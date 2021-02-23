任妍

近日，财政部、工业和信息化部联合印发通知，决定通过中央财政资金进一步支持中小企业“专精特新”发展，加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，助力实体经济特别是制造业做实做强做优，提升产业链供应链稳定性和竞争力。

对此，人民网记者专访多位业内专家学者，剖析该项通知对中小企业高质量发展的影响和意义。多位专家表示，“专精特新”中小企业具有较好的成长潜力，此次中央财政亮出“真金白银”支持，有助于推动“专精特新”企业迈向高质量发展之路。

重点“小巨人”企业和公共服务示范平台获支持

关于政策支持对象，通知规定，中央财政安排奖补资金，引导省级财政部门、中小企业主管部门统筹支持以下两个方面：一是重点“小巨人”企业。由工业和信息化部商财政部从已认定的专精特新“小巨人”企业中择优选定（不含已在上交所主板、科创板和深交所主板、中小板、创业板，以及境外公开发行股票的）。二是公共服务示范平台。由省级中小企业主管部门商同级财政部门从工业和信息化部（或省级中小企业主管部门）认定的国家（或省级）中小企业公共服务示范平台中选定，每省份每批次自主确定不超过3个平台。

记者从财政部了解到，专精特新“小巨人”企业名单由工信部等认定并实施动态管理。所谓“专精特新”，即专业化、精细化、特色化、新颖化。这一名单聚焦中小企业群体，入选名单的企业主导产品应在相关重点产业领域，且企业的经济效益、专业化程度、创新能力、经营管理符合相关专项条件。

对此，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受记者采访时表示，“小巨人”企业特点包括三点：一是专业化发展的企业，长期专注深耕产业链某一环节或某一产品，能为大企业、大项目提供关键零部件、元器件和配套产品以及专业生产的成套产品；二是拥有较高的市场份额；三是拥有可持续创新能力，有示范推广价值。

盘和林认为，支持这类企业有助于解决一些关键领域技术上的“卡脖子”问题，是推动“专精特新”企业迈向高质量发展的重要一步。

百亿奖补力挺专精特新“小巨人”

根据通知，2021-2025年，中央财政累计安排100亿元以上奖补资金，引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批（每批不超过三年）重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展，并通过支持部分国家（或省级）中小企业公共服务示范平台强化服务水平，聚集资金、人才和技术等资源，带动1万家左右中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。资金将统筹支持以下两个方面：

一是支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入，推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”，与产业链上下游协作配套，促进数字化、网络化、智能化改造，通过工业设计促进提品质和创品牌等；

二是支持国家（或省级）中小企业公共服务示范平台，为国家级专精特新“小巨人”企业提供技术创新、上市辅导、创新成果转化与应用、数字化智能化改造、知识产权应用、上云用云及工业设计等服务，并对重点“小巨人”企业提供“点对点”服务。

针对《通知》支持重点“小巨人”企业推进的几项工作，中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东向记者表示，“十四五”时期，我国把科技创新摆在现代化建设全局中的核心地位，提出提升企业技术创新能力，特别是提升中小企业的创新能力，激发全社会创新活力。因此，实施有针对性的重点倾斜政策将有助于促进中小企业“专精特深”高质量发展，提升在特定技术领域的竞争力，增强产业链供应链的稳定性和安全性。

盘和林表示，应该拓宽“小巨人”企业的融资渠道，大多数“小巨人”企业在一个关键环节深耕，其产品本身具有竞争力。但是，要关注到部分小巨人企业所在行业细分市场规模十分有限，行业有一定“天花板”，所以，资本市场对于小巨人企业的融资不应该只是股权融资，还应该多元化的提供债权融资等方式。

专款专用、高效使用 让中小企业发展更快更优更强

中央财政有关奖补资金如何下达？财政部有关负责人表示，对于每一批重点“小巨人”企业，财政部分别于《实施方案》批复当年、实施期满1年及满2年时，按照预算管理规定、分年度绩效考核结果及工业和信息化部建议，按程序滚动安排奖补资金，切块下达省级财政部门。对于2021年启动支持的首批重点“小巨人”企业，将于2021年下达首笔奖补资金，后续奖补资金金额将与绩效考核结果挂钩。第二批、第三批重点“小巨人”企业也按此执行。

此外，省级中小企业主管部门商同级财政部门按照《实施方案》（备案版），并结合本地区重点“小巨人”企业、公共服务示范平台实际情况，确定资金分配方案（奖补资金90%以上用于直接支持重点“小巨人”企业）。省级中小企业主管部门商财政部门确定资金分配方案时，应统筹考虑全省产业布局，重点“小巨人”企业发展现状与前景，确定每家重点“小巨人”企业的资金分配金额，避免简单分配，并按照直达资金有关要求下达。

在资金使用要求方面，对于重点“小巨人”企业所获奖补资金，充分发挥企业能动性，不对奖补资金使用方向作限制，由企业围绕“专精特新”发展目标自主安排使用。对于示范平台所获奖补资金，要求必须用于服务专精特新“小巨人”企业，不得用于平衡本级财政预算，不得用于示范平台自身建设、工作经费等；如检查考核发现存在此类问题的，酌情扣减有关奖补资金。对检查考核发现以虚报、冒领等手段骗取财政资金的，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定处理。

业内人士分析认为，中央财政对支持中小企业“专精特新”发展专项资金提出了明确的制度性保障，建立了量化标准门槛，提升了中小企业的入围质量，确保专项资金能够专款专用、高效使用，逐步解决我国部分重点领域、关键技术受制于人的瓶颈窘境，也印证了我国在“十四五”时期以支持中小企业“专精特新”发展为突破口，推进经济实现高质量发展的决心。

(责编：王连香、高雷)