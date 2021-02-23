图为习近平等会见探月工程嫦娥五号任务参研参试人员代表。

新华社记者 王 晔摄

图为习近平等在人民大会堂东大厅参观月球样品和探月工程成果展览。

新华社记者 李学仁摄

■ 要弘扬探月精神，发挥新型举国体制优势，勇攀科技高峰，服务国家发展大局，一步一个脚印开启星际探测新征程，不断推进中国航天事业创新发展，为人类和平利用太空作出新的更大贡献

■ 嫦娥五号任务的圆满成功，标志着探月工程“绕、落、回”三步走规划圆满收官，是发挥新型举国体制优势攻坚克难取得的又一重大成就，是航天强国建设征程中的重要里程碑，对我国航天事业发展具有十分重要的意义。17年来，参与探月工程研制建设的全体人员大力弘扬追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的探月精神，不断攀登新的科技高峰，可喜可贺、令人欣慰。探索浩瀚宇宙是人类的共同梦想，要推动实施好探月工程四期，一步一个脚印开启星际探测新征程。要继续发挥新型举国体制优势，加大自主创新工作力度，统筹谋划，再接再厉，推动中国航天空间科学、空间技术、空间应用创新发展，积极开展国际合作，为增进人类福祉作出新的更大贡献

新华社北京2月22日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平22日上午在北京人民大会堂会见探月工程嫦娥五号任务参研参试人员代表并参观月球样品和探月工程成果展览，充分肯定探月工程特别是嫦娥五号任务取得的成就。他强调，要弘扬探月精神，发挥新型举国体制优势，勇攀科技高峰，服务国家发展大局，一步一个脚印开启星际探测新征程，不断推进中国航天事业创新发展，为人类和平利用太空作出新的更大贡献。

中共中央政治局常委李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正出席活动。

人民大会堂北大厅气氛喜庆热烈。上午10时许，习近平等党和国家领导同志步入会场，向参研参试人员代表挥手致意，全场响起经久不息的掌声。习近平同孙家栋、栾恩杰等亲切交流，并同大家合影留念。

随后，习近平等来到人民大会堂东大厅，参观月球样品和探月工程成果展览，听取有关月球样品、工程建设、技术转化、科学成果、国际合作和后续发展等方面的介绍。习近平不时驻足察看，详细询问有关情况。

习近平强调，嫦娥五号任务的圆满成功，标志着探月工程“绕、落、回”三步走规划圆满收官，是发挥新型举国体制优势攻坚克难取得的又一重大成就，是航天强国建设征程中的重要里程碑，对我国航天事业发展具有十分重要的意义。17年来，参与探月工程研制建设的全体人员大力弘扬追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的探月精神，不断攀登新的科技高峰，可喜可贺、令人欣慰。探索浩瀚宇宙是人类的共同梦想，要推动实施好探月工程四期，一步一个脚印开启星际探测新征程。要继续发挥新型举国体制优势，加大自主创新工作力度，统筹谋划，再接再厉，推动中国航天空间科学、空间技术、空间应用创新发展，积极开展国际合作，为增进人类福祉作出新的更大贡献。

丁薛祥、刘鹤、张又侠、陈希、黄坤明、王勇、肖捷出席上述活动。

探月工程领导小组成员及联络员，有关部门负责同志，有关省、自治区、直辖市任务保障部门代表等参加会见。

实施探月工程是党中央把握我国经济科技发展大势作出的重大战略决策，工程自立项以来圆满完成六次探测任务。嫦娥五号任务作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，于2020年12月17日首次实现我国地外天体采样返回，为未来我国开展月球和行星探测奠定了坚实基础。

(责编：赵竹青、吕骞)