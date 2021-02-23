方丽 许孝如 胡华雄

原标题：抱团股大幅波动 公私募加紧“春播”

昨日是牛年春节后第三个交易日，机构抱团股集体重挫，贵州茅台现最近7个多月最大跌幅。

多位机构人士在接受证券时报记者采访时，普遍认为抱团股调整是对前期资金推动的急涨行情的修正，短期相对更看好顺周期等领域投资机会。不少基金经理认为，这一波调整或许也会带来布局良机，正好“春播”。

记者还从银行渠道人士处获悉，虽然昨日市场经历调整，但多只新发基金吸金总规模超过450亿元。其中，明星基金经理洪流的新基金吸金约340亿元，上投摩根基金经理孙芳新基金认购规模也超过80亿元，华泰柏瑞稀土ETF、华宝化工ETF认购规模分别为20亿元、10亿元，实现首日售罄。

抱团股周期股走势各异

行情数据显示，2月22日A股市场各大指数普遍下跌，上证指数下跌超过50点。白酒股走势最具代表性，中证白酒指数跌幅超过7%，创下该指数半年多来最大单日跌幅。医药、家电等多个机构重仓的板块和个股也纷纷大跌。创业板指数大跌超过4%。创业板权重股多为基金等机构重仓的股票。

从近日机构、北上资金等的动向看，短期分歧较为明显。比如，22日当天阳光电源成交超百亿元，龙虎榜显示深股通资金在买入12.08亿元的同时，也大举卖出11.65亿元，同时现身的两家机构席位总体卖出额多于买入额。

在抱团股普跌的同时，A股市场呈现另一番景象。昨日有色、钢铁、石油、煤炭等周期股普遍大涨，其中有色股涨势最为明显，短短6个交易日整体涨幅一度超过30%。

周期股的上涨背后，是大宗商品的连续暴涨，包括基本金属、化工品在内，国内期货市场多个商品期货品种短期涨势惊人。大宗商品的连续上涨推升全球通胀预期，从而也催生全球资金面紧缩的预期，这可能是包括A股非周期股调整诱因之一。

消费升级仍有空间

对于机构抱团股连续杀跌现象，华安证券研究认为，市场大跌原因主要在于：第一，短期流动性持续超预期大规模净回收。节后的三个交易日央行在公开市场净回收短期流动性高达3800亿元，使得市场对货币政策态度产生疑惑和担忧；第二，短期流动性快速回收直接导致了抱团品种估值大幅回撤。近日跌幅居前的都是前期强势板块和抱团品种，同时也是估值百分位靠前的行业，在持续快速回收流动性背景下，引发了强势板块和抱团高估值板块的负向反馈；第三，北上资金接连卖出贵州茅台，海内外疫情逐渐好转、疫苗接种加速等也起到了进一步抑制抱团品种估值的效果。

证券时报记者就此采访多位基金经理。这些人士在谈及后市时认为，白酒股下跌与市场流动性收紧有关，抱团股调整是对前期资金推动的急涨行情的修正，短期相对更看好顺周期等领域投资机会。

招商基金量化投资部副总监、招商中证白酒指数基金经理侯昊表示，节前白酒板块受预期改善及事件性因素带动涨幅较大，节后受流动性收紧及市场风格调整影响，板块出现一定回调，更多是情绪面、资金面影响。白酒基本面仍相对较好，高端白酒价格维持高位、库存相对低位，龙头白酒供不应求，高端酒整体动销增长显著。

“中长期行业趋势来看，消费升级和集中度提升仍有空间，头部品牌有望持续享受行业红利。拉长投资周期看，白酒板块仍有较好的配置价值。”侯昊表示。

鹏华酒ETF基金经理张羽翔表示，近期酒板块调整的原因多是情绪面和货币政策方面的影响。“现阶段海外和国内的货币政策，对于高估值的板块均存在负面影响，前期涨幅较大的酒类板块存在调整的需求，春节期间完整的实际销售情况，需要1～2周才能真正从渠道汇总上来。”他表示，根据当前相关渠道反馈的数据结果，春节期间酒类消费良好、动销好、库存低、价格稳定，经过负面情绪释放，酒类板块短暂调整后，静待一季报经营数据落地验证业绩。

一些私募也发表了自己的看法。深圳鑫然投资投资经理黄颖表示，部分白马股由于被过分前置预期定价，因此出现回调属于正常现象。同时，当天市场还有2000多只个股上涨，这代表了部分中小盘股票定价的合理回归，但也有部分是纯粹的资金寻找低价股行为，或将不可持续。

“优质企业累计涨幅过大，在经济全面向好之时，市场风险偏好明显上升，传统优质企业提升估值，部分资金涌入传统周期股票，是导致市场风格发生变化的主要原因。但投资的是企业不是炒股票，优质企业经历回调后还会继续受到市场追捧，而传统周期公司估值上升后会面临一定的回调压力。”榕树投资董事长翟敬勇说。

星石投资也认为，周一市场表现仍是“通胀交易”在A股的演绎。春节期间全球大宗商品价格飙涨，通胀预期骤然升温，十年期美债利率快速上行20bp破1.3%，因此有色板块春节后表现突出。本轮通胀实为十年产能收缩后的再通胀，通胀中枢的抬升是必然趋势。

调整带来布局良机

对于机构抱团股整体下跌，不少基金经理认为这一波调整也会带来布局良机。

诺德基金经理应颖认为，节后市场风格继续呈现切换，指数端拉长看，缓慢上涨的趋势或将持续，抱团个股的下跌或是对前期资金推动下急涨行情的修正，也是对高估值的修正，个股端后期此类修正仍将有概率发生。但是拉长看，随着业绩端的兑现，部分估值端逐渐回落的个股仍有上行概率，对于白酒端，高端类白酒从春节销售数据看，趋势相对较好，基本面相对坚挺。

“指数大跌只是结果，背后更多反映的是市场结构的调整。”汇丰晋信首席宏观及策略师闵良超表示，虽然指数跌幅较大，但从结构看，主要是过去两年涨幅较大、估值相对较高的大市值龙头公司在调整。

闵良超指出，过去几年，一些白马龙头股，尤其是消费类个股的业绩增长相对稳定，但估值却经历大幅提升，背后隐藏了一定的风险。但由于市场过于追求业绩“确定性”，使得不少公司的估值维持了较高溢价。低估值顺周期板块随着经济复苏迎来了景气度的大幅回升，低估值板块的机会开始被市场所认识。因此近期的指数表现，实际上更多是投资者进行结构调整的结果。更应该去关注指数下跌背后的市场结构变化，而不用过度关注指数调整本身。

平安基金也认为，短期无需过度担忧，春节后市场资金面紧张的局面正在缓解，同时偏股基金仍在高速发行。配置上，保持谨慎乐观，积极寻找估值和基本面匹配的优质标的。虽然核心资产短期调整，但这些公司都是中国各行各业经过充分竞争过后脱颖而出的行业领军企业，拥有强劲的长期盈利能力与成长空间。

值得注意的是，不少私募在节前已提前调仓应对。

泊通投资卢洋指出，无风险收益率的上行，是投机气氛最好的灭火器，它会影响股票DCF或者FCF估值模型的折现率，也会影响杠杆资金的融资成本。所以，那些以“追逐趋势、继续泡沫化”为投资策略的基金要小心了。

“我们现在组合共持有近40家上市公司，低估值蓝筹持仓较为集中，余下则大多是中小市值公司，持仓较为分散，且均为相应新经济领域里遥遥领先的第一名。”卢洋说。

部分提早布局周期股的私募，近期业绩出现快速攀升。从渠道反馈数据看，节后的18日、19日，百亿私募高毅资产和重阳投资部分产品的预估收益率达到5%，今年以来收益率更是超过20%。

在节前完成调仓的还有黄颖。“我们在节前已经提前逐步减低消费医药中高估值和过分定价到远期的股票的权重。同时逢跌加仓周期资源股，加仓低估值龙头，重仓周期。另外对于部分认可估值的白马股票，我们选择继续持有，如果进一步下跌，将会给我们一个更好的买入时机。”在黄颖看来，目前市场正处于上游利好的阶段，因此短期坚定看好上游周期并重仓。但周期品的投资因为商品价格弹性极大，会根据供需关系、库存情况来判断基本面运行情况，以此来决定投资节奏。另一方面，宏观周期目前对中游是可能有挤压的，所以对于中游制造会有所回避。（更多报道见A7版）

(责编：罗知之、吕骞)