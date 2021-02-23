姜 赟

“脱贫攻坚是一场必须打赢打好的硬仗，是我们党向全国人民作出的庄严承诺。”言必信，行必果。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置，组织实施了人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战。当前，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利，我们谱写了人类反贫困历史新篇章。即日起，本版推出系列评论，与读者一起回顾波澜壮阔的历程，瞻望美好幸福的未来。

——编 者

以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置，对近1亿人口的脱贫作出了战略性考量、全局性安排

这前所未有的脱贫奇迹，生动彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势

新春佳节期间，贵州毕节昔日的“悬崖村”化屋村以百里画廊般的风景，迎来四方游客；河北阜平大台乡炭灰铺村城市安村的乡亲们，下山在易地扶贫搬迁安置小区新房中过大年；湖南湘西十八洞村的游客，在写着“精准扶贫”红色大字的景点打卡留影……神州大地上，曾经的穷乡僻壤拔掉穷根，充满欢歌笑语，在浓浓的年味中期待牛年开启新篇章。

小康不小康，关键看老乡。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置，对近1亿人口的脱贫作出了战略性考量、全局性安排，把贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，在全国范围全面打响了脱贫攻坚战。“脚下沾有多少泥土，心中就沉淀多少真情。”从黄土高坡到茫茫林海，从雪域高原到草原牧区，从西北边陲到云贵高原……这些年来，习近平总书记倾注精力最多的是扶贫工作，考察调研最多的是贫困地区，走遍了14个集中连片特困地区，进村入户、访贫问苦，把党中央的关怀送到老少边穷地区乡亲们的心里，把群众的心愿转化为党和国家的方针政策。“善为国者，遇民如父母之爱子，兄之爱弟，闻其饥寒为之哀，见其劳苦为之悲。”习近平主席在2015减贫与发展高层论坛发表主旨演讲时引用的这句话，正是中国共产党人始终把人民放在心中最高位置的真实写照。

无论面对深度贫困地区的“坚中之坚”，还是面对新冠肺炎疫情的“加试题”，以习近平同志为核心的党中央团结带领亿万人民，以“不获全胜、决不收兵”的坚强意志，经过8年持续奋斗，如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务。现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口实现脱贫，解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题取得历史性成就，千百年来中华民族孜孜以求的小康梦想即将实现。这前所未有的脱贫奇迹，生动彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势。

这样的优势，体现在许多具有原创性、独特性的重大举措上。加强领导是根本、精准是要义、资金投入是保障、各方参与是合力、从严从实是要领、群众动力是基础，这些经验成为打赢脱贫攻坚战的方法论指导；发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批，实施“五个一批”工程成为精准施策、全方位出击的重要战术；以《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》为纲领，中央和国家机关出台一系列政策文件或实施方案，各地相继出台和完善“1+N”的脱贫攻坚系列配套措施，形成了一套中国特色脱贫攻坚制度体系。纲举而目张，全国各地展开了脱贫攻坚的生动实践，产业扶贫、交通扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、电商扶贫……很多“老大难”问题有了针对性解决方案。正如联合国秘书长古特雷斯指出：“中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴。”

人是生产力中最活跃的因素，在气吞山河的脱贫攻坚战中，我们深深感受到，没有什么力量比上下同欲更为磅礴。第一书记黄文秀用生命践行扶贫使命，重度瘫痪的李娟“以嘴为指”实现电商脱贫，广大扶贫干部倾情投入的奉献，乡亲们愚公移山的干劲，在神州大地呈现一派“大潮奔涌逐浪高”的壮阔景象。一面是把人民放在心上，把使命扛在肩上，一面是从“要我干”到“我要干”，宁愿苦干不愿苦熬，万众一心向着同一个目标前进，凝聚起最磅礴的力量。正是亿万干部群众的奋斗，把智慧和希望洒在一个个贫困村，激励贫困群众拼搏圆梦，也带动了更多力量参与扶贫，谱写了波澜壮阔、充满奇迹的人类减贫史诗。

农历牛年春节前夕，习近平总书记赴贵州看望慰问各族干部群众时强调：“全面建成小康社会，一个民族不能落下；全面建设社会主义现代化，一个民族也不能落下。”面向未来，只要我们大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，咬定青山不放松，脚踏实地加油干，就一定能绘就乡村振兴的壮美画卷，朝着共同富裕的目标稳步前行。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 08 版）

(责编：李源、初梓瑞)