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20余省市重点项目清单发布 总规模逾25万亿元

孙韶华 王璐
2021年02月23日09:03 | 来源：经济参考报
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原标题：20余省市重点项目清单发布 总规模逾25万亿元

　　今年春节假期结束之后，全国各地密集启动重大项目的集中开工仪式，稳投资火热开局，迎来牛年首季“开门红”。与此同时，在“十四五”开局之年，目前全国大部分省市已明确2021年重点建设投资计划，其中北京、上海、河南、河北、陕西等省市已公布2021年重点建设项目清单，投资规模超过25万亿元，“两新一重”项目成重点。

　　业内指出，重大项目建设是稳投资、调结构、惠民生的重要抓手，正成为地方高质量发展的强引擎硬支撑。

　　多地重点项目火热开工

　　人勤春来早，奋进正当时。今年春节假期结束以来，全国各地迅速“动起来”，陆续吹响重大项目开工号角，力夺牛年首季“开门红”，为全年经济增长播下“种子”。

　　2月20日，2021年河南省2772个重点项目集中开工，总投资1.6万亿元。项目涵盖新型基础设施、新型城镇化建设、交通水利等，涉及产业转型升级、创新驱动、生态环保、社会民生等重点领域。同日，湖南长沙、四川南江、浙江宁海等多地也纷纷举行重大项目集中开工仪式。其中，长沙此次开工71个项目，总投资317.36亿元，以先进制造业、产业链建设项目为主。

　　这种火热的场景不是个例，多地投资项目都迎来火热开局。2月18日，春节假期后上班第一天，安徽举行加快新兴产业高质量发展暨2021年全省第二批贯彻“六稳”重大项目集中开工现场推进会。当天，陕西2021年一季度971个重点项目也集中开工，总投资8420.45亿元，年度投资2159.25亿元。

　　2月19日，山东淄博集中开工227个市、区重大项目，总投资1258亿元。与去年相比，新开工项目数量、总投资、年度计划投资分别增长38%、15%和13%。在这次春季首批集中开工项目中，推进产业转型升级、增强城市承载力的项目，以及“四新”经济、“四强”产业项目明显增多，项目数量、投资规模、科技含量都上了一个新台阶。

　　总投资规模超25万亿

　　在多地重大项目密集启动开工的同时，2021年全年建设目标和清单也浮出水面。

　　2月19日，河南省发展和改革委员会发布《关于印发2021年河南省重点建设项目名单的通知》，包括郑济高铁（郑州至濮阳段）等项目在内的1371个项目对外公布，总投资达4.4万亿元，其中2021年计划完成投资1.1万亿元。

　　北京则提出了2021年“3个100”重点工程计划，即100个重大基础设施项目、100个重大民生改善项目、100个科技创新及高精尖产业项目。总投资超1.3万亿元，当年计划完成投资约2780亿元、建安投资约1256亿元，支撑全市投资三成以上。

　　上海2021年重大建设项目聚焦科技产业、社会民生、生态文明、城市基础设施、城乡融合与乡村振兴等领域，计划安排正式项目166项，其中计划新开工18项、在建128项、建成20项。另外，安排预备项目47项。

　　还有不少地方不仅明确了路线图还划定了时间表。例如，陕西全省全年安排省级重点项目546个、总投资22503亿元，市级重点项目4366个、总投资53754亿元。提出争取一季度重点项目开工率达到50%以上，为全年项目建设工作开好局；二季度达到80%以上，三季度全部开工建设，坚决完成全年固投增长7%左右的任务。

　　从地方的项目清单来看，交通基建、公共服务等重大工程占大头，此外，还重点突出了创新驱动，新型基建、新型城镇化等项目也占据相当比重。

　　例如，河北省2021年共安排省重点项目682项，总投资11896.5亿元，年度预计投资2810.6亿元，涵盖战略性新兴产业、产业链现代化提升、数字基础设施及应用、现代服务业、基础设施、民生补短板等多个领域。

　　西安市突出创新驱动和先进制造，全年共安排市级重点项目740个，其中重点在建项目473个，总投资1.38万亿元，年度计划投资3950亿元，是2020年的1.4倍，预计将支撑全年实现固定资产投资增长10%以上。

　　中国宏观经济研究院投资研究所研究员吴亚平表示，今年是“十四五”开局之年，稳投资将更加聚焦优化投资结构，更加强调在补短板、强弱项、惠民生等领域发力，这也将在各地的重大项目建设中得以体现。

　　重点项目投资成高质量发展硬支撑

　　重大项目建设一头连着经济发展，一头连着民生保障，是稳投资、调结构、惠民生的重要抓手。业内指出，在去年交出难能可贵的成绩单的基础上，多地今年重点项目建设又密集上新。在“十四五”开局之年，进一步发挥投资关键作用，促进经济平稳健康可持续发展，更具重要意义。

　　社科院中国财经战略研究院副研究员蒋震对《经济参考报》记者表示，投资尤其是重大项目投资，作为扩大内需的重要抓手，一方面通过补短板强弱项，更好完善基础设施、公共服务，更好地满足人民需求，另一方面，也能起到拉动经济增长，调节投资结构，优化城乡区域结构等作用。

　　在他看来，要更加注重建立内在机制，将投资与消费更好地结合起来，发挥投资促进带动消费的作用。从方向上看，“两新一重”无疑是投资的重中之重，此外，包括医疗健康基础设施和公共服务，以及更好适应人口老龄化趋势要求等的投资，也要重点推进。

　　吴亚平认为，要充分发挥投资对于优化供给结构的关键性作用，以重大项目为强引擎、硬支撑，助推我国经济实现更高质量发展。

　　他建议，在保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性前提下，要推进重大项目投融资模式创新，促进形成政府与市场的合力，运用好国家有关PPP、政府专项债、企业债券、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等政策工具，不断健全投融资体制机制，促进投融资方式多样化，加快重大项目落地实施。他还强调，要统筹存量和增量发展，积极盘活存量资产，提高存量资产的效率，同时利用盘活存量资产回收的资金支持新建项目投资建设。

　　今年相关部门也将推出多项举措积极扩大有效投资。国家发展改革委政策研究室主任袁达此前在发布会上表示，今年将重点聚焦“两新一重”和短板弱项，扩大有效投资。将依托国家重大建设项目库做好项目储备，加快谋划储备一批强基础、增功能、利长远的重大项目，提高项目成熟度和储备质量。在强化要素保障的同时，激发民间投资。

(责编：王震、吕骞)

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