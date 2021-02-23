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为构建新发展格局提供有力支撑

大力发展新型消费（有的放矢）

刘  敏
2021年02月23日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　去年底召开的中央经济工作会议指出：“要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。”贯通生产、分配、流通、消费各环节，必须坚持扩大内需这个战略基点，大力发展新型消费，使新型消费成为扩大消费需求的重要力量，增强消费对经济发展的基础性作用，为构建新发展格局提供有力支撑。

　　一般认为，新型消费具有高品质化、精准化、智慧化、自主化等特征，即随着居民消费需求升级，高品质消费日益成为消费者新的消费需求；随着现代信息技术的发展和应用，消费者个性化消费需求能够得到更精准的满足，提高了供求匹配的精准度；随着人工智能、物联网等技术的发展和应用，智慧化生活服务正走进人们生活，逐渐成为消费者全新的消费体验；各种电商平台的蓬勃发展及定制化服务的出现，使消费者能够自主选择商品款式、服务方式等，增强了消费者的消费自主性。

　　新型消费顺应消费升级趋势，具有释放消费潜力、连接需求链与供应链产业链创新链、畅通国民经济循环的重要功能，是全面促进消费、推动形成新发展格局的重要力量。首先，新型消费可以引领新兴产业和新兴消费市场发展壮大，提升需求链发展水平，更好将生产、分配、流通、消费各环节贯通起来。其次，新型消费需求带动的新型消费业态、新型消费模式发展，能够提升产业链供应链创新链与需求链的互动耦合程度，促进产业基础高级化，提升产业链现代化水平。最后，技术创新是推动新型消费发展的核心动力，新型消费需求的提升会激励和引导企业加强技术创新和应用，提升产品和服务的附加值，促进形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

　　围绕构建新发展格局大力发展新型消费，需要把握以下几个方面。一是坚持自主可控。自主可控是产业健康发展的根基。目前，我国产业链供应链部分领域还存在短板弱项，导致新型消费发展的对外依赖度较高，影响新型消费相关产业发展的安全性和可持续性。必须把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，提高我国新型消费供给的自主可控程度。二是完善科技创新体制机制。新型消费发展与技术创新密切相关。我国新型消费领域的基础创新与发达国家相比还存在较大差距，发展面临一些科技瓶颈。必须加快科技创新体制机制改革，更加注重基础创新和应用创新的有机结合，强化新型消费的关键核心技术支撑。三是不断优化收入分配结构。居民收入分配结构是社会购买力水平的决定性因素之一，对于新型消费发展至关重要。要进一步优化收入分配结构，扩大中等收入群体规模，持续扩大国内新型消费需求，为构建新发展格局夯实基础。四是加快发展新基建。新型基础设施是新型消费发展的重要基础，要加快发展新型基础设施，为新型消费发展创造有利条件。

　　（作者为湖南省社会科学院研究员）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月23日 09 版）
(责编：赵竹青、吕骞)

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