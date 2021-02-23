快递业1月“开门红” 多家上市公司新年首月业绩发布
四家A股快递上市公司近日公布了2021年1月快递服务业务经营简报。在已公布1月快递服务业务经营简报的公司中，营业收入均有较大增长，单票收入同比降幅有所收窄，价格战或有所趋缓。截至2月22日，同花顺物流行业板块收涨0.79%，45只成分股中30只上涨，板块已连续6个交易日呈上涨态势，区间涨幅超8%。
综合来看，各家营收的增长主要得益于快递业务量的大幅增加。据国家邮政局发布的数据显示，2021年1月全国快递服务企业业务量完成84.9亿件，同比增长124.7%；业务收入完成867.6亿元，同比增长73.3%。2021年1月顺丰、韵达、圆通、申通快递业务量增速分别达到59.54%、118.96%、116.56%、110.25%。
从上市公司经营数据来看，顺丰控股1月速运物流业务营业收入155.88亿元，同比增长39.80%；业务量9.03亿票，同比增长59.54%。顺丰控股指出，1月速运物流及供应链收入同比增长40.91%，主要得益于1月份时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长；同时因2021年及2020年春节假期不在同一期间，2021年1月较去年同期业务量增加。
韵达股份1月快递服务业务收入30.91亿元，同比增长70.68%；完成业务量13.86亿票，同比增长118.96%。对于业务量和收入的增长，韵达股份指出，进入2021年1月，受我国宏观经济发展日趋向好，以及电商经济的持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素影响，公司业务量及快递服务业务收入均同比上升。
圆通速递1月快递产品收入30.13亿元，同比增长74.87%；业务完成量12.68亿票，同比增长116.56%。申通快递1月快递服务业务收入21.15亿元，同比增长59.64%；完成业务量8.43亿票，同比增长110.25%。
A股快递公司单票收入在经历去年震荡下行态势后，2021年1月总体呈现回暖趋势。虽然各快递公司单票价格同比来看仍低于历史水平，但圆通速递、申通快递1月单票收入环比涨幅已超7%，顺丰控股的1月单票收入环比增长近2%。海通证券指出，随着进入行业旺季，整体价格战将有所缓和。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化
- 人民网北京2月22日电 （申佳平）近日，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（以下简称《意见》）。国家发展改革委有关负责人在回答记者提问时介绍，党的十八大以来，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面促进资源循环高效利用，坚决打好污染防治攻坚战，加快推动形成绿色生产生活方式，我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化。…
- 296.93亿元！两部委下达保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资
- 人民网北京2月22日电 （申佳平）据国家发展改革委员会官网消息，为加强保障性安居工程配套基础设施建设，国家发展改革委、住房城乡建设部近日将保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划296.93亿元以投资补助方式切块下达，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设。 以下为全文： 国家发展改革委 住房城乡建设部关于下达保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划的通知 发改投资〔2021〕198号 有关省、自治区、直辖市及计划单列市发展改革委、住房城乡建设厅（住房城乡建设委、建设和交通委、建设局）： 为加强保障性安居工程配套基础设施建设，根据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展和改革委员会令2016年第45号）和《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规〔2019〕1035号），现将保障性安居工程2021年第一批中央预算内投资计划2969300万元以投资补助方式切块下达你们，用于支持城镇老旧小区改造和棚户区改造配套基础设施建设，并就有关事项通知如下： 一、项目实施 请严格按照有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准的项目名称、建设内容、建设规模以及下达的中央预算内投资进行建设，严禁将中央预算内投资截留、挤占或挪作他用，项目建设所需其他资金要确保足额及时到位。…
相关新闻
- 评论
- 关注