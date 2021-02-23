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人力资源服务产业园达22家

2021年02月23日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京2月22日电 （记者李婕）近日，人力资源社会保障部新批复设立中国石家庄、中国沈阳、中国济南人力资源服务产业园。至此，全国国家级人力资源服务产业园数量已达22家。

　　据不完全统计，2020年各国家级人力资源服务产业园已有入园企业超3000家，全年园区营业收入2048亿元，服务各类人员2700万人次，为超过80万家次用人单位提供了人力资源服务，为抗击疫情、服务就业和助力企业复工复产作出积极贡献。

　　人社部有关负责人介绍，建设人力资源服务产业园是国内人力资源服务业发展的积极探索和成功实践。自2010年人力资源社会保障部与上海建立首家国家级人力资源服务产业园以来，国家级产业园在推动人力资源服务业高质量发展、促进就业、优化人力资源配置及打造当地经济社会发展新引擎等方面，发挥了积极作用。

(责编：赵竹青、吕骞)

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