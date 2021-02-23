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全球移动通信系统协会：2020年中国5G连接数占全球87%

郭倩 何曦悦
2021年02月23日09:49 | 来源：经济参考报
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原标题：全球移动通信系统协会：2020年中国5G连接数占全球87%

　　全球移动通信系统协会（GSMA）22日在2021年世界移动通信大会上海展期间发布《2021中国移动经济发展报告》（下称《报告》），指出2020年中国5G连接数超过2亿，占全球5G连接数的87%，2025年中国5G连接数有望达到8.22亿；运营商2020-2025年运营商资本支出或达2100亿美元，其中90%用于5G建设与发展。

　　《报告》指出，5G独立组网已经启航，截至2021年1月，全球57个国家已有144个5G商用网络，5G连接数达到2.35亿左右。其中，中国5G的迅速过渡意味着4G应用已经达到顶峰，《报告》显示，2020年中国4G渗透率首次出现下滑，随着越来越多的消费者转向日益普及的5G服务，未来几年4G将保持下降之势，到2025年4G将占中国总连接数的53%，而5G则占47%。

　　《报告》显示，到2020年底中国有12.2亿人订阅移动服务，占全国人口的83%。相比全球平均采用率为 66%，中国已跻身于全球最发达的移动市场。市场饱和度的提高也意味着用户增长放缓，不过随着运营商大力扩充数字服务的接入，移动互联网的应用和使用量继续稳步增长。目前，中国已有超过9.9亿人使用移动互联网服务，预计到2025年，将有近12亿人使用移动互联网服务。（记者 郭倩 何曦悦）

(责编：王震、吕骞)

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