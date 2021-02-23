英、中、美三国研发新型智能隐形眼镜 能监测血糖水平
2021年02月23日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：英、中、美三国研发新型智能隐形眼镜 能监测血糖水平
据英国《每日邮报》近日消息，来自英国、美国和中国的研究人员开发了一种新的智能隐形眼镜，除了改善视力，它还可以监测糖尿病、心脏病和中风等疾病。
报道称，这款眼镜是“智能”隐形眼镜的众多研发成果之一，可以监测血糖水平，也可以让佩戴者通过眨眼来实现变焦。这种眼镜的镜片特点是，它有一个网格传感器层，可以测量光线、温度甚至眼泪中的葡萄糖水平。
研究小组说，葡萄糖水平检测的用途不仅在于监测糖尿病，也可用于监测与血糖调节异常密切相关的中风和心脏病的并发症。
“我们的超薄感应层与传统的智能隐形眼镜不同。”论文作者、哈佛大学工程师郭士奇(音译)称，“这些镜片设计通常采用刚性或体感传感器和电路芯片，这些传感器和电路芯片夹在两层隐形眼镜层之间，通过微流体传感通道与泪液接触。”
郭士奇补充说，在新的镜片设计中，蛇形传感器网直接与眼泪接触，具有易于组装、高检测灵敏度、良好的生物相容性和机械强度等特点。“既不会影响眨眼，也不会影响视力。”
论文作者、萨里大学高级技术研究所生物电子学专家赵云龙(音译)表示，新冠肺炎疫情对整个科学界产生了巨大影响。“我们相信，利用我们的传感器系统，可以用一种非侵入性的方式帮助监测和判断人们的健康。”
该研究的全部结果发表在材料学期刊《物质(Matter)》杂志上。(实习记者张佳欣)
(责编：赵竹青、吕骞)
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