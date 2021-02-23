春节营销扎堆 海澜之家如何“笑傲江湖”？
贾玲终于熬出头了
《你好，李焕英》票房突破40亿，豆瓣评分8.1，贾玲一举成为中国票房最高女导演。之前立下“破30亿就要瘦成一道闪电”的flag也迫在眉睫，社交网络上开始全网督促贾玲减肥。
这样的成绩，“只希望女儿平安快乐就好”的李焕英没有想到，恐怕连2010年第一次登上春晚舞台的贾玲自己也没有想到。
从出道作品《大话捧逗》首次登上春晚至今，贾玲一共参加了8届春晚。
一个名不见经传的相声演员，到在春晚这个“顶流舞台”站稳脚跟，贾玲用了11年。
2021年牛年春晚贾玲和张小斐带来的小品《一波三折》，成为今年语言类节目一大看点。
新老面孔“交棒”！
央视春晚盖章国民度春晚和年夜饭一样，是全球华人除夕夜的保留节目。而语言类节目，可以说是春晚观众每年最为期待的内容。
春晚创办近四十年的时间里，亲历了陈佩斯朱时茂、赵丽蓉巩汉林、赵本山宋丹丹等老艺术家的渐渐淡出，更见证了贾玲张小斐、沈腾马丽、岳云鹏孙越这些新一代喜剧演员的成长。
今年的相声节目《年三十的歌》里，岳云鹏说：以前看春晚，一张饭桌，一个电视，边吃边看；现在看春晚，我猜你是左手一个手机，右手一个pad。我猜一会儿，#岳云鹏说对了#会上热搜！
节目刚结束，热搜立马爆了
毫无疑问，这个汇聚十几亿目光的“霸屏王者”，再一次在除夕夜定义了“超级流量”。
不只是春晚喜剧人的迭代，2021年春晚赞助商也实现了新老面孔的“交棒”。今年首次参与这场狂欢的“新面孔”，也是首个登上央视春晚的服装品牌——海澜之家，巧妙的“彩蛋”设计掀起了不小的水花。
小品《开往春天的列车》里，新生代喜剧人杨迪过年回家拎着海澜之家的画面，网友津津乐道：“人间真实”，“简直是春运高铁的日常”。
海澜之家在春晚的亮相，也因为一直以来极高的国民度和亲和力，在社交媒体收割了不少话题度。
2021年春晚另一个备受关注的小品《每逢佳节被催婚》，则引入了青年演员万茜、任嘉伦的CP组合，算是一次传统语言类节目的年轻化实验。
参与这场年轻化实验的竟然也有海澜之家。万茜的羽绒服被网友扒出是海澜之家代言人周杰伦同款，纷纷表示要某宝加购下单一条龙。
当然，整场春晚真正的“海澜之家时间”，要数代言人周杰伦的云连麦首秀《莫吉托》，零点之后的华丽舞台喜提热搜#终于等到周杰伦#，也被网友评价很有“海澜之家内味儿”。
借春晚东风爆红出圈，并不是一件简单的事。
要知道，春晚里的一首歌、一支舞、一个杂技魔术甚至一句台词。虽然是给老百姓看的，但它是国家文化意识的一个传递。从这个意义上来说，海澜之家央视春晚首秀能够有这样的表现，本身就是对品牌的一种褒奖。
爆发力十足！海澜之家春节档“有排面”
春节是中国人一年中最重要的节日，作为一个高国民度的服装品牌，海澜之家的春节档却不止着眼于春晚这个流量催化剂。
不知不觉中，看贺岁档电影成为中国人过年的另一个重头戏。从小荧幕到大屏幕，霸屏的除了贾玲，竟还有海澜之家。
今年贺岁档领跑的三部热门影片，分别是《唐人街探案3》《你好李焕英》和《刺杀小说家》。其中，《唐人街探案3》延续了系列IP的稳定态势，预售期就势头强劲，依旧是票房收割机和票房纪录粉碎机。
大年初一上映首日，《唐探3》单日票房超10亿元。这个成绩也刷新了中国影史首日预售票房、首日票房、单日票房的新纪录。
这样的“票房收割机”，国民品牌也早早的拿下了！作为《唐人街探案3》官方指定男装合作伙伴，海澜之家自然也成为了春节档期间唐探迷热议的焦点。
春节营销扎堆，能够像海澜之家这样刷足“存在感”的却并不多见。
从十几亿目光聚焦的春晚到几十亿票房领跑的贺岁档，再到铺天盖地的户外大屏和电视开屏等全场景“霸屏王者”，国民品牌的春节档太有排面！
所谓开门红，红一年！时代在变，中国人对幸福的追求不变。从过往经验来看，与春晚合作能在很大程度上助推品牌发展。整个春节档的表现，更是品牌实现弯道超车的关键赛点。
穿新衣、看春晚、刷电影，作为国民品牌，海澜之家显然与中国人过年新民俗“锁了”。十几亿目光下的“霸屏王者”，海澜之家春节档已成功拿下一局， 2021能否乘势起飞，让我们拭目以待。
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