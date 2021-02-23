韦夏怡

四家A股快递上市公司近日公布了2021年1月快递服务业务经营简报。在已公布1月快递服务业务经营简报的公司中，营业收入均有较大增长，单票收入同比降幅有所收窄，价格战或有所趋缓。截至2月22日，同花顺物流行业板块收涨0.79%，45只成分股中30只上涨，板块已连续6个交易日呈上涨态势，区间涨幅超8%。

综合来看，各家营收的增长主要得益于快递业务量的大幅增加。据国家邮政局发布的数据显示，2021年1月全国快递服务企业业务量完成84.9亿件，同比增长124.7%；业务收入完成867.6亿元，同比增长73.3%。2021年1月顺丰、韵达、圆通、申通快递业务量增速分别达到59.54%、118.96%、116.56%、110.25%。

从上市公司经营数据来看，顺丰控股1月速运物流业务营业收入155.88亿元，同比增长39.80%；业务量9.03亿票，同比增长59.54%。顺丰控股指出，1月速运物流及供应链收入同比增长40.91%，主要得益于1月份时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长；同时因2021年及2020年春节假期不在同一期间，2021年1月较去年同期业务量增加。

韵达股份1月快递服务业务收入30.91亿元，同比增长70.68%；完成业务量13.86亿票，同比增长118.96%。对于业务量和收入的增长，韵达股份指出，进入2021年1月，受我国宏观经济发展日趋向好，以及电商经济的持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素影响，公司业务量及快递服务业务收入均同比上升。

圆通速递1月快递产品收入30.13亿元，同比增长74.87%；业务完成量12.68亿票，同比增长116.56%。申通快递1月快递服务业务收入21.15亿元，同比增长59.64%；完成业务量8.43亿票，同比增长110.25%。

A股快递公司单票收入在经历去年震荡下行态势后，2021年1月总体呈现回暖趋势。虽然各快递公司单票价格同比来看仍低于历史水平，但圆通速递、申通快递1月单票收入环比涨幅已超7%，顺丰控股的1月单票收入环比增长近2%。海通证券指出，随着进入行业旺季，整体价格战将有所缓和。

(责编：王震、吕骞)