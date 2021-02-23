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互联网联合贷监管加码 受伤的会是谁？

段久惠
2021年02月23日09:08 | 来源：证券时报网
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原标题：互联网联合贷监管加码 受伤的会是谁？

近日，银保监会下发《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》（下称《通知》），在2020年7月、11月两项政策基础上，进一步加大互联网贷款监管力度。

这次《通知》虽然看似是面向商业银行，实际上全面辐射到互联网贷款链条上的所有资金方机构：商业银行（含外资行）、信托公司、消费金融公司、汽车金融公司。当然还有参与贷款业务的互联网公司或者平台方，并对具体业务开展过程中的出资比例、规模占比等均有明确的量化要求。不过，细细梳理其中的监管逻辑，尤其是政策后续影响，就不难发现，《通知》中明确规范“商业银行的互联网贷款业务”不无道理。

此前的一些互联网联合贷款业务中，互联网公司、金融科技公司等平台方以一定比例保证金的融资担保，和机构资金方合作发放贷款，进而分配利润的模式非常普遍。这次《通知》明确，联合贷中合作方的出资比例不得低于30%，这意味着，以“助贷”角色出现的平台方今后将往更加纯粹的合作商、服务商角色靠拢；部分实力平台，比如蚂蚁借呗、微粒贷等将会集中规模有限的自有资金在优质核心渠道上发力，以符合监管要求。

在上述的分配利润模式中，平台方合作的机构资金方，就有不少来自内蒙、河南、天津等地区的城商行或农商行。而按这次《通知》要求，地方法人银行不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务，存量的业务要逐步到期清退。这意味着，不仅平台方会受到影响，一些通过互联网渠道跨区域贷款规模高增长的中小银行将最受伤，必须在监管规定的过渡期内按要求把杠杆降下来。

过去数年的互联网贷款业务扩张中，一个非常突出的现象正是不少与平台方合作的中小银行，往往集中在中西部，这些地区的银行受限于当地资产质量、经济发展水平等多个因素影响，通过互联网渠道放贷；贷款客户却往往多集中在东南沿海、珠三角等地区，出现区域“错配”。此次《通知》禁止地方法人银行跨区开展互联网贷款业务后，这些地方性中小法人银行将不能再依靠互联网贷款业务进行扩张。

值得注意的是，过去数年不少地方法人银行对联合贷款趋于警惕，也加大了自主研发、自建互联网系统的投入。比如他们通过自家的手机银行，向持有本行卡的、但在异地（非银行注册地）的客户发放贷款，这是否又属于此次限制展业的范围呢？

从数位银行业分析人士的反馈来看，这事还要具体情况具体分析。比如一些县市的农商行、城商行，客户在申办该行的储蓄卡时，往往会被关注是否为当地户籍。笔者体验了数家城商行的手机银行，比如江苏银行、宁波银行，它们在发放大额消费信贷产品时，都要求客户有当地的社保记录。

事实上，包括宁波银行、浦发银行、邮储银行等国有行、股份行、城商行均在2020年下半年发布了“互联网贷款业务管理办法”，此次互联网联合贷款再收紧，可能已经是各行内业务守则的应有之意了。

《通知》还明确要求，互联网联合贷中，银行与单一的互联网合作方发放的本行贷款规模，不得超过银行一级资本净额25%；从总量额度上看，银行全部联合贷业务不得超过贷款余额50%。此两条要求对银行影响应该说有限。

部分中小银行，尤其是部分北方及东南沿海的城商行、农商行，尽管过去两年联合贷款业务快速扩张，但作为定位服务区域的地方金融机构，不管是贷款规模还是总量额度，均能“达标”。预计极少数此前业务激进的中小银行，将会大幅砍掉相关业务，进行缩量。此外，监管部门还给了一年多的过渡期，因此，业内人士对于这些银行业务的平稳调整大多持有乐观的态度。

(责编：罗知之、吕骞)

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