近就业。生态饭、旅游饭、文化饭……脱贫攻坚拓宽了致富渠道，也加速了现代化进程，为少数民族群众生产生活带来全方位的进步。

“以前放养靠天吃饭，现在我靠着科学养殖，日子过得红红火火！”在内蒙古自治区科尔沁左翼后旗巴嘎塔拉苏木伊和宝力高嘎查，曾经的贫困户、46岁的牧民好斯乐呵呵地说。从放养到圈养再到规模化养殖，现如今，科左后旗的农牧民们在扶贫政策的帮扶下，通过科学养殖，不仅实现脱贫增收，还让草原生态得到更好保护。

“乌苏里江来长又长，蓝蓝的江水起波浪，赫哲人撒开千张网，船儿满江鱼满舱……”在黑龙江省抚远市赫哲族鱼皮技艺传承人王桂荣的工作室，学徒制作的鱼皮画等工艺品，一件可卖到数十元到数百元不等，为500多人找到致富道路。“鱼皮制品作为赫哲人的传统技艺，没想到在现代社会还能帮助大家脱贫。”王桂荣高兴地说。

发展产业、易地搬迁、生态补偿……每个贫困户脱贫背后，都是一个系统工程、一场硬仗。“大网电”点亮了位于帕米尔高原上的峡谷村庄；云南独龙江乡大山深处有了5G网络信号；鄂伦春族在党和政府的扶持下，走出“高寒禁区”，看病不愁。从狩猎捕鱼、刀耕火种，发展到特色产业遍地开花……民族贫困地区的历史性变迁，必将是人类减贫史上光辉的一页。

中华民族一家亲，同心共筑中国梦。社会主义是干出来的，幸福是奋斗出来的。全面建成小康社会，一个民族都不能少。在党的领导下，各族儿女正铆足劲儿，继续奋斗，努力绘就乡村振兴的壮美画卷，朝着共同富裕的目标稳步前行。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 06 版）

(责编：李源、初梓瑞)