江聃

原标题：国务院：到2025年显著提升绿色产业比重

2月22日，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》。《指导意见》明确的主要目标是，到2025年，产业结构、能源结构、运输结构明显优化，绿色产业比重显著提升，绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系初步形成。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，美丽中国建设目标基本实现。

生产体系方面，加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。加快农业绿色发展。提高服务业绿色发展水平。加快信息服务业绿色转型，做好大中型数据中心、网络机房绿色建设和改造，建立绿色运营维护体系。建设一批国家绿色产业示范基地。加快培育市场主体，鼓励设立混合所有制公司，打造一批大型绿色产业集团；引导中小企业聚焦主业增强核心竞争力，培育“专精特新”中小企业。提升产业园区和产业集群循环化水平。选择100家左右积极性高、社会影响大、带动作用强的企业开展绿色供应链试点，探索建立绿色供应链制度体系。

流通体系方面，打造绿色物流，积极调整运输结构，推进铁水、公铁、公水等多式联运，加快铁路专用线建设。加强再生资源回收利用，鼓励企业采用现代信息技术实现废物回收线上与线下有机结合，培育新型商业模式，打造龙头企业，提升行业整体竞争力。建立绿色贸易体系。从严控制高污染、高耗能产品出口。深化绿色“一带一路”合作，拓宽节能环保、清洁能源等领域技术装备和服务合作。

消费体系方面，促进绿色产品消费，加大政府绿色采购力度，扩大绿色产品采购范围，逐步将绿色采购制度扩展至国有企业。推进过度包装治理，推动生产经营者遵守限制商品过度包装的强制性标准。提升交通系统智能化水平，积极引导绿色出行。

《指导意见》提出，完善法律法规政策体系，继续利用财政资金和预算内投资支持环境基础设施补短板强弱项、绿色环保产业发展、能源高效利用、资源循环利用等。大力发展绿色金融，发展绿色信贷和绿色直接融资，加大对金融机构绿色金融业绩评价考核力度。统一绿色债券标准，建立绿色债券评级标准。发展绿色保险，发挥保险费率调节机制作用。支持符合条件的绿色产业企业上市融资。支持金融机构和相关企业在国际市场开展绿色融资。推动国际绿色金融标准趋同，有序推进绿色金融市场双向开放。进一步健全排污权、用能权、用水权、碳排放权等交易机制。

(责编：罗知之、吕骞)