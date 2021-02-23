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“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道

方列
2021年02月23日09:06 | 来源：经济参考报
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原标题：“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道

赵乃育 绘

杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。公安专家认为，在中国各部门严厉打击跨境赌博，加大资金监管力度的背景下，犯罪团伙引入“跑分平台”，以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道，此类犯罪形式升级迭代迅速，手法极度隐蔽，对我国外汇管理和金融秩序造成严重威胁，亟待采取有针对性的防范打击措施。

“跑分平台”每月“洗白”黑金近百亿元

2019年9月下旬，杭州市公安局西湖区分局在工作中发现一款名为“天天向上”的App平台，通过众多个人微信、支付宝二维码等进行收款转账，为境外赌博网站、电信诈骗团伙等黑灰产的非法所得提供流转、结算服务，平台从中赚取大量的结算手续费。

西湖区公安分局副局长魏东介绍，经初步侦查，仅2019年6月至9月，平台注册会员跑分客7万余人，流转资金流水量达到500余亿元，产生的结算能力近300亿元，平均每月向上游黑灰产提供“洗白”资金近100亿元。

通过对平台“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”的深入剖析，警方逐步摸清了犯罪组织的架构。

经查，2019年初境外不法人员华某遥控境内人员搭建“天天向上”平台，引入上游黑灰产平台的资金支付需求，通过“分层代理、分级抽头”的方式，招揽大量“跑分客”开展“跑分”业务。

2019年下半年，为躲避风控资金监管，该团伙引入数字货币“跑分”模式尝试转型。非法资金被兑换为与美元1：1锚定的泰达币（USDT），后进入“跑分平台”资金链。截至收网前，查明“天天向上”平台为1900余家跨境赌博、电信网络诈骗等上游黑灰产提供资金支付渠道和结算服务，使300余亿元资金脱离监管流向境外。

2020年5月27日，杭州警方组织150余名警力，在全国范围内发起收网集群战役。截至目前，已抓获该平台境内技术团队、代理商、大额流水跑分客以及主要上游黑灰产商户、虚拟货币交易相关团队共计85余人，累计查封扣押冻结资产6500余万元，查处黑灰产平台2个。

多条犯罪产业链编织地下资金通道

“随着我国对洗钱犯罪打击力度的加大，传统的三方支付对于各类黑灰产收款方而言，被监管的可能性很大，交易风险提升。”杭州市公安局经侦支队政委王飞介绍，“此时，作为第四方支付的‘跑分平台’异军突起、快速发展，呈现出多条犯罪产业链融合的态势。”

以赌博平台为例，赌客在赌博平台上有充值需求，赌博平台会将该需求发送到对应的“跑分平台”上，平台根据充值金额的需求生成订单并挂单至App前端，跑分客抢单，成功后上传其本人的收款二维码，通过反向链路传输到赌客端，赌客进行付款，“跑分平台”随后确认订单完成，将等额的跑分客押金划拨、扣除，赌客充值成功，“跑分平台”和该赌博平台后期进行对账结算。

办案民警纪锦军介绍，“跑分平台”对于跑分客有着场景不受限制、支付简单、持续佣金回报等优势；对于上游黑灰产有着安全“隐身”、风险“下沉”、资金“分流”等方面的优势。

据悉，截至目前，仅“天天向上”一个平台的跑分客注册量已经达到十万人以上，对接的历史商户账号超过5000余个。

王飞认为，当前“地下钱庄”类犯罪，主要呈现以下特点：

——业态升级快。从1.0版本的利用手机黑卡、银行黑卡搭建洗钱“水房”，到2.0版本的多种二维码合一的“聚合支付”，到3.0版本的虚假跨境贸易对冲洗白资金，到4.0版本的二维码“跑分”，再到本案涉及的5.0版本的数字货币“跑分”，前后不过数年，特别是区块链技术与现实犯罪结合，给传统侦查理念、经验带来巨大冲击。

——衍生犯罪链条多。该平台为维持犯罪生态，在发展大量“跑分客”、数字货币兑换商、代理商、“黑卡”交易商的同时，也衍生了一大批帮助信息网络犯罪活动、妨碍信用卡管理、非法经营等犯罪行为。

——逃避打击能力强。犯罪团伙选择境外数据搭建，引入数字货币跑分等方式，逃避国家外汇管制和金融监管，将大量黑灰产的非法所得清洗干净后安全输送到利益集团顶端，躲避公安机关侦查打击。

亟待整合资源全链条打击

“与传统的地下钱庄相比，‘天天向上’跑分平台融入了区块链技术，以锚定价格的虚拟货币作为洗钱通道，隐蔽性更强，社会危害更大。”杭州警方负责人表示。

——严重破坏国内银行监管体系。平台收入兑换为数字货币后，难于追踪监管，“跑分平台”内的资金形成了隐蔽闭环，国家银行体系对交易资金的监管链失效。

——严重破坏国家外汇管理制度。本案中涉及的泰达币以数字货币的形式做了外币兑换、流转的业务，实质性影响了外汇兑换的平衡性，挑战了人民币作为国家信用货币的权威性和兑换外汇法币的唯一性。

——极大助长了跨境赌博及电信网络新型犯罪等上游黑灰产的犯罪气焰。本案涉及的“漂白”资金流向及资金通道的输送出口方向基本上都在境外，造成了大量资产外流、助长上游犯罪的恶劣后果。

——犯罪的辐射性强，影响范围广。在跑分客端，因为入门门槛低、返佣金额大等诱惑，平台较为完善的代理发展制度，跑分客辐射速度快，基础体量大，涉及犯罪的人员多达数万人；在平台端，因为技术难度低、源码泛滥，搭建一个简单的跑分平台难度不大，网上也充斥着销售跑分平台代码的广告，“跑分平台”辐射速度也很快。

“打击地下钱庄工作事关国家金融和经济安全，事关国家经济社会发展大局，我们必须始终保持高压严打态势，坚持问题导向、标本兼治，坚持境内境外同步，网上网下一体，坚决斩断黑金跨境通道。”杭州市委常委、公安局长金志表示。

金志认为，随着新型犯罪团伙的多链条融合态势不断升级，传统的公安打击模式已经不再适应，必须要坚持多警种合成作战，加强与人民银行、外汇管理局等部门的沟通协调；加强线索联合研判和传递，建立完善涉案资金快速调查协作机制；加强国际执法合作，强力缉捕在逃人员。

业内人士表示，当前美国将加密货币的反洗钱划归到专门的机构负责，将比特币等虚拟货币按照“货币服务业”进行反洗钱监管，该机构对数字货币的监管覆盖了从持有到交易的所有环节，同时也覆盖了传统金融机构和数字货币交易所。我国对于加密货币的监管也要不断升级，仅凭禁止交易无法阻止加密货币市场的运行。可建立配套的资金监控体系，借助科技完善追踪机制，同时进行国际合作，形成威慑力，让洗钱的不法分子不再嚣张，让区块链不再成为法外之地。

(责编：王震、吕骞)

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