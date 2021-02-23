报告称2020年中国共享经济市场交易超3.3万亿元
2月22日，记者从国家信息中心获悉，该中心日前正式发布《中国共享经济发展年度报告（2021）》。报告显示，2020年中国共享经济市场交易约为33773亿元(人民币，下同)，同比增长约2.9%。
报告认为，疫情冲击下，以共享经济为代表的中国新业态新模式表现出巨大的韧性和发展潜力。疫情对不同领域共享经济产生的影响明显不同，使得不同领域发展不平衡情况更加突出。
报告显示，知识技能、医疗共享等领域的市场规模大幅增长，同比分别增长30.9%和27.8%；共享住宿、共享办公、交通出行等需要通过线下活动完成交易闭环的领域市场规模同比显著下降，降幅分别为29.8%、26%和15.7%；生活服务领域同比下降6.5%。
报告认为，疫情冲击下中国就业形势总体稳定并好于预期，离不开一系列保就业政策的实施，也得益于共享经济发展提供了大量就业岗位。测算表明，共享经济参与者人数约为8.3亿人，其中服务提供者约为8400万人，同比增长约7.7%；平台企业员工数约631万人，同比增长约1.3%。
报告指出，共享经济下的灵活用工模式也成为后疫情时代下的就业蓄水池，为“稳就业”“保民生”发挥了重要作用。报告同时还举了一些实际案例，比如，围绕提升商业协作效率的命题出发，高灯自由薪以现代信息技术为依托，开拓人企商业互联服务市场，打通金融支付基础设施，提高结算成功率和秒级到账率，通过智能匹配引擎、招募引擎、工作任务管理引擎、结算引擎四大商业协作引擎，整体提高了灵活用工模式的综合服务能力和精细化运营水平。
报告也指出，中国共享经济领域量身定制的监管制度持续完善。过去有碍新业态的制度性障碍取得重要突破，共享医疗是疫情倒逼下制度创新步伐加快的典型领域；针对新业态发展中的问题，量身定制的监管力度也在加大。2020年中国主要针对大型平台的竞争行为、网络营销和交易行为、个人信息保护、青少年等重点群体网络保护等方面加强监管和规范。
报告认为，在2020年共享经济增速因疫情影响而出现显著回落的情况下，考虑到宏观经济可能出现的强劲复苏，预计2021年增速将有较大回升，有望达到10%至15%；未来五年，中国共享经济年均增速将保持在10%以上。（记者 马爱平）
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