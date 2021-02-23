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严把出口，提升人才培养含金量（人民时评）

赵婀娜
2021年02月23日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　高质量本科教育是提高高等教育质量的重要基础。前不久，教育部印发《本科毕业论文（设计）抽检办法（试行）》（以下简称《办法》），启动本科毕业论文（设计）抽检试点工作，引发社会各方关注与热议。

　　综合国力竞争说到底是人才竞争，着力提高人才培养质量是题中应有之义。该《办法》是继《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》之后，对于开展本科毕业论文（设计）抽检提出的具体实施规范。与此前印发的《博士硕士学位论文抽检办法》一起，构成了涵盖本硕博的较为完整的中国特色的学位论文抽检体系，旨在全链条严把学位授予关、提升高等教育教学质量。

　　当前，我国已建成世界规模最大的高等教育体系。本科教育在人才培养体系中占据基础地位，高水平研究生教育依赖高水平的本科生培养，本科生培养质量的高低直接影响高等教育的整体质量。在全面建设社会主义现代化国家新征程开启之际，我们比以往任何时候都更需要高质量人才，提升本科生教育质量的重要性更加凸显。

　　也要看到，部分高校依然存在“重科研轻教学”的现象，人才培养中心地位和本科教学基础地位落实尚不充分。一些学生存在学习动力不足、潜能挖掘不够等问题，学习态度不够积极、论文质量不高、答辩和考核过程不够严谨等问题也仍存在。进一步深化教学管理改革，激发学生的学习兴趣和发展潜能；进一步加强学习过程管理，严格过程考核，改革考试形式，才能引导学生把更多的精力投放在学本领、长才干上。这也有助于提高本科生培养质量、助力高等教育内涵式发展。

　　对于广大学生来说，抽检毕业论文既是监督检验，也是成长锻炼。本科毕业论文（设计）能够集中反映学生本科四年专业理论知识和专业实践能力，学生只有严格按照人才培养方案要求，认真学好每一门课、做好每一项实践，才能打牢完成本科毕业论文（设计）的基础。进一步说，无论是在本科毕业后走向社会、投身工作岗位，还是继续深造、进行研究生阶段的学习，端正学术态度、强化学术诚信、规范科研训练、培养科研素养、打好扎实的学术和文字基础，都至关重要。

　　对于高校来说，抽检毕业论文，也是倒逼广大高校加强学生学业管理、提升本科人才培养质量，提升教育管理能力与治理水平的重要契机。以抽检监督促教、促学、促改、促管，对于高校教师潜心教学、强化指导责任，对于高校加强培养过程管理、创造诚信健康的高质量校园文化，都将起到重要作用。

　　当然，毕业论文只是体现人才培养质量的一个方面。确保人才培养含金量，不仅需要严把出口关，还要建立一个从入口到出口的全链条质量提升和监督机制，激励学生刻苦读书学习，鼓励教师潜心教书育人，引导学校办学更加聚焦人才培养，这是落实《办法》的目标导向，也是当前高等教育内涵式发展的重要课题。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月23日 08 版）
(责编：赵竹青、吕骞)

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