人民网北京2月23日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，2021年1月份商品住宅销售价格变动情况统计数据今日公布。统计局城市司首席统计师绳国庆表示，2021年1月份，房地产市场运行总体平稳，各线城市商品住宅销售价格环比涨幅较上月有所扩大，同比涨幅有扩有落。

各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有所扩大

绳国庆介绍，据测算，1月份，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.6%、1.0%和0.3%。二手住宅销售价格环比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.9%、1.3%、1.4%和1.7%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.4%，涨幅比上月均扩大0.3个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.2%和0.3%，涨幅比上月均扩大0.1个百分点。

各线城市商品住宅销售价格同比涨幅有扩有落

绳国庆指出，据测算，1月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.2%和9.6%，涨幅比上月分别扩大0.3和1.0个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.1%和2.5%，涨幅比上月分别扩大0.1和0.3个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅销售价格同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

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