原标题：创业者群体调查：创业主体年龄跨度大 高级人才欠缺

《创业企业调查(三期)报告》发布——

创新创业氛围浓厚 人才资金仍是难题

创新型创业企业研究课题组

由经济日报社中国经济趋势研究院、中国社科院数量经济与技术经济研究所共同编制的《创业企业调查(三期)报告》今日发布。本期调查对象仍以中小微企业为主，被调查企业中，资产规模低于2000万元的企业占88.0%，55.6%的企业资产规模小于300万元；96.8%的被调查企业员工人数少于100人，73.4%的不足20人；82.9%的企业销售收入低于1000万元，销售收入少于50万元的企业占30.5%。与前两期调查相比，本期调查强化了对中部和西部地区的关注，新增了对东北地区的调查。

最小20岁，最大78岁， 创业主体年龄跨度大

与前两期调查相比，尽管受过高等教育的中青年男性依然是创业的主体，但创业者分布出现了较为明显的多样化特征。

其中，女性创业者的比例达到27.1%，为三期调查中最高。与前两期调查相比，本期调查创业者年龄结构具有跨度大、分布广的特点，年龄最大为78岁，最小为20岁，年龄跨度达到58岁。

同时，虽然中青年仍是主要创业群体，但年龄分布更为分散。其中，36岁至44岁的创业者占39.6%，26岁至35岁的创业者占35.4%，两个年龄段的比重较为接近。

学历方面，最高学历为本科的创业者占52.3%，在创业者中占据绝对优势，拥有硕士及以上学历的创业者占比达到18.3%，比例有所上升。创业者出生地分布广泛，一线城市占18.57%，省会城市或计划单列市占17.53%，地级城市占23.38%，县级城市占11.37%，农村占34.09%。

此外，愿意与他人合作以及外向仍是创业者的主要性格特征，分别占比64.3%和51.0%。

有市场机会才有创业，

有工作经验才有创业方向

综合三期调查，可以初步勾勒出影响创业的一些共同因素。

把握市场机遇是创业最重要的因素。本轮调查中28.1%的企业将市场机会作为创业首选因素，其重要性综合评价也明显高于其他因素。

拥有知识产权并非创业的关键。与前两期调查类似，虽然超过一半的企业认为知识产权是创业的重要因素，但64.5%的企业创始人和合伙人并不是知识产权的发明人或作者，61.9%的企业创始人和合伙人并不是知识产权的所有人。

相关领域的工作经验对于创业具有重要作用。本期调查中84.8%的企业至少有一位合伙人有相关行业的工作经历。构建团队是创业的重要条件。在三次调查中，创业企业平均合伙人均超过3人，绝大多数企业在创业初期即组建了团队。

本次调研还针对企业经营满意度进行了调查，超过35%的企业对经营状况比较满意，53%的企业认为经营状况一般，对经营状况不太满意的企业占比为11%。

2018年，57.1%的创业企业销售收入实现增长，占比相较2017年略有提高，29.7%的企业销售收入增幅超过30%，21.5%的企业销售收入增幅超过50%，销售收入增幅达到或超过一倍的企业比例达到9.3%。2018年创业企业员工人数增长速度较2017年有所放缓，但仍有近六成创业企业员工人数有所增加，占比达到58.5%，17.9%的企业员工人数增长超过50%。2018年，创业企业员工收入明显增长，超过九成的企业员工月平均工资超过1万元，占比达到91.2%，比2017年大幅提高。

从城市来看，东北和中西部城市收入水平偏低。长春创业企业月平均工资超过万元的比重仅为61.2%，为所有调查城市中最低。郑州和西安月平均工资超过万元的企业比重也均低于90%，分别为82.2%和86.9%，明显低于东部地区。

不过，需要注意的是，在规模扩张的同时，创业企业赢利能力还有待提高。2018年60.5%的创业企业利润为零增长或负增长，从行业来看，现代农业、生物医药、新材料、信息技术、文化创意领域利润增长停滞或下降的比重均超过六成。

七成调查对象研发投入无增长，

高级人才仍欠缺

创新和创业密切相关，实现创新带动创业、创业促进创新的良性循环是“双创”的基本要求，但目前创业企业整体创新水平相对较低。

在本期调查中，85.5%的企业没有发明专利，82.4%的企业不拥有非专利技术，88.3%的企业未参与行业、国家或国际标准的制定，94.8%的企业不曾拥有国家或省部级奖项。科技成果转化效果较弱，85.5%的企业未产生企业技术交易费用。相比较而言，新产品或新业务收入情况较好，2018年，25.3%的企业新产品或新业务销售收入超过50万元，但仍有56.8%的企业没有新产品或新业务销售收入，比重略高于2017年。

与前两期调查一致，资金和人才是制约企业创新的最主要因素。本期调查中分别有56.3%和48.7%的企业，将资金和人才列为主要制约因素。

调查显示，企业创新资金投入明显不足。

2018年，89.5%的企业研发经费增速低于30%，而研发经费零增长或负增长的企业比重高达71.6%，与前两期调查相比，企业研发经费投入增速明显下降。就具体研发费用类型而言，2018年，85.5%的企业技术引进费用不足10万元，科技合作费用低于10万元的企业比重更是高达89.6%，自主研发投入好于技术引进和对外合作，但仍有超过一半的企业自主研发投入低于10万元，比重为57.0%。

在人力资源方面，创业企业高级技术人员相对欠缺。

创业企业研发人员占比整体较高，本期调查中，60.3%的企业研发人员占比超过10%，其中27.7%的企业研发人员占比超过50%，明显高于前两期调查。然而，仍有34.1%的企业研发人员占比不足1%。创业企业人员的学历结构和职称结构出现较大差异，本期调查中，74.9%的企业拥有本科及以上学历员工的比例超过30%，其中21.6%的企业80%以上的员工拥有本科及以上学历，但在被调查企业中，仅有18.3%的企业员工拥有高级职称比例超过10%，超过50%的比重只有3.0%。

学历结构和职称结构的差异一方面与创业企业员工年龄结构和实际工作经验有关，另一方面也在一定程度上反映了民营企业在职称评定和高级人才引进中面临的困境，完善职称考评和人才流动机制仍是我国创新制度改革的重要内容。

六成调查对象满意，

创新创业环境持续改善

近年来，我国出台了一系列政策推动创新创业发展。

2017年7月，国务院印发《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》对加快科技成果转化、拓展企业融资渠道、促进实体经济转型升级、完善人才流动激励机制、创新政府管理方式等方面进行了部署。

2018年9月，国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》提出着力促进创新创业环境升级、加快推动创新创业发展动力升级、持续推进创业带动就业能力升级、深入推动科技创新支撑能力升级、大力促进创新创业平台服务升级、进一步完善创新创业金融服务、加快构筑创新创业发展高地、切实打通政策落实“最后一公里”等措施。

本期调查中，62.1%的企业对我国创新环境表示满意，63.6%的企业对我国创业环境表示满意，比前两期调查明显提高。

在创业制约因素调查中，主要制约因素的影响整体下降，特别是资金和技术的制约作用明显减弱。对于创业基础设施满意度，在9分满分情况下，63.0%的企业打分超过6分，打分超过8分的企业比重达到26.3%。调查显示，59.2%的企业对地方出台的“双创”配套政策有所了解。

在整体环境有所改善的同时，调查数据显示，我国创新创业环境依然有较大改善空间。

在被调查企业中，66.0%的企业认为没有享受到创业税收优惠，这可能与企业对税收优惠的认识有关，但在享受税收优惠的企业中，认为税收优惠政策力度大或较大的比重高达68.9%。高达84.7%的企业没有享受到科技资源共享服务，而与税收优惠类似，在享受相关服务的企业中，64.1%的企业认为科技资源共享效果“非常显著”或“比较显著”。此外，知识产权保护环境还需要完善，49.9%的被调查企业认为产品存在被复制的可能，45.1%的被调查企业对产权保护表示忧虑。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对正常的生产生活秩序造成较大冲击，但我国经济长期向好的发展趋势没有改变。《国务院办公厅关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用进一步促改革稳就业强动能的实施意见》提出，进一步提升双创示范基地对促改革、稳就业、强动能的带动作用，促进双创更加蓬勃发展，更大程度激发市场活力和社会创造力。

2021年是我国实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。客观把握创新型创业企业规律，对于我国推动创新创业高质量发展具有重要意义。

(责编：王震、吕骞)