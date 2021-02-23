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别样春节下的别样春运：客运下降明显 铁路货运创新高

人民网记者 乔雪峰
2021年02月23日10:11 | 来源：人民网
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百节年为首。作为我国最隆重的传统节日，每逢春节，在外务工、求学的人们都要回家过年，与亲人团圆。

今年为了有效控制疫情形势，广大民众纷纷响应国家号召，坚守岗位、就地过年。这也决定了今年春节假期春运与以往的春运不同。

那么，在就地过年的背景下，别样春节下的别样春运会有怎样的特点？人民网财经通过春运假期期间的各项交通数据来一探究竟。

别样春节下的别样春运

全国发送旅客较往年有明显降幅

数据显示，受疫情防控等因素影响，今年春运期间客运总量下降较大。

1月28日，春运首日，交通运输部新闻发言人吴春耕在交通运输部例行发布会上就曾指出，今年全国春运期间累计发送旅客预计在11.52亿人次左右，日均2880多万人次左右，比2019年下降六成多、比2020年下降两成多，“春运开始后，实际人数比预估数量还会稍微低一点，随着就地过年的政策提倡可能还会进一步减少。”

据国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春节假期七天全国发送旅客较往年同期降幅明显，春节假期七天（除夕至初六），全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客9841.6万人次，比2019年同期（除夕至初六，下同）下降76.8%，比2020年同期下降34.8%。

通过数据可以看出，今年春节假期的客流情况与之前预计基本相符。交通运输部科学研究院信息中心研究咨询室副主任周健指出，今年春节前返乡人员规模约为正常年份的五成左右，同时也要看到，虽然旅客发送量明显减少，但客流峰值、发展走势等仍基本延续以往变化规律。

“在就地过年的大背景下，今年春运也呈现出与以往不同的特点，特别是在春运初期，客流量基本处于低位运行甚至略有下降状态，有别于往年总体持续上升的趋势。”周健表示，从今年春运客流与2020年对比看，表现为节前不到去年三成、节后有序回升，并从正月初四开始客流量超过去年同期。

截至目前，为期40天的春运已然过半，如何圆满完成春运任务至关重要。2月17日，春节假期最后一天，交通运输部部长李小鹏指出，春节假期以来，各单位加强值班值守，安全生产总体稳定，疫情防控有序，运输保障有力，服务质量不断提升，应急处置有效迅速，确保了交通运输形势总体安全平稳。下一步要继续做好安全生产、疫情防控、运输服务保障等重点任务，全力以赴高效做好春运“后半篇文章”，切实提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

周健指出，由于较大规模跨区域就业人群春节返乡需求短期内受到抑制，春运结束后，随着气温逐步回升，疫情防控预计将逐步回归常态化，这部分返乡需求可能将在清明、五一小长假期间得到释放，届时客流规模可能将超过往年。

铁路货运创历年同期最高纪录

省内短途客流增长明显

春节假期，铁路是旅客出行的重要选择之一。中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）运输部相关负责人指出，春节假日期间，铁路部门响应国家倡导就地过年的新要求，在确保春运安全稳定、秩序良好的基础上，深入实施客运提质计划，精准调整运力安排，增加短途客运产品供给，满足各省内百姓出行需求。

数据显示，2月11日至17日（农历除夕至正月初六），春节假期7天，我国铁路发送货物7299万吨，同比增长23.7%，日均装车16.89万车，创历年同期最高纪录，旅客运输平稳运行，发送旅客2332.7万人次，较2019年同比下降60.8%，较2020年同比增长3.0%，今年铁路局管内短途客流较2020年同比增长19.9%。

以长三角为例，2月11日至2月17日，长三角铁路发送旅客突破400万人次，达到406.8万，同比增长10％，日均发送旅客58.1万。从客流结构来看，406.8万客发量中，发送长途旅客51.5万、同比减少48.3％，发送短途旅客355.1万、同比增长31.4％。

数据还显示，受疫情影响，长途客流恢复明显低于短途客流，而由于连镇高铁、盐通高铁、徐连高铁、合安高铁等新线客流的带动，动车组客发量进一步增加。

该负责人指出，针对疫情防控常态化下客流大幅减少的情况，铁路部门果断调整列车开行结构，大力实施“以货补客”，重点保证电煤等重点物资和节日生活物资运输。

今年以来，铁路部门坚持以保障民生和国民经济平稳运行为中心，以市场需求为导向，深入实施铁路运输供给侧结构性改革，持续提升运输效率和服务品质。截至2月17日，国家铁路货物发送量完成5.0亿吨，同比增长15.9%，日均装车17.15万车、同比增长16.7%，

记者从中国铁路北京局集团获悉，春节假期（2月11日至2月17日），北京局集团公司累计发送旅客87.13万人。北京局集团相关负责人告诉记者，春节假期过后，部分探亲、学生和务工返程客流陆续启动。中国铁路北京局集团将会科学合理调整列车开行对数，采取动车重联、普速加挂等举措，有效提升旅客列车运力。

此外，春运期间国铁集团也推出了多项便民利民服务措施，服务旅客群众出行。比如延长线上退票和改签服务办理时间，车站自助售票设备新增退票功能，所有人工窗口全部支持现金购票，保障老年及脱网人群购票服务等。

民航业呈现触底反弹势头

民众春节后出行意愿强烈

在疫情防控和冬季运行的双重压力下，今年春运期间航班量较往年减少，今年春运期间航班量较往年减少，导致春运客流量显著减小。因此在疫情反复和相关返乡政策影响下，今年春运期间，我国民航业将受到新一轮“冲击”。

记者从中国民航局获悉，2021年春节期间，全国民航共运送旅客357.4万人次，比2020年春节假期下降45.16%，比2019年春节假期下降71.64%；航班正常率为96.17%，比2020年提升5.56%，比2019年提升12.57%。全国实际飞行47088班，日均6727班，比2020年春节假期降低51.64%，比2019年下降57.72%，其中2月17日保障飞行航班11683班，迎来春节假期运输最高峰。

从数据可以看出，相对于2019年，今年春节假期民航客流量下降超7成，客运航班数量下降近6成。但是，相对于客运的明显下降，今年春节期间货运航班数量比前两年有较大幅度增长，国际及港澳台货运航班2553班，比2020年春节假期同期增长212.48%，较2019年春节假期同期增长258.57%。其中2月17日，国际及港澳台货运航班302班，比2020年春节假期同期增长221.28%，比2019年春节假期同期增长403.33%。

飞常准创始人兼CEO郑洪峰告诉记者，综合民航航班执行及旅客发送表现，以及春运中后期的航班计划情况，民航春运虽然受到疫情防控影响，但是中国民航业已经开始呈现触底反弹的势头。

近日，据飞友科技发布的《2021中国民航春运大数据——春节篇》显示，春节前受局部疫情反复影响，春运表现受挫，1月28日至2月10日全国民航发送旅客556.8万人次，较2020年同期下降70.9%，2019年同期68.3%；大年初一民航旅客发送量在经历最低谷16.2万人次以后，民航运输量出现快速回升趋势，春节假期最后一天民航旅客发送量达高峰104.5万人，比2020年同期提升71.3%，比2019年同期下降48.9%。

该报告显示，截至正月初六（1.28-2.17），春运期间民航内地航线实际飞行14万班，其中春节假期期间，民航内地航线实际飞行4.07万班，日均约5800班，较2020年同期减少39.7%，较2019年减少50.8%；春节假期最后一日，民航内地航线达运输高峰1.08万班，较2020年同期提升47.4%，较2019年减少15.1%。

郑洪峰指出，虽然短期内春运受疫情防控影响，但节后出行意愿强烈，出行人次预计是春运前期（春节开始前）的4.3倍，节后出行需求修复可期。

(责编：王连香、高雷)

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