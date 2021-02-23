程丹

原标题：IPO现场检查亮剑 拟上市企业纷纷撤离

又一家独角兽企业止步IPO！近日上交所发布消息称，云知声主动撤回科创板申请。这并非孤例，就在10多天前，明星企业柔宇科技从科创板IPO排队名单中悄然离场，和它一起终止申报的，还有另外6家正在创业板IPO通道排队的企业，IPO终止企业数激增。

究其背后的原因，或与IPO现场检查相关，首发企业现场检查对发行人现场开展穿透式重点检查，能够对相关违法违规行为起到强大的震慑作用，从源头上净化IPO市场环境。市场人士认为，监管当前强化IPO各方责任，压实发行人和中介机构的职责，通过现场督导、现场检查的方式，让有问题的企业知难而退。

IPO终止审核数量激升

记者统计显示，截至2月22日，2021年A股IPO终止企业共计41家，其中创业板终止企业为26家，科创板终止企业为11家，主板终止企业3家，中小板终止企业1家，这一数据远远超过了2019年全年水平。其中，创业板终止审核企业数最多，自注册制以来，创业板共有50家公司被终止审核。

分行业来看，化学原料和化学制品制造业终止企业数最多，有5家；专用设备制造业紧随其后，有4家；计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业和专业技术服务业各均有2家。

终止审核的IPO企业中不乏知名企业，除夕前一天，柔宇科技宣告终止IPO进程，这距离其IPO申请获受理才不到2个月时间，对于撤销申请的原因，柔宇科技表示，基于公司股东结构存在直接层面的“三类股东”等适格性的情况尚待进一步论证，考虑到公司发展战略，经研究后决定，暂缓本次科创板上市申请。

就在柔宇科技宣布终止IPO的同一天，另有6家正在创业板IPO排队企业被终止IPO，包括湘园新材、恒兴科技、建科集团、贝尔生物、创智和宇、恐龙园。

IPO终止多是由企业主动撤回，创业板终止审核的26家企业中，仅2家终止原因是审核不通过，其余均为撤回。

一位从事投行业务多年的人士表示，IPO的审核标准未变，但审核逐步趋严，伴随上市标准多元化，企业资质确实出现了下滑，上市节奏加快，投行等中介工作量加大，存在信息披露问题的IPO项目有所增加，监管层对“带病申报”态度更为严厉。

为了严防IPO企业质量不过关，证监会开启了新一轮大规模的现场检查。1月31日，证监会发审委发布了“首发企业信息披露质量抽查抽签情况”，共20家企业中签。值得注意的是，中签的11家创业板IPO企业，已有6家撤回了申请材料，1家在名单公布前撤回，5家在名单公布后10个工作日内撤回，目前仅剩4家仍在正常排队。

现场检查亮剑

有市场人士分析，终止审核的IPO企业或因“忌惮”现场检查的威力不得不从IPO排队通道中退出。

1月29日，证监会正式发布了《首发企业现场检查规定》，根据规定，在发行上市审核和注册阶段，首发企业存在与发行条件、上市条件和信息披露要求相关的重大疑问或异常，且未能提供合理解释、影响审核判断的，可以列为检查对象。检查内容为首发企业信息披露质量及中介机构执业质量。

证监会发行部副主任李维友此前透露，证监会将常态化开展问题导向及随机抽取的现场检查。

一般来讲，现场检查由证监会、交易所和地方局的工作人员组成，多通过获取有关工商等资料；获取有关资金流水，生产、销售、仓储记录，会计凭证，会计账簿，财务报表等文件资料；问询检查对象的控股股东和实际控制人、董监高以及销售、采购、生产、仓储、财务相关人员的方式展开。检查对象确定后，审核或注册部门要在3个工作日内书面通知检查对象和中介机构，如果检查对象自收到书面通知后10个工作日内撤回首发申请，原则上不再对该企业实施现场检查。但在撤回申请后12个月内再次申请境内首发上市的，应当列为检查对象。

“对首发企业实施现场检查，可以通过查阅调取相关基础材料，深入发行人现场开展穿透式重点检查，是对书面审核工作的必要补充，有助于提升审核的针对性和有效性，能够对相关违法违规行为起到强大的震慑作用，从源头上净化IPO市场环境。”证监会表示，下一步，将常态化开展问题导向及随机抽取的现场检查，聚焦重点问题，不断提升首发企业信息披露质量。

“现场检查过程细致，检查组也很专业，这对一些带有瑕疵上会的企业来说是致命打击。”一位从事投行业务多年的人士表示，被查出问题的发行人，中介机构也会担责，在审核过程中发现发行人信息披露存在重大瑕疵或财务存在重大疑问的，将启动对中介机构的现场督导，发行人和中介机构对此都很谨慎。

上述人士指出，在上市闯关的冒险和现场检查的威力之间，不少企业选择主动撤回这一还算体面的退出，以待日后万事俱备再重新申报，这比“万一查出问题，上市之路被堵死”的情况要强。

“一连串政策出台，都是在提醒IPO排队企业，不要带病申报、存有侥幸心理。”北京一家头部VC合伙人指出，目前申报企业的生产与销售情况、持续盈利能力、抗风险能力、内部控制、关联交易等都是监管重点关注的内容。

(责编：罗知之、吕骞)