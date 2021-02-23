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“智慧医保”加强医保基金监管

本报记者 熊 建
2021年02月23日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　医保基金是人民群众的“救命钱”。中国已经建立了世界最大的全民医疗保障网，截至2020年，参保人数达13.6亿人，参保率稳定在95%以上。

　　然而，近年来医保基金浪费、欺诈骗保等问题时有发生，不仅严重损害国家利益，也使真正有需要的患者得不到应有的保障。对此，国家及各地医保局从2019年开始，着手加快“智慧医保”建设，借助信息化的力量实现医保基金“智能监管”，以求实现医保基金精细化管理，引导医保基金规范使用，应对医疗费用过快增长的趋势。

　　2020年10月，国家医疗保障局医保信息平台项目主体建设完成。目前，各省积极推进医保信息平台建设，预计2021年底在全国范围内投入使用。

　　借助信息化手段对医保基金进行精细化管理，对第三方平台的综合实力有很高的要求。作为医保信息化诸多参与者中的重要一员，平安医疗健康管理股份有限公司已累计中标15个省医保平台建设工程项目。其中，与山东省威海市共建的“医保智能监管系统”项目在2020年8月份获得了国家医保局专家指导组的一致好评，中期评估成绩优异。

　　该平台已纳入全市定点医药机构2000多家、医保医师1.7万名、参保人员200多万名，覆盖率达到90%以上。系统在运用信息化手段智能监管的同时，还配备了信用评价机制，对信用AAA级人员购买药品实行优惠购药，而对于信用等级低的单位和个人，则抬高医保经办事项门槛。用“激励+惩戒”双管齐下，逐步形成“医保+信用”的新型监管格局。

　　实践证明，智能监控对打击骗保有很大帮助，能实现医疗费用100%初审。随着各地医保信息化平台逐步落成，医保智能监控水平也将会进一步提高。

(责编：赵竹青、吕骞)

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