卓泳

卖完咖啡、卖完菜，卖石油的中石化竟然卖起了螺蛳粉。

近日，中石化推出了一款名为“易姐姐”的螺蛳粉，这款产品由中石化广西石油分公司自主研发，目前已经在易捷APP上线，未来还将在全国近3万家易捷便利店上架。

事实上，作为石油巨头的中石化早就另辟蹊径搞起了零售的生意，先后推出了易捷咖啡、易小果等自有品牌，甚至还入局生鲜电商卖起了菜。

如果说卖粉卖菜卖咖啡是“不务正业”，那么中石化开展的一系列与石油主业相关的股权投资则是“一本正经”的生意。据不完全统计，中石化已经在股权投资上投入了上千亿，投资领域覆盖新能源、新材料等，且有企业已成功IPO。

加油站里卖螺蛳粉

据中国石化方面介绍，这款螺蛳粉品牌为“易姐姐”，与中国石化旗下零售品牌“易捷”谐音，系按照中石化易捷的部署，中国石化广西石油分公司自主研发，目前已经在易捷APP上线。中国石化方面称，推出螺蛳粉这一举措属于“发挥驻地企业作用，将进军螺蛳粉产业作为落实中央深化国企改革行动的重要举措”。

商品信息显示，“易姐姐”螺蛳粉分为水煮型和冲泡型两种，价格较市面上畅销的“李子柒螺蛳粉”和“螺霸王螺蛳粉”等便宜。记者在中国商标网发现，中石化在螺蛳粉面世之前，就已经提交了5件“易姐姐”商标的注册申请，并指定使用在多个类别上。

实际上，中石化入局螺蛳粉并不意外，因为在此前，其易捷零售业务早已做得风生水起。2019年，中石化就推出了自有品牌“易捷咖啡”，并于2020年12月，与“连咖啡”成立合资公司，负责“易捷咖啡”的整体运营。正当生鲜电商发展得如火如荼之时，中石化也乘风入局，旗下子公司北京石油拓展“一键到车”服务内容，推出“安心买菜”业务。这几年来，易捷零售业务已经成为中石化的重要分支，国内开设便利店最多的就是中石化的易捷便利店，在全国有2.7万家。

而此次入局的螺蛳粉，亦正处风口。在疫情的催化下，螺蛳粉在2020年全面崛起，多次登上微博热搜榜，相关话题阅读量超50亿，成为受无数年轻人追捧的臭味美食。此外，根据中石化去年的一份可持续发展进展报告，除了咖啡业务，公司还正在推进快餐项目、洗车业务、跨境电商、纯净水配送等业务。

石油巨头的股权投资经

除了卖粉卖菜卖咖啡，中石化还做起了股权投资。2020年10月10日，中石化新闻办披露，中国石化集团资本有限公司（中石化资本）、 恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（恩泽基金）及康明斯（中国）投资有限公司（康明斯中国）当天在北京签署合作意向书，将利用各方优势和资源，共同促进电解水制氢技术的开发及推广，推进绿氢产业发展。

记者查询得知，中石化资本于2018年7月在雄安注册成立，注册资本100亿元，由中国石油化工集团有限公司出资51%，中国石油化工股份有限公司出资49%。成立两年多，中石化资本已经投资数家企业，其中持有股权比例达20%的瑞丰新材和持股4.46%的浙江中控技术，已先后在科创板上市。

而上述的“恩泽基金”，则是中石化在2020年8月发起设立的第一支基金，总规模50亿元，一期规模20亿元。该基金三家投资方是——由国家发展改革委、财政部、工信部牵头发起的国家制造业转型升级基金、天津海河产业基金和佛山市南海金融高新区投资控股有限公司。

公开资料显示，中石化资本在2020年的资本动作频频，围绕新材料、光伏等产业展开了一系列投资行为。如2020年6月，中石化资本投资生物芯片行业企业——北京博奥晶典生物技术有限公司，该企业为清华大学布局生命健康领域的核心企业；9月，中石化资本联合连云港市地方国企合资设立江苏金凌创联新材料有限责任公司，布局高端石墨材料煅烧针状焦项目。

而从2020年12月以来，中石化资本的投资更加活跃，接连入股常州百佳年代薄膜科技股份有限公司（下称“百佳年代”）、浙江海正生物材料股份有限公司（下称“海正生物材料”），布局光伏材料、高端聚乳酸可降解材料。

百佳年代是中石化资本于2020年年内投资的第二家光伏材料公司，而海正生物材料是海正药业的兄弟公司，控股股东均为浙江海正集团有限公司。据了解，聚乳酸是全球市场份额最大的可降解塑料，海正生物材料是实现聚乳酸产业化的龙头企业。

川财证券分析师白竣天在其研报中认为，中石化投资这些新材料公司一方面有助于拓展中国石化高端化工材料产业链，提升产品附加值，加速从传统石油石化公司向综合性能源公司转型，另一方面或将加剧光伏胶膜行业竞争态势。

2.7万家便利店扭转盈利窘境

搞零售也好，做投资也罢，背后都是中石化强烈的转型需求。

据中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会秘书长卜新平介绍，2020年1-9月，中国石油和化工行业规模以上企业工业增加值同比增长0.7%，营业收入7.82万亿元，同比下降10.5%，利润总额3017.4亿元，同比降幅40.5%；出口交货值4128.2亿元，同比下降15.5%。

与此同时，石化产业产能过剩不得不引起重视。去年以来，随着国内新冠肺炎疫情的逐步好转，各地都公布了规模庞大的重大项目，其中，大型炼化项目因投资巨大、带动能力强，成为多地政府稳投资保增长的重要引擎。这些动辄数万亿元、一次原油加工能力总规模3亿吨的沿海16个大型炼化项目尤为引人瞩目。

中国石油和化学工业联合会发布的《2019年中国石油和化学工业经济运行报告》显示，截至2019年12月末，全国原油加工量同比增长7.6%，成品油产量同比增长0.2%，但当年国内成品油表观消费量却同比下降2.7%，成品油市场过剩0.5亿吨。2019年全国炼油业规上企业1124家，实现利润总额947亿元，同比下降42.1%。招商证券高级分析师李舜表示，根据国内现有项目规划，集中扩能趋势预计将持续至2023年，届时我国炼油总能力将接近10亿吨/年，产能过剩矛盾进一步加剧。

石化产业的利润下降从中石化的财报中也可见一斑。但值得注意的是，其非油业务却有了不错的起色。据中石化财报，2019年上半年，营业收入1.5万亿元，净利润313.8亿元，其中非油业务收入167亿元，利润为19亿元。非油业务占中石化整体营收的比重仅为1.11%，但却献了超过6%的利润。而2020上半年，中国石化实现营业收入1.03万亿元，归属母公司净亏损为228.8亿元。但非油业务收入为166亿元，非油业务利润 20亿元，同比增加1亿元。

凭借2.7万家易捷便利店巨大的流量优势，中石化多维度试水非油业务，扭转盈利窘境本无可非议，但从其跨界策略来看，投入越来越多，品类越来越广，能否形成长期盈利点，还有待观察。

(责编：王震、吕骞)