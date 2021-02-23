1月份发行各类债券4.3万亿元
2021年02月23日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2月22日电 （记者徐佩玉）中国人民银行22日发布的金融市场运行情况显示，1月份，中国债券市场共发行各类债券4.3万亿元。其中，国债发行5740亿元，地方政府债券发行3623.4亿元，金融债券发行9472.4亿元，公司信用类债券发行1.2万亿元，资产支持证券发行1193.8亿元，同业存单发行1.1万亿元。
截至1月末，债券市场托管余额为117.8万亿元。其中，国债托管余额为20.1万亿元，地方政府债券托管余额为25.8万亿元，金融债券托管余额为28.1万亿元，公司信用类债券托管余额为25.8万亿元，资产支持证券托管余额为4.6万亿元，同业存单托管余额为11.2万亿元。
此外，1月份，银行间货币市场成交共计90.7万亿元，同比上升31%，环比下降16.5%。银行间债券市场现券成交 16.2万亿元，日均成交8094.5亿元，同比下降5.4%，环比上升16.1%。
(责编：赵竹青、吕骞)
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