本报记者 姜 洁

“我挣了300分，在‘爱心超市’换了一个蒸锅”“我参加村里值勤的积分够换一袋大米了”……河北省丰宁满族自治县黄旗镇乐国窝铺村的“道德银行”里，一本记录“爱心”的台账颇为显眼，村民们存美德、攒积分，凭借积分可以在村里的“爱心超市”换取生活用品。

作为民建中央定点帮扶县，近年来民建各级组织在丰宁捐建爱心超市63个，带动全县309个行政村均建成“爱心超市”，形成了“爱心超市+道德银行”的扶志扶智模式，激发村民脱贫内生动力，推动新时代文明实践和脱贫攻坚工作相融合。

党的十八大以来，各民主党派、工商联和无党派人士按照中共中央部署，主动担当作为助力脱贫攻坚，通过优化扶贫工作模式、有效开展脱贫攻坚民主监督，引导各界力量形成合力，为如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会作出了重要贡献。

开展脱贫攻坚民主监督，为中共中央决策部署提供参考

2020年9月上旬，民进中央主要领导率调研组赴湖南开展脱贫攻坚民主监督调研。走进绿树掩映的花垣县十八洞村，调研组重点关注疫情对基层脱贫一线的影响、地方在实践中是否有可供复制推广的好经验、如何实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等方面的议题。

据悉，自2016年以来，民进中央主要领导已经8次到湖南农村，围绕精准扶贫、精准脱贫政策落实进行民主监督调研。结合调研中发现的问题，民进中央向中共中央、国务院先后报送了关于解决深度贫困地区三个根本性问题、关于扶贫政策执行、关于推进健康扶贫与健康中国战略衔接等13篇建议。

脱贫攻坚民主监督是民主党派首次对国家重大战略开展专项监督，是促进脱贫攻坚战略部署落实的制度安排，也是坚持完善我国新型政党制度的重要载体。2016年6月，此项工作正式启动。8个民主党派中央对口8个贫困人口多、贫困发生率高的中西部省份，主要聚焦贫困人口精准识别、贫困人口精准脱贫、贫困县摘帽、落实脱贫攻坚责任制、重大政策措施执行、扶贫资金项目管理使用等6项工作。各民主党派积极开展调查研究，提出意见建议，推荐专家学者参加专项监督评估，通过地方组织或组织专家学者日常跟进监督；在开展民主监督工作的同时，进行政策宣讲和发现典型经验。

为准确掌握国家精准扶贫精准脱贫基本方略的落实情况，各民主党派中央着力深化监督调研，探索形成一批行之有效的方式方法，取得了明显成效。据统计，5年来各民主党派中央共组织调研590余次，其中领导班子成员带队调研180余次。

各民主党派中央坚持把发现问题、研究问题、解决问题贯穿全过程，从中央层面、地方层面等入手，多点发力、多措并举，不断提升脱贫攻坚民主监督的作用和效能。工作开展以来，各民主党派中央共向对口省份各级党委、政府提出意见建议2400余条，向中共中央、国务院报送监督报告40份、“直通车”意见建议47份，为国家脱贫攻坚科学决策、精准施策提供了重要参考。

优化创新帮扶途径方式，确保高质量完成脱贫攻坚任务

在贵州省纳雍县玉龙坝镇岩脚社区，养牛工人正在投放草料……当地通过发展养殖产业，增加了村民的经济收入。这是民革中央助力定点扶贫联系县纳雍产业脱贫的一个镜头。此外，民革中央协调引进新纪元教育集团连续14年资助纳雍贫困家庭学生赴四川省广元外国语学校免费就读高中，累计毕业11届455名学生，100%考取本科，99%就读重点大学，有11人被清华大学、北京大学录取。

近年来，各民主党派主动担当作为，通过优化扶贫工作模式提升脱贫质量、巩固脱贫成果，确保高质量完成脱贫攻坚任务。民盟中央关注农村教育事业发展，着力阻断贫困代际传递，在定点扶贫的河北省广宗县实施“双师课堂”项目，利用互联网直播技术，将优质教育资源输送到该县11所中小学校。民盟中央每年组织北京、青岛、唐山等地盟员特级教师赴广宗开展1至2次农村学校校长、教师培训，累计培训3000余人次。此外，民盟中央还协调盟员企业家向广宗农村学校捐赠电脑、图书、音体器材、净水设备等价值340余万元的教学物资。

农工党中央充分发挥农工党医药卫生界别优势，探索健康扶贫新方式。与国务院扶贫办、国家卫生健康委共同开展“强直性脊柱炎健康扶贫工程”，项目在全国832个贫困县全面推进，通过医疗培训和专家诊治活动，救助了贫困患者，建立和提升县域诊疗能力和救治水平。开展“乡村教师走出大山”培训，通过名师授课、实地考察、与东部地区师生面对面交流等形式，帮助大山深处的乡村教师学习先进的教学理念、先进的教学方法，助力定点扶贫的大方县乡村教师提升综合能力和水平。

致公党中央重点开展消费扶贫，打造提升致公电商创业园。联合定点扶贫的重庆酉阳土家族苗族自治县政府在京东平台开展了“酉好货”直播专场活动，致公党各级组织积极参与，发动社会力量参与购买，帮助贫困地区解决农产品卖出难的问题，近10万人在线参与直播，3天的优惠活动，下单量1.3万余单，订单总金额115万余元。截至2020年11月30日，累计帮助消费扶贫714.72万元。致公电商创业园成长为集办公、仓储、快递、展示、培训、运营、咨询、配套食宿等为一体的创业型电商园区，运营面积达5000平方米，目前已入驻产业链企业及个体创客21家。

无党派人士通过无党派人士考察团、建言献策专家组、党外院士服务团等载体，以专业技术对接地方需求，将现场服务与长期帮扶相结合，深入贵州、甘肃等11个省份开展科普讲座、教育医疗帮扶等活动近400场（次），直接服务山地畜牧养殖、高山蔬菜种植、经济作物栽培等种养殖户千余户，为贫困地区送去先进理念、最新知识和实用技术。协助有关方面实施“毕节市学生健康综合干预项目”，支持地方探索建立贫困地区儿童公共卫生服务体系，提升医疗扶贫效能。

引导各界力量汇聚合力，做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作

“线上直播授课按照原班级、原主讲专家、原教学进度的方式真实再现线下培训课堂教学场景，我们受益匪浅！”2020年2月，四川省旺苍中学一名教师在参与了九三学社中央组织的“同心树人”教育培训项目后深有体会地说。九三学社中央“同心树人”项目自2015年落地旺苍，项目坚持“走出去学习”按需定点，“请进来培训”专家真传，线上线下有效整合，使旺苍教师教育理念、教学技能、学校管理、班级建设，教师整体素质都得到很大提升。

台盟中央结合定点扶贫的贵州省赫章县煤炭资源储量丰富的优势，成功推动“威赫电厂2×660MW超超临界循环流化床工艺示范项目”获批。积极协调赫章县到全国各地举办或参与各类招商引资洽谈会，组织企业界人士到赫章县进行投资考察和项目洽谈，帮助引进新希望集团等养殖项目投资1.6亿多元。

全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会共同发起实施民营企业“万企帮万村”精准扶贫行动，广大民营企业帮助贫困村贫困户精准脱贫，取得了明显成效。截至2020年底，进入行动台账管理的民营企业12.7万家，精准帮扶13.91万个村，其中建档立卡贫困村7.32万个；产业投入1105.9亿元，公益投入168.64亿元，安置就业90.04万人，技能培训130.55万人，共带动和惠及1803.85万建档立卡贫困人口。

各民主党派、工商联和无党派人士在中国共产党的领导下，群策群力，为打赢脱贫攻坚战作出了突出贡献，当前正在进一步谋划围绕产业、就业等方面，将优质资源力量与贫困地区资源禀赋有效对接，因地制宜帮助群众巩固拓展脱贫成果，有效衔接乡村振兴。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 06 版）

(责编：李源、初梓瑞)